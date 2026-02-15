Sari direct la conținut
Prima reacție a lui Barack Obama după clipul distribuit de Trump în care era prezentat ca o maimuță

Prima reacție a lui Barack Obama după clipul distribuit de Trump în care era prezentat ca o maimuță
Barack Obama. Credit line: MARK WILSON / Getty images / Profimedia

Fostul președinte american Barack Obama a reacționat indirect la videoclipul rasist distribuit de președintele Donald Trump pe rețeaua sa socială, spunând că „rușinea” și „simțul decenței” care îi ghidau odinioară pe oficialii publici „s-au pierdut”, relatează BBC.

Videoclipul ofensator îi înfățișa pe Barack Obama și soția sa, Michelle, ca fiind niște maimuțe, ceea ce a atras critici pe scară largă din partea democraților și republicanilor.

Casa Albă a apărat inițial videoclipul, numind reacția negativă „falsă indignare”. Postarea a fost ulterior atribuită unui membru din personalul lui Trump și ștearsă.

Într-un podcast difuzat sâmbătă, Obama a fost întrebat despre tonul discursului politic din Statele Unite. Moderatorul a citat postarea lui Trump printre câteva controverse recente.

„Acum doar câteva zile, Donald Trump a pus o fotografie cu tine, cu fața ta, pe corpul unei maimuțe”, a spus realizatorul de podcast liberal Brian Tyler Cohen.

În replică, fostul președinte american a spus, fără să-l numească direct pe Trump: „Este important să recunoaștem că majoritatea poporului american consideră acest comportament profund tulburător”, a spus Obama.

„Este adevărat că atrage atenția. E adevărat că e o distragere a atenției”, a adăugat Obama.

Însă Obama a spus că, în timpul călătoriilor prin SUA, a întâlnit oameni care „încă mai cred în decenţă, politeţe, bunătate”.

„Se întâmplă un fel de spectacol de clovni pe reţelele sociale şi la televiziune”, a continuat el.

„Şi ceea ce este adevărat este că nu pare să mai existe nicio ruşine legată de asta în rândul unor oameni care înainte simţeau că trebuie să ai o anumită decenţă şi un simţ al bunei cuviinţe şi respectului pentru funcţie, nu-i așa? Asta s-a pierdut”, a spus fostul preşedinte american.

