Prima reacție a Ministerului de Externe privind declarații făcute de Călin Georgescu: „Poziția fermă a României este de susținere a suveranității, integrității teritoriale și independenței Ucrainei” / Ce spune Kievul

Ministerul de Externe a ieșit public joi, cu un mesaj pe X, în care nu-l numește direct pe Călin Georgescu, dar în care reiterează poziția României privind Ucraina. Mesajul a venit după ce, cu o zi înainte, fostul candidat la prezidențiale a vorbit despre preluarea de către România a unor teritorii din Ucraina.

Kievul, prin vocea purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean, condamnă declarațiile „provocatoare” făcute de Călin Georgescu, care a vorbit, într-un interviu cu Ion Cristoiu, despre preluarea de către România a unor teritorii din Ucraina.

„Declarațiile politicianului român Călin Georgescu, care pun la îndoială integritatea teritorială a statului nostru, reprezintă o lipsă extremă de respect față de Ucraina și poporul ucrainean. Considerăm categoric inacceptabile și condamnăm declarațiile sau acțiunile revizioniste care încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, contravin normelor internaționale, Cartei ONU, precum și valorilor democratice fundamentale”, a transmis purtătorul de cuvânt al MAE ucrainean, Heorhii Tykhyi, într-un comunicat.

Ministerul Afacerilor Externe a ieșit public cu un mesaj în engleză, în care nu-l menționează explicit pe Călin Georgescu, în care subliniază părerea României privind statalitatea Ucrainei.

„Miniterul Afacerilor Externe reiterează cu fermitate poziția fermă a României de susținere a suveranității, integrității teritoriale și independenței Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional. Această poziție este clară și înrădăcinată în dreptul internațional, interesul național și o politică externă de lungă durată bazată pe valori”, a transmis Ministerul de Externe.

Este pentru prima dată când de la acest nivel, România iese cu un mesaj public drept replică la afirmațiile făcute de Călin Georgescu.

RO MFA strongly reiterates 🇷🇴 steadfast position in support of the sovereignty, teritorial integrity and independence of Ukraine within its internationally recognized borders. This position is clear and rooted in international law, national interest and a long lasting…