Primarul din România care a câștigat de 5 ori mai mult din pariuri sportive decât de la instituția pe care o conduce. „Aș fi ipocrit să vă zic că nu am o dependență”

Claudiu Mihălceanu, primarul comunei Giarmata, din județul Timiș, a reușit să obțină peste 2,5 milioane de lei din jocurile de noroc, de când a început să ocupe funcții publice, arată declarațiile acestuia de avere, scriu marți jurnaliștii de la Public Record. Edilul a câștigat, practic, de aproape cinci ori mai mult decât salariile primite de la primărie.

Mihălceanu a obținut anul acesta un nou mandat de primar în comuna Giarmata. În 2024, el a câștigat 730.000 de lei din pariuri sportive, conform declarației de avere depusă cu ocazia candidaturii.

„Eu am făcut 20 de ani fotbal, îmi place statistica, dintotdeauna am jucat, dacă nu eram primar nu era nimeni interesat de mine. Am ajuns să am norocul să câștig în vreo doi sau trei ani vreo două bilete mai mari și acum au ajuns sumele”, afirmă Claudiu Mihălceanu.

Totuși, în 2016, când a candidat prima dată la alegerile locale nu a declarat niciun venit din pariuri, notează Public Record. El lucrase anterior ca inspector de taxe și impozite tot la Primăria Giarmata, pe care o conduce în prezent.

De când are funcții publice, Mihălceanu a adunat peste 2,5 milioane de lei din pariuri. Salariul lui în ultimii șase ani a fost de aproape cinci ori mai mic, adică 522.000 de lei.

Mihălceanu spune că nu toată sumă a rămas în buzunarul lui, deoarece o parte din acești bani au fost cheltuiți tot pe pariuri, însă are obligația legală să treacă în declarațiile de avere suma totală câștigată, nu și suma cheltuită.

Edilul l-a mai spus jurnaliștilor și că a pariat rar în comuna lui pentru că „nu este un exemplu de urmat o chestie de genul ăsta” și vrea să fie discret.

„Aș fi ipocrit să vă zic că nu am o dependență. Da, am momente în care pot să joc săptămânal de două, trei ori, am poate o lună, două, trei în care nu-s curios”, recunoaște primarul.

Legea „păcănelelor”

Doar anul trecut, 32 de primari din România au declarat că au obținut venituri din jocuri de noroc și pariuri sportive. O parte din ei au frecventat case de pariuri și au reușit să câștige de trei sau chiar patru ori mai mult decât salariul. În doar un an, aceștia au încasat peste 1.8 milioane de lei din jocuri de noroc, conform declarațiilor de avere depuse în 2023.

La finalul lunii aprilie a intrat în vigoare legea „păcănelelor” prin care s-au interzis sălile de jocuri de noroc în care sunt amplasate slot-machines în localitățile cu o populație sub 15.000 de locuitori și cere operatorilor aprobarea primăriei pentru a funcționa în zonele permise.

Scopul legii este reducerea impactului negativ al jocurilor de noroc asupra comunităților mici și combaterea dependenței. Criticii consideră însă că măsurile sunt insuficiente pentru a combate dependența.

Firme precum Superbet, Gets Bet, Paribet și Unibet sunt doar câteva dintre casele de pariuri care i-au îmbogățit pe primarii României. Loteria Română e și ea pe listă, mai scriu jurnaliștii de la Public Record. Majoritatea primarilor „cu noroc” au încasat peste 10.000 de lei.

Claudiu Mihălceanu – adică primarul care a declarat cele mai mari venituri din pariuri anul trecut – crede că noua lege a „păcănelelor” este o măsură populistă, dar un prim pas bun.

Totuși, el susține că „este insuficient pentru a opri fenomenul ăsta care afectează extrem, extrem de mulții copii de la vârste fragede”.

Și alți primari din România au reușit să obțină câștiguri bune din jocurile de noroc. Spre exemplu, Ion Sorin Toma, edilul comunei Movileni din județul Olt, a obținut peste 250.000 de lei, mai mult decât dublu decât salariul său din ultimul an, de 98.000 de lei.

Iulian Iacomi, primarul orașului Lehliu-Gară din Călărași, a încasat, din pariurile făcute în 2018, 2022 și 2023, suma de 626.000 de lei, în timp ce banii primiți de la primărie au fost la jumătate, conform declarațiilor sale de avere.

Citiți articolul integral pe PublicRecord.ro.