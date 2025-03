Premiile Oscar 2025. La ce ora are loc gala si cine transmite ceremonia LIVE în România / Lista completă a nominalizărilor

Gala din 2025 a Premiilor Oscar, a 97-a din istoria Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului, va începe seara la Los Angeles, ceea ce înseamnă că în România spectatorii o vor putea urmări în streaming la primele ore ale zilei de luni, începând cu ora 02:00.

Datorită diferenței de fus orar față de Statele Unite, gala Premiilor Oscar va putea fi văzută în România între orele 02:00-05:00, dacă nu există întârzieri sau întreruperi neprevăzute. La fel ca în anii precedenți, ea va putea fi urmărită LIVE în streaming pe platforma Voyo.

Înainte de gala propriu-zisă, prezentatoarea TV Amalia Enache și actorul Alex Bogdan vor fi gazdele unei emisiuni speciale Studio Oscars 2025, dedicată pasionaților de film și care va invita nume cunoscute ale cinematografiei din România pentru a analiza nominalizările și marii favoriți ai serii.

Deși marcată de tragedie și un scandal uriaș legat de actrița principală a filmului Emilia Pérez, lungmetrajul care a obținut cele mai multe nominalizări la Premiile Oscar din 2025, competiția de anul acesta se anunță una dintre cele mai disputate din ultimii ani la mai multe categorii.

Printre acestea se numără cea pentru cel mai bun actor într-un rol principal, categorie la care a fost nominalizat și actorul român Sebastian Stan, și cea pentru cel mai bun film, unde Oscarul e disputat de filme apreciate ca The Brutalist, Anora, A Complete Unknown sau Conclave.

Ca în fiecare an, ochii vor fi țintiți și pe Oscarul pentru cel mai bun regizor, care la gala din 2025 se va adjudeca între Brady Corbet (The Brutalist), Sean Baker (Anora), Jacques Audiard (Emilia Pérez), Coralie Fargeat (The Substance) și James Mangold (A Complete Unknown).

Presenting this year's Best Picture nominees:



• Anora

• The Brutalist

• A Complete Unknown

• Conclave

• Dune: Part Two

• Emilia Pérez

• I'm Still Here

• Nickel Boys

• The Substance

• Wicked



