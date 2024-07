Proiectul imobiliar al grupului One, care prevede construirea unor turnuri de până la 35 etaje pe Șoseaua Progresului, aprobat de Consiliul Local Sector 5

Planul Urbanistic de Detaliu care prevedea construirea mai multor turnuri, cu înălțimea de până la 35 de etaje, pe Șoseaua Progresului 48-50, a fost aprobat de Consiliul Local Sector 5 în ciuda opoziției cetățenilor și a faptului că primarul general, Nicușor Dan, a cerut forului să nu aprobe proiectul și a retras avizul de circulație. Proiectul imobiliar este dezvoltat de grupul ONE.

Mai mulți cetățeni și grupuri civice au cerut să participe la ședința de Consiliu Local, dar inițial nu au fost lăsați să intre în sală ca să-și spună punctul de vedere, pe motiv că nu mai sunt locuri libere.

După minute bune de scandal, au intervenit și consilierii USR, care au spus că au cedat locurile lor ca oamenii să poată participa la ședință și vorbi.

Proiectul a trecut cu voturile consilierilor PSD, PNL și PUSL

Cetățenii prezenți la ședință au cerut consilierilor locali să nu aprobe proiectul imobiliar pe motiv că va crește traficul în zona care este și așa foarte aglomerată, va pune presiune și mai mare pe școli care sunt supraaglomerate și le va afecta viața și proprietățile.

„M-am dus la ședința Consiliului Local pentru că locuiesc în proximitatea terenului care face obiectul PUD-ului. Din punctul meu de vedere construirea turnurilor va afecta viața celor care locuiesc în zona respectivă. Ședința trebuia să înceapă la 10.00, eu am trimis înainte un mail prin care informam Primăria Sectorului 5 că intenționez să particip. La 9.30 am ajuns acolo. Mai erau cetățeni și reprezentanți ai grupurilor civice, în total vreo 6 oameni. La poartă era cineva de la Poliția Locală care ne-a spus că nu a primit dispoziție să ne lase înăuntru. Am spus că este ședință publică, dar el ne-a spus că se permite accesul în limita locurilor disponibile. Ne-a spus că locurile sunt pentru aparatul tehnic din primărie. Aceste discuții au continuat mai bine de jumătate de oră, noi tot insistam să fim lăsați. A venit și un consilier USR și a încercat să convingă polițistul respectiv, dar nu a avut succes. Până la urmă polițistul a primit dispoziție să primească două persoane, apoi alte două și tot așa au intrat toți. Înțeleg că s-au ridicat de pe scaune consilierii USR ca să putem intra, au spus că ne lasă pe locurile lor”, a explicat Mircea Kivu.

Acesta a cerut aleșilor locali să nu voteze proiectul în principal din două motive.

„ Eu m-am referit la două aspecte, primul, că Șoseaua Progresului este în zilele obișnuite blocată între Răzoare și 13 Septembrie. Și asta în condițiile în care cele 6 turnuri construite deja de One nu au fost date încă în folosință. Am intrebat ce se întâmplă când vor veni în plus 1.000 de mașini. Apoi, cele două școli care există în zonă sunt deja pline, cu clase de aproape 40 de elevi, cu 3 schimburi. Unde o să învețe copiii miilor de oameni care se vor muta acolo”, a explicat Mircea Kivu.

Primarul Cristian Popescu Piedone, prezent la ședință, a declarat că îi va cere dezvoltatorului imobiliar, grupul One, să facă unități de învățământ și o policlinică.

Un reprezentant al dezvoltatorului a fost de asemenea prezent în sală și a explicat faptul că cedează teren pentru lărgirea străzii, dar și că proiectul are toate avizele necesare în această etapă a proiectului.

În final, proiectul a fost aprobat cu votul consilierilor PSD-PNL-PUSL. USR a fost singura formațiune care nu a votat „pentru”.

„Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru, noi cei 5 consilieri de la USR am votat împotrivă. Acest vot înseamnă că din punct de vedere al planurilor urbanistice proiectul poate merge mai departe în vederea obținerii autorizației de construire. Din punctul meu de vedere a fost adoptat ilegal. Nu este legal pentru că încalcă prevederi clare din legislație, asta pe fond. Pe formă, nu poți să-l aprobi fără avizul de circulație”, a declarat pentru HotNews.ro Alexandru Dimitriu, consilier local USR.

Planul Urbanistic de Detaliu de pe Șoseaua Progresului 48-50 detaliază un PUZ aprobat de administrația Firea în 2019 și prevede, în linii mari, construirea a 5 turnuri: două turnuri de 35 de etaje, două de 25 etaje, unul de 17 etaje și o clădire de 10 etaje, una de 5 și una de 4 etaje. Funcțiunea, locuințe și imobile mixte.

Suprafața terenului este de 44.873 mp, iar dezvoltatorul imobiliar este One Cotroceni Park /One Cotroceni Towers.

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, le-a cerut marți primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, și Consiliului Local să nu aprobe un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) care ar permite construirea a 5 turnuri, cu înălțimea de până la 35 de etaje, pe Șoseaua Progresului 48-50. Proiectul este dezvoltat de One United Properties, care acuză „neîntrerupte forme de hărțuire” la care este supus grupul.

Primarul general a mers marți la Comisia de Urbanism a Consiliului Local, pentru a le spune aleșilor locali de ce PUD-ul ar fi nelegal.

„Am venit aici pentru că acest PUD este nelegal. Azi, la ora 12.00, am trimis o adresă către Primăria Sectorului 5 în care am solicitat primarului să scoată proiectul de pe ordinea de zi, consilierilor să nu-l voteze, iar dacă-l votează, secretarul general să nu-l contrasemneze pentru legalitate”, a declarat Nicușor Dan la ieșirea de la Comisia de Urbanism.

Principalul motiv de nelegalitate invocat de Nicușor Dan este că proiectul imobiliar nu mai are aviz de circulație, pe care Primăria Capitalei l-a dat, apoi l-a retras.

„Le-am spus mai multe motive de nelegalitate ale acestui proiect, cel mai important fiind acela că am retras avizul de circulație. Orice documentație de urbanism și uneori și autorizațiile de construire trebuie să aibă un aviz de circulație. Instituția noastră a dat un aviz de circulație în august 2023 pentru acest proiect, pe care eu l-am retras azi.

Proiectul nu are aviz de circulație, nu mai poate fi votat mâine. Avizul este semnat de Directorul Direcției Transporturi, iar eu ca superior ierarhic pot să-l retrag. E vina mea că nu m-am ocupat de această Comisie de Circulație care sunt sigur că a dat mai multe astfel de avize”, a explicat Nicușor Dan.

„Unde e statul român?”

Primarul general mai susține că proiectul nu are suprafața de spațiu verde cerută de lege, iar procentul de ocupare a terenului este mai mare.

„Pentru locuințe, noi avem o Hotărâre de Guvern care spune că oriunde construim preponderent rezidențial, procentul de ocupare a terenului trebuie să fie maxim 40%, iar aici este 60%. Avem un articol din Legea urbanismului care spune că orice proiect cu CUT mai mare de 4 nu poate fi aprobat de Consiliul General, prin PUZ, nicidecum prin PUD.

Apoi, PUZ-ul pe care ei trebuie să-l respecte prevede mai mult spațiu verde la sol decât ei prevăd ei. În plus, Planul Urbanistic Zonal din anul 2019, pe care se bazează PUD-ul e vădit ilegal, el a fost contestat de niște vecini la Tribunalul București, s-a dus la Tribunalul Prahova, Tribunalul Prahova a spus că decizia de mediu pe care se bazează este ilegală.

În plus nici pe această decizie de mediu nu o respectă, prevede mai puțin spațiu verde decât s-a votat în PUZ. În plus, fiind o transformare a unei zone cu altă destinație în zonă cu locuințe exista obligația încă din 2019 ca fiecărui locuitor să i se aloce 20 mp spațiu verde, condiție care nu a fost îndeplinită”, a explicat Nicușor Dan.

