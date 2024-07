Prima reacție din Universitatea București după investigația Snoop despre cum le propunea Alfred Bulai studentelor să se dezbrace: „Regret că nu am luat poziție publică”

”Îmbrăcați fiind doar în costume de baie (…) Recunosc în ce spun oamenii din articol aceleași tehnici pe care le folosea și atunci”, a scris pe Facebook Claudiu Tufiș, conferențiar și doctor în științe politice, cadru didactic la Universitatea din București.

”Nu am adunat foarte multe regrete până acum, dar acesta este unul dintre ele: nu am luat o poziție publică împotriva mizeriilor pe care Bulai le făcea încă de la jumătatea anilor 1990, când l-am avut eu ca profesor la sociologie”, a reacționat luni dimineață Claudiu Tufiș.

”Universitatea București are și ea responsabilitatea ei, nu doar SNSPA”

Contactat de Snoop, Tufiș a confirmat postarea și a spus: ”Da, eram și eu în ceea ce descrieți drept cultul lui Bulai. Doi ani mi-a luat, în 95-96, când eram un tânăr de 20, să realizez că nu e în regulă. Erau și alte vremuri, din fericire ne-am mai dezvoltat, târziu însă și cu costuri foarte mari pentru studente”.

”Se tot zvonea despre Bulai încă de atunci, iar colegii lui profesori știau. Universitatea București are și ea responsabilitatea ei, nu doar SNSPA. Pentru că Universitatea București n-a reacționat, el n-a plecat de nevoie, l-au păstrat și a plecat când a vrut la SNSPA”, a spus Claudiu Tufiș pentru Snoop.

I-a recunoscut ”tehnicile de manipulare”

Claudiu Tufiș spune că ”Alfred Bulai era la fel de manipulator precum îl descriu fetele”. Într-un mediu academic în care, spune conferențiarul, ”mai mulți profesori se comportau anormal cu studentele”, Bulai era unul dintre marii manipulatori, a spus Tufiș în conversația cu redacția care a publicat investigația.

„Dezbracă-te să-mi arăți că ai mai multă încredere în tine”

Poziția cadrului didactic de la Facultatea de Științe Politice a Universității București vine după ce siteul de investigații Snoop a publicat luni o investigație semnată de jurnalista Ioana Moldoveanu.

Vreme de peste 4 luni, ziarista a discutat cu 18 martori și victime, reconstitudine perioada 1995-2024 din cariera lui Alfred Bulai, șeful Departamentului de Sociologie din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), din București.

Bulai a fost secretar de stat, membru în CA al TVR și este cunoscut și ca analist politic la TV. „Dezbracă-te să-mi arăți că ai mai multă încredere în tine”, au susținut fetele că le spunea profesorul de la SNSPA, în căutare de studente ”sexicioase”, conform propriei expresii relatate de victime. Ele l-au înregistrat audio. Snoop a realizat un film de peste 20 de minute cu aceste înregistrări, declarațiile video ale fetelor și reacția lui Bulai,

”Îmbrăcați fiind doar în costume de baie”

”L-am cunoscut în 1995, în primul an de facultate. De la sfârșitul primului an am început să lucrez cu el. Recunosc în ce spun oamenii din articol aceleași tehnici pe care le folosea și atunci”, susține Tufiș despre profesorul Bulai.

”Îmi amintesc de faimoasele lui experimente, în care ne filma interacționând într-o sală de seminar între noi, îmbrăcați fiind doar în costume de baie. Îmi amintesc de cât de multă atenție îți acorda în discuțiile în privat. Sau de întrebările complet nepotrivite unei discuții profesor-student”.

„Doi ani de zile mi-a luat până să îmi dau seama că nu este ok ce făcea. În acel moment am încetat să mai lucrez cu el. Începea anul patru, l-am ales pe Lazăr Vlăsceanu coordonator de licență, mi-am căutat un loc de muncă și am încetat să mai lucrez la proiectele lui Bulai”.

”Rămân și acum cu regretul că nu am reacționat atunci cum ar fi trebuit să reacționez, făcând scandal public, și am ales varianta mai simplă de a mă distanța de el”, a scris Claudiu Tufiș.În discuția amplă pe care Snoop a avut-o înainte de publicare cu Alfred Bulai, profesorul a negat ceea ce spun studentele și martorii. Filmul realizat de Snoop și investigația aici.