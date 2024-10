Reacția NATO în cazul lui Mircea Geoană: „Toți angajații trebuie să obțină autorizație de securitate de la autoritățile lor naționale. Domnul Geoană a făcut acest lucru”

Mircea Geoană a activat în cadrul NATO ca secretar general adjunct după ce a obţinut în prealabil, potrivit regulamentelor, o autorizaţie de securitate de la autorităţile naţionale, a precizat vineri, la solicitarea News.ro, un oficial al NATO, în condiţiile în care actualul candidat la preşedinţia României este vizat de un scandal, generat de o investigaţie a unei organizaţii media internaţionale, care arată că un apropiat al său a avut legături de afaceri cu un oligarh rus controversat.

„Domnul Geoană a îndeplinit funcţia de secretar general adjunct al NATO în perioada octombrie 2019 – septembrie 2024. Toţi angajaţii NATO trebuie să obţină o autorizaţie de securitate de la autorităţile lor naţionale pentru a-şi putea prelua atribuţiile în cadrul organizaţiei, iar dl. Geoană a făcut acest lucru”, a precizat NATO pentru News.ro.

„A lucrat în mod consecvent în sprijinul Alianței”

News.ro a întrebat, joi, biroul de presă al Alianţei dacă atunci când Mircea Geoană a fost numit în funcţia de conducere de la NATO, în 2019, au fost efectuate verificări cu privire la posibile legături cu Moscova, mai ales că a fost responsabil de relaţiile cu Rusia în cadrul NATO.

„În perioada în care a fost secretar general adjunct al NATO, domnul Geoană a lucrat în mod consecvent în sprijinul Alianţei transatlantice şi în apărarea valorilor democratice ale NATO”, a mai transmis oficialul NATO.

Candidatul independent la președinție Mircea Geoană a susținut joi seară referitor la investigația jurnaliștilor de la Context.ro, care a dezvăluit legătura lui Rareș Mănescu, un fost coordonator al campaniei sale electorale, cu un propagandist rus, că este „clar” vorba despre „o operațiune FSB”, de „compromitere deliberată” a sa.

Amintim că jurnaliștii rețelei The Organised Crime and Corruption Reporting Project, din care face parte și Context.ro, au dezvăluit că Rareș Mănescu, fostul primar al Sectorului 6, a înființat o firmă alături de un om de afaceri rus, în timp ce se ocupa de campania lui Geoană pe când acesta era încă adjunct la NATO.

Joi seară, invitat la Digi24, Mircea Geoană a continuat să susțină că este o operațiune de kompromat împotriva sa.

„Am văzut la NATO acest tip de operațiuni de zeci și sute de ori”

„Am văzut la NATO acest tip de operațiuni de zeci și sute de ori. Există o formă pe care o poți vedea pentru că se repetă în diferite țări. O așa-zisă rețea externă și așa-ziși investigatori jurnalistici decoperă nu știu ce… Și acea rețea finanțată de domnul Hodorkovski a avut de-a face cu această așa-zisă investigație”, a susținut Mircea Geoană la Digi24.

„Este o campanie de compromitere care seamănă foarte mult cu o operațiune a Rusiei. Că este făcută direct de FSB sau prin interpuși – asta nu știu și aștept de la instituțiile statului român și de la fosta mea organizație răspunsuri clare cu privire la acest lucru. Fundația Navalnîi îl acuză astăzi pe Hodorkovski că este în spatele unui efort de eliminare a unor alți opozanți ruși”, a mai susținut fostul secretar general adjunct al NATO.

„Acest tip de dublă măsură cu care sunt judecate lucrurile pe mine mă deranjează și mă face să fiu atât de clar referitor la acest lucru”, a precizat Geoană.

Întrebat „Care sunt minciunile?”, candidatul la președinție a răspuns: „În primul rând, așa-zisa asociere a lui Rareș Mănescu cu așa-zisa mea campanie. Eu nu am avut campanie până când nu am început-o oficial, când am plecat de la NATO. Cineva a spus că el a condus campania lui Geoană când Geoană nu avea o campanie”.

El a continuat: „Dacă vă uitați puțin la această fabricațiune: se spune, n-avem nicio dovadă, că Rareș Mănescu a făcut nu știu ce business cu un rus, în luna iulie, mult după ce a plecat din acea episodică prezență în Mișcarea România Renaște”.

„Eu sunt convins că este o operațiune FSB, clar”

Fostul secretar general adjunct al NATO a susținut că este vorba despre o operațiune de „manual FSB”.

„Tot ce văd seamănă extrem de mult, aproape la indigo, cu alte operațiuni similare în alte zone. Este o operațiune dirijată de afară și folosită prin «proxies» (interpuși, n.r.), inclusiv așa-ziși jurnaliști de investigații, plătiți de așa-zisul opozant Hodorkovski. Este o operațiune de compromitere deliberată, cu K, în jargonul nostru. Am văzut sute de astfel de situații la NATO și nu mă înșel atunci când spun că e manual FSB de operare”, a mai declarat Mircea Geoană.

În cursul zilei de joi, Mircea Geoană a susținut despre jurnalistul Attila Biro – care semnează investigația în Context.ro – că „este acuzat în presa din Bulgaria și din alte țări europene că ar face parte din operațiunea de încercare de asasinare a procurorului general al Bulgariei”. Aceste acuzații la adresa jurnalistului român au provocat în 2023 reacția unor asociații internaționale ale jurnaliștilor, care au acuzat că se încearcă discreditarea unor jurnaliști, se încalcă protejarea surselor și sunt atacate două publicații care au făcut dezvăluiri despre corupție și mafie.

Attila Biro a calificat drept fake news acuzaţia care îl vizează.

„Platforma Context.ro nu este finanţată şi nu a fost finanţată de dl. Hodorkovski. Sursele noastre de finanţare sunt publice şi la vedere. Avem ca principal finanţator Comisia Europeană prin granturi în acest moment. Dl. Geoană a reluat o teorie a conspiraţiei şi un fake news grosolan care a fost condamnat de reţeaua The Organized Crime and Reporting Project. Realitatea este că jurnaliştii de la Context.ro au investigat una dintre cele mai mari operaţiuni de fraudă financiară de câteva sute de milioane de euro. În timp ce am investigat această operaţiune, o serie de publicaţii care ventilează fake news-uri în Bulgaria au inventat această teorie legată de fostul procuror general al Bulgariei. Faptele sunt că noi am investigat de ani de zile crima organizată care acţionează transfrontalier între România şi Bulgaria”, a fost reacţia lui Attila Biro, pentru Digi24.ro.