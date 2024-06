Primarul Romei anunță că va pune capăt „secetei” de taxiuri, deși taximetriștii locali se opun: „Nu mai putem aștepta”

După o așteptare de 18 ani, Roma va avea în sfârșit mii de taxiuri noi, a afirmat vineri primarul orașului, încercând să pună astfel capăt „secetei” de taximetre care îi lasă în mod regulat pe turiști și localnici să aștepte pe străzile însorite, scrie Reuters.

Roma și alte orașe italiene au mult mai puține taxiuri decât multe alte orașe europene, puternicele zone de lobby din sectorul taximetriei opunându-se eforturilor pentru creșterea numărului acestora sau de a accepta pe deplin sosirea concurenților de tip ride-hailing, precum Uber.

Cu toate acestea, primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat pentru Reuters că municipalitatea va lansa luna viitoare licitații pentru 1.000 de noi licențe de taxi și 2.000 de noi permise Uber, care vor fi active până în decembrie, când începe Anul Sfânt romano-catolic.

Vaticanul estimează că peste 30 de milioane de pelerini vor vizita capitala italiană anul viitor, ceea ce amenință să copleșească serviciile sale de transport care fac față cu greu.

„Am fost paralizați de birocrație, dar lucrurile se mișcă în sfârșit. Situația ar trebui să fie mult mai bună până în noiembrie”, a declarat Gualtieri.

În prezent, Roma are doar 7.800 de taxiuri, licențe noi nemaifiind eliberate din 2006 încoace, și alte 1.000 de mașini de închiriat de tipul „private executive”, care servesc și ca vehicule Uber de top.

În schimb, Londra are aproximativ 19.000 de taxiuri, plus 96.000 de vehicule private de închiriat, potrivit datelor din 2020, în timp ce Parisul are 18.500 de taxiuri și cel puțin 30.000 de licențe pentru vehicule private.

Site-urile de socializare sunt inundate în mod regulat de povești „de groază” cu oameni care stau la coadă timp de o oră sau mai mult în gara principală din Roma, în timp ce la orele de vârf aplicațiile de taxi au mari probleme în a găsi taxiuri disponibile, în timp ce apelurile la numerele de dispecerat pentru taxiuri sunt lăsate în așteptare, într-o buclă interminabilă.

Asociațiile de șoferi de taxi spun că adevărata problemă este că sistemul de transport public din Roma este fragmentat, ceea ce înseamnă că ei trebuie să preia greul. De asemenea, acestea spun că, în afara sezonului turistic, nu ar fi suficient de mult de lucru dacă primăria ar elibera mai multe licențe.

Gualtieri a precizat că biroul său va continua să acorde noi licențe în ciuda protestelor taximetriștilor. „Nu mai putem aștepta”, a spus el.

Conform legislației italiene, 80% din veniturile obținute din vânzarea licențelor trebuie să fie transferate șoferilor de taxi existenți, ca o formă de compensație, deoarece valoarea propriilor licențe, pe care le pot vinde, ar putea fi diminuată de intrarea pe piață a unor noi șoferi.

Se așteaptă ca noile licențe să se vândă cu aproximativ 70.000 de euro (74.830 de dolari) fiecare, potrivit estimărilor oficialilor italieni.

Cu toate acestea, unii experți consideră că un eventual număr mai mare de taxiuri pe străzi nu va rezolva toate problemele sectorului.

„Avem nevoie de o revizuire completă la nivel național a legilor privind taxiurile. Cea actuală a fost introdusă în 1992, într-o altă epocă, înainte de a exista smartphone-urile sau aplicațiile” de taxi, afirmă Eugenio Patane, șeful departamentului de mobilitate din cadrul primăriei Romei.