Primarul general spune că în București sunt multe construcții în desfășurare care se bazează pe acte șubrede, iar la un moment dat acestea vor fi anulate în instanță:

„Unde e statul român? Noi vorbim aici de o investiție de câteva sute de milioane de euro. Nu poți, nu se poate. În momentul acesta, în București, sunt construcții în desfășurare care reprezintă fiecare dintre ele, fiecare de zeci de milioane de euro, care se bazează pe acte șubrede, pe care Prefectul refuză să le atace. Ce se va întâmpla când o instanță va anula aceste acte, fiindcă ele sunt vădit ilegale?”.

Acesta spune că dacă ar fi bancher sau ar avea un fond de investiții, s-ar uita cu mare atenție la investițiile imobiliare pe care le finanțeză tocmai din cauza acestei instabilități pe care acte vechi, care nu sunt anulate la timp, le produce.

One United Properties: „Ne vom îndrepta împotriva tuturor celor care ne vor genera prejudicii, prin atacarea sau întârzierea acestui proiect”

One United Properties, care dezvoltă acest proiect, a reacționat acuzând „neîntrerupte forme de hărțuire” la care este supus grupul.

Compania spune, într-un comunicat transmis HotNews.ro, că, încă de la momentul achiziției, în 2023, de către subsidiara One Cotroceni Towers SRL, terenul era reglementat de un Plan Urbanistic Zonal aprobat de Consiliul General al Municipiului București și beneficia și de o autorizație de construire emisă de Primarul Sectorului 5, aceste acte urbanistice fiind în vigoare de la momentul emiterii și până în prezent.

Grupul spune că, ulterior achiziției, au fost începute procedurile necesare pentru elaborarea și solicitarea unui Plan Urbanistic de Detaliu, care se află pe ordinea de zi a ședinței de miercuri a Consiliului Local Sector 5.

Ce spune One United Properties despre Planul Urbanistic de Detaliu contestat de către Nicușor Dan:

„Scopul este de a genera un proiect mixt sustenabil, la cele mai înalte standarde internaționale. În acest sens, pe lângă recâștigarea pentru comunitate a unui teren aflat în paragină de peste 20 de ani, parte a unei vechi zone industriale, pe lângă toate beneficiile economice și fiscale aduse orașului, prin crearea de locuri de muncă, dezvoltarea zonei, stimularea furnizorilor pe orizontală și sume substanțiale virate către bugetele Statului, proiectul nostru prevede următoarele:

obligația dezvoltatorului de a dona aproximativ 7.000 de mp din terenul achiziționat pentru amenajarea infrastructurii rutiere, precum și a mobilității urbane, contribuind la fluidizarea traficului, dar și la construirea trotuarelor destinate accesului pietonal, inexistente în acest moment; construirea unor suprafețe mai mici decât cele permise de Planul Urbanistic Zonal deja aprobat de Consiliul General al Municipiului București și mai mici chiar și decât suprafețele autorizate prin Autorizația de Construire deja emisă de Primarul Sectorului 5. Astfel, vorbim despre reducerea proiectului, nicidecum de extinderea sa; și implementarea și amenajarea în cadrul proiectului a unor unități de învățământ tip creșă, grădiniță, afterschool”.

One United Properties mai spune că demersul „este congruent cu solicitările absolut legitime ale oricărei comunități locale, în ciuda neîntreruptelor forme de hărțuire” la care grupul este supus.

„În acest sens, precizăm și că toate proiectele One United Properties au fost și sunt edificate în deplină conformitate cu prevederile legale și au la bază toate avizele prevăzute de lege și solicitate prin certificatul de urbanism.

De aceea, la fel ca și până acum, vom folosi toate pârghiile instituționale aflate la dispoziție pentru a ne proteja dreptul de a asigura locuri de muncă, de a stimula antreprenorii locali și de a vira sume substanțiale către bugetele administrației centrale și locale. În acest scop, ne vom rezerva dreptul de a ne îndrepta împotriva tuturor persoanelor fizice și juridice, funcționarilor publici și autoritățile publice care ne-au generat și ne vor genera prejudicii, prin atacarea, șicanarea sau întârzierea acestui proiect”, mai arată One United Properties.