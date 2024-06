Primarul unei comune din Gorj, cercetat după ce a acroşat cu oglinda mașinii o femeie şi a părăsit locul accidentului

Primarul comunei gorjene Stejari, Robert Păiuşi, este cercetat de poliţişti după ce, duminică, a acroşat cu oglinda laterală a autoturismului o femeie de 24 de ani şi a părăsit locul accidentului.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, citat de Agerpres, femeia a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

„În cursul zilei, poliţişti din cadrul Secţiei 8 Poliţie Rurală Târgu-Cărbuneşti au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Băceşti. Din primele verificări efectuate de poliţiştii ajunşi la faţa locului a reieşit faptul că un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din comuna Stejari, în timp ce conducea un autoturism în satul Băceşti, a acroşat cu oglinda laterală un pieton (femeie), în vârstă de 24 de ani din aceeaşi localitate, părăsind locul producerii evenimentului rutier. În urma accidentului a rezultat rănirea pietonului, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate”, au transmis reprezentanţii IPJ Gorj.

Conducătorul auto a fost identificat la scurt timp de poliţişti şi testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.

Ce spune primarul

Totul s-ar fi petrecut în urma unui incident de campanie între primar şi susţinătorii AUR.

Într-o filmare postată pe pagina lui de Facebook, Robert Păiuşi susţine că femeia nu a suferit nicio leziune.

„Sunt bine, am înţeles că persoana care spune că am lovit-o nu are nicio leziune, nici la mână, nici la coaste, a ajuns acasă mai devreme. (…) Ca să vă daţi seama unde s-a ajuns şi ce campanie fac ei (AUR – n.r.)”, a spus edilul.