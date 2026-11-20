Președintele Vladimir Putin i-a îndemnat pe ucraineni să se unească cu Rusia și să treacă de „partea corectă a istoriei”, în ciuda „oricăror tragedii care au loc astăzi”, în contextul în care invazia rusă din Ucraina se apropie de începutul celui de-al șaselea an.

„Aș dori să spun: treceți de partea noastră, pentru că este partea noastră comună… partea corectă a istoriei”, i-a spus Putin cunoscutului regizor sârb Emir Kusturica, potrivit agenției de știri de stat TASS.

Liderul de la Kremlin a subliniat că nu se referă neapărat la fuziunea într-un „singur stat”, ci la „unificare în sensul cel mai larg al cuvântului”, pentru a atinge „obiective comune”. El nu a precizat ce anume a vrut să spună.

„Dacă vorbim despre ucraineni, aș vrea să audă acest lucru. Și indiferent ce se întâmplă, indiferent ce tragedii au loc astăzi, trebuie să ne gândim la viitor, la viitorul copiilor noștri, și să înțelegem că, dacă vrem să fim puternici, relevanți și să avem condiții pentru o bună dezvoltare, trebuie să fim împreună”, mai afirmat președintele rus.

Putin a promovat în repetate rânduri narațiuni privind unitatea istorică dintre ruși și ucraineni după lansarea invaziei pe scară largă din Ucraina, în februarie 2022. Declarațiile lui vin pe fondul intensificării atacurilor rusești cu rachete și drone asupra orașelor și infrastructurii ucrainene, precum și al numărului tot mai mare de victime de ambele părți, notează publicația rusă independentă The Moscow Times.

Datele Organizației Națiunilor Unite (ONU) estimează că, din februarie 2022, au fost confirmați aproape 18.000 de civili ucraineni uciși și aproape 58.000 răniți. De la începutul anului 2026, se estimează că aproape 600 de civili ruși au fost uciși în atacurile ucrainene, potrivit Conflict Intelligence Team, un grup independent de monitorizare a conflictelor.

Acuzații reluate la adresa Occidentului

În declarațiile lui, Putin i-a acuzat din nou pe aliații occidentali ai Ucrainei că urