Premiile Oscar 2025: Hollywood se pregătește pentru o gală marcată de trei tragedii și o controversă uriașă. Cine concurează pentru marile premii

Ediția din 2025 a Premiilor Oscar, care va avea loc duminică seară la Hollywood, se anunță una dintre cele mai competitive din ultimii ani. De asemenea, aceasta va avea loc sub auspiciile a trei tragedii care au zguduit industria cinematografică și a unui scandal fără precedent în ultimii ani.

Incendiile devastatoare care au afectat între 7 și 31 ianuarie zona Los Angeles, orașul din California care găzduiește capitala cinematografiei americane, au dus la punerea în discuție inclusiv a organizării anul acesta a galei Premiilor Oscar, a 97-a din istoria Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului. Incendiile s-au soldat cu cel puțin 28 de morți și câteva zeci de persoane sunt date în continuare dispărute.

Gala Premiilor Oscar a fost organizată fără întrerupere de la prima sa ediție din 1929, inclusiv în perioada celui de-al Doilea Război Mondial când, din cauza penuriei de metale provocate de necesitățile industriei de armament, râvnitele statuete au fost făcute din ghips vopsit în auriu. Singurul an în care nu au fost decernate Premii Oscar a fost în 1933, dar atunci a fost dintr-un motiv tehnic: Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului a decis să schimbe condițiile de eligibilitate anterioare pentru ca la gală să poată concura toate filmele apărute în anul calendaristic anterior.

Academia a decis în cele din urmă ca gala de anul acesta să aibă loc, urmând ca ea să fie dedicată celor care și-au pierdut viața și salvatorilor care au luptat împotriva incendiilor.

„Vom onora Los Angeles ca orașul viselor, scoțând în evidență frumusețea și reziliența sa, precum și rolul său de far călăuzitor pentru cineaști și vizionari creativi de peste un secol”, a declarat Academia americană într-o scrisoare deschisă publicată pe 22 ianuarie, după ce incendiile au fost aduse în mare parte sub control. „Vom reflecta asupra evenimentelor recente, punând în același timp în lumină forța, creativitatea și optimismul care definesc Los Angeles și industria noastră”, a mai notat scrisoarea citată de The Guardian.

Datorită diferenței de fus orar față de Statele Unite, în România gala Premiilor Oscar va putea fi urmărită la primele ore ale zilei de luni, începând cu ora 02:00.

Două decese au îndoliat Hollywood înainte de gala Premiilor Oscar din 2025

Gala de anul acesta are loc la doar câteva zile după ce vestea morții actriței Michelle Trachtenberg, la vârsta de 39 de ani, a șocat Hollywood-ul. Trachtenberg, care și-a început cariera la o vârstă fragedă, era un nume arhicunoscut în industria cinematografică americană, dar și publicului larg după ce a jucat în seriale ca Buffy, The Vampire Slayer și Gossip Girl.

Deși medicii legiști nu au anunțat deocamdată cauza morții, se crede că actrița a decedat din cauza unor complicații suferite după un transplant de ficat, potrivit ABC News. La începutul anului trecut ea își asigurase fanii pe rețelele de socializare că este „fericită” și „sănătoasă”, după ce aceștia au observat că a pierdut vizibil în greutate și prezenta semne de icter.

Apoi, doar o zi mai târziu, autoritățile din New Mexico au anunțat că actorul Gene Hackman a fost găsit mort alături de soția sa, pianista Betsy Arakawa, în locuința lor.

Un titan al cinematografiei, Hackman a obținut în cariera sa care s-a întins pe parcursul a 5 decenii Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal în 1972, grație interpretării sale din Filiera Franceză („The French Connection”). La peste două decenii mai târziu, el și-a adjudecat și Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, în 1993, pentru interpretarea şerifului Little Bill în filmul Necruţătorul („Unforgiven”), un clasic al genului western în regia lui Clint Eastwood.

„Extrem de întristat de trecerea în neființă a lui Gene Hackman. Ne va lipsi profund…”, a reacționat Eastwood într-un mesaj distribuit pe rețelele de socializare.

Gene Hackman în 1993 alături de Clint Eastwood, care a ridicat două statuete Oscar pentru „Unforgiven”: pentru cel mai bun film și pentru cel mai bun regizor, FOTO: Michael Ferguson / Imago Stock and People / Profimedia Images

Pe lângă alte 3 nominalizări la Premiul Oscar, Gene Hackman a câștigat de-a lungul carierei 3 Globuri de Aur şi două premii BAFTA decernate de industria cinematografică britanică.

Presa de la Hollywood scria vineri că organizatorii galei Premiilor Oscar făceau pregătiri „frenetice” ca să schimbe programul plănuit pentru a include un moment de comemorare a lui Hackman.

Karla Sofía Gascón va participa la gala Premiilor Oscar, în pofida controversei uriașe în care a fost implicată

Revista Variety a dezvăluit mai devreme în cursul acestei săptămâni, în baza surselor sale din industria cinematografică, că actrița spaniolă Karla Sofía Gascón va participa în cele din urmă la gala de duminică seara, un lucru care părea sub semnul întrebării după ce mesaje mai vechi distribuite de aceasta în limba spaniolă pe rețelele de socializare au șocat Hollywood-ul. Comentariile au fost descoperite de utilizatori ai rețelelor de socializare la sfârșitul lunii ianuarie.

Gascón, protagonista filmului musical Emilia Pérez, despre un lider de cartel al drogurilor ce face tranziția de la bărbat la femeie, a catalogat islamul în unul dintre mesaje drept „un focar de infecție pentru umanitate”, în timp ce în altele a ironizat principiul diversității în industria de divertisment, precum și mișcarea împotriva rasismului apărută după moartea lui George Floyd, afro-americanul al cărui deces în timpul arestării de către poliția din Minneapolis în 2020 a declanșat proteste violente în Statele Unite și manifestații anti-rasism în întreaga lume.

Într-un mesaj distribuit după gala Premiilor Oscar din 2021, cea la care Nomadland a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film, Gascón a scris că „Oscarurile arată din ce în ce mai mult ca o ceremonie pentru filmele independente și de protest, nu știam dacă mă uit la un festival afro-coreean, o manifestație Black Lives Matter sau la 8M (n.r. o referință la 8 martie, Ziua Internațională a Femeii)”.

Cineasta chineză Chloé Zhao devenise atunci doar a doua femeie din istorie care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun regizor, grație filmului ei Nomadland. „O gală urâtă, urâtă”, a subliniat Karla Sofía Gascón la momentul respectiv.

Scandalul izbucnit în plină campanie de promovare pentru sezonul de premii al industriei cinematografice a scufundat șansele actriței în vârstă de 52 de ani la câștigarea Oscarului pentru cea mai bună actriță într-un rol principal, categorie la care era văzută ca favorită. Emilia Pérez a obținut un număr record de 13 nominalizări la Premiile Oscar, specialiștii considerând că, în pofida controversei, el ar putea triumfa în continuare la cel mai bun film internațional și la cea mai bună actriță într-un rol secundar, categorie la care este nominalizată actrița americană Zoe Saldaña.

După izbucnirea scandalului Netflix, distribuitorul filmului Emilia Pérez, a retras-o pe Gascón din toate evenimentele de promovare a sa. Cu toate acestea, Variety și alte surse din lumea divertismentului afirmă că, pe lângă că ea va fi prezentă la Oscaruri, Netflix a fost de acord să îi acopere cheltuielile cu deplasarea din Spania la gală.

Ted Sarandos, unul dintre cei doi directori executivi ai Netflix, alături de actrițele Karla Sofia Gascon, Zoe Saldana și Selena Gomez din filmul „Emilia Perez”, FOTO: Xavier Collin-Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Oscarurile din 2025 vor marca una dintre cele mai strânse curse din ultimii ani la premiul pentru cel mai bun film

Scandalul izbucnit în jurul actriței spaniole a propulsat-o pe Demi Moore în ipostaza de mare favorită la Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol principlal, grație interpretării sale din comedia de groază The Substance.

În schimb, la categoria pentru cel mai bun actor într-un rol principal cursa e însă una extrem de strânsă, fără vreun favorit clar, deși Adrien Brody și Timothée Chalamet sunt cotați cu cele mai mari șanse. În afară de Brody (nominalizat pentru interpretarea din The Brutalist) și Chalamet, (A Complete Unknown), la această categorie mai concurează Colman Domingo, (Sing Sing), Ralph Fiennes (Conclave) și actorul român Sebastian Stan (The Apprentice).

The Brutalist, un film despre un supraviețuitor al Holocaustului ce emigrează din Ungaria în SUA în căutarea visului american, A Complete Unknown, lungmetrajul biografic apreciat în care Chalamet îl joacă pe legendarul Bob Dylan într-un moment de cumpănă al carierei sale, și Conclave, un thriller electrizant despre uneltirile de la Vatican pentru alegerea unui nou papă, concurează toate la categoria pentru cel mai bun film.

La această categorie a fost nominalizat și Anora, lungmetrajul regizorului american Sean Baker care și-a adjudecat marele premiu Palme D’or la ediția de anul trecut a Festivalului Internațional de Film de la Cannes. Pelicula despre relația turbulentă a unei lucrătoare sexuale cu fiul unui puternic oligarh rus era văzută drept „outsider” pentru Premiul Oscar, însă șansele sale au primit un imbold neașteptat după ce Anora a câștigat la începutul lunii februarie premiul pentru cel mai bun film la gala Premiilor Asociației Criticilor de Film (Critics Choice Awards).

Edificator pentru cât de strânsă e cursa de anul acesta e faptul că Dune: Part Two, apreciata continuare a regizorului canadian Denis Villeneuve pentru primul său film Dune din 2021, nici măcar nu e considerat printre favoriții la Premiul Oscar pentru cel mai bun film.

Lista nominalizărilor la Premiile Oscar din 2025 pentru cele mai importante categorii:

Cel mai bun film:

Anora;

The Brutalist;

A Complete Unknown;

Conclave;

Dune: Part Two;

Emilia Pérez;

I’m Still Here;

Nickel Boys;

The Substance;

Wicked.

Cel mai bun regizor:

Brady Corbet, The Brutalist;

Sean Baker, Anora;

Jacques Audiard, Emilia Pérez;

Coralie Fargeat, The Substance;

James Mangold, A Complete Unknown.

Cel mai bun actor într-un rol principal:

Adrien Brody, The Brutalist;

Timothée Chalamet, A Complete Unknown;

Colman Domingo, Sing Sing;

Ralph Fiennes, Conclave;

Sebastian Stan, The Apprentice;

Cea mai bună actriță într-un rol principal:

Cynthia Erivo, Wicked;

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez;

Mikey Madison, Anora;

Demi Moore, The Substance;

Fernanda Torres, I’m Still Here.

Cel mai bun actor într-un rol secundar:

Yura Borisov, Anora;

Kieran Culkin, A Real Pain;

Edward Norton, A Complete Unknown;

Guy Pearce, The Brutalist;

Jeremy Strong, The Apprentice.

Cea mai bună actriță într-un rol secundar:

Ariana Grande, Wicked;

Felicity Jones, The Brutalist;

Isabella Rossellini, Conclave;

Zoe Saldaña, Emilia Pérez.

Cel mai bun film internațional:

I’m Still Here;

The Girl with the Needle;

Emilia Pérez;

The Seed of the Sacred Fig;

Flow.

Cel mai bun film documentar: