Posterul cu care a venit George Simion la tribuna Parlamentului. Nu este pentru prima oară

George Simion a adus la dezbaterea moțiunii PSD-AUR un poster cu Monica Hunyadi. Foto: HotNews / Rebecca Popescu

În timpul discursului, George Simion a prezentat în plen, din nou, o fotografie cu Monica Hunyadi, care a fost numită în 2024 în conducerea Autorității de Siguranță Feroviară Română (ASFR).

Această instituție este subordonată Ministerului Transporturilor, care a fost condus de Sorin Grindeanu între anii 2021 și 2025.

Monica Hunyadi a fost unul dintre pasagerii zborurilor de lux Nordis cu lideri PSD, potrivit G4Media, care a scris că declarațiile ei de avere arată că după ce a fost patroana unui mic coafor din Ilfov a fost numită începând cu 2022 în conducerea a două firme strategice din transporturi.

Simion a prezentat aceeași fotografie cu Hunyadi și în decembrie, când a fost votată și respinsă a cincea moțiune de cenzură depusă împotriva Guvernului Bolojan.