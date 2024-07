Profesorul universitar din Brașov suspectat că lua mită de la studenți pentru promovarea examenelor, plasat sub control judiciar

Profesorul de la universitatea particulară din Braşov suspectat că primea mită pentru a-i ajuta pe studenţi să promoveze examene anuale sau chiar examenul de licenţă a fost plasat sub control judiciar. El nu are dreptul de a exercita profesia pe perioada măsurii preventive. Tot sub control judiciar a fost plasat şi un inculpat suspectat că intermedia mita între cadrul didactic şi studenţii care voiau să ia examenele fără a învăţa, relatează News.ro.

”S-a luat de către procuror măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, faţă de doi inculpaţi în cauză – unul fiind profesor în cadrul unei universităţi private din Braşov – ambii cercetaţi pentru infracţiunile de luare de mită şi trafic de influenţă. În plus, faţă de profesor s-a stabilit obligaţia de a nu exercita profesia în cadrul căreia a săvârşit faptele”, informează, vineri după-amiază, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov.

Cei doi fuseseră reţinuţi pentru 24 de ore.

Sumele pe care studenţii le plăteau pentru a promova examenele variau între 500 şi 2.500 de lei, sumele mai mici fiind cerute şi date pentru examenele anuale, în timp ce sume mai mari plăteau cei care doreau să promoveze, fără a învăţa, examenul de licenţă. Printre cei suspectaţi că au plătit pentru a promova examenele sunt şi poliţişti şi un jandarm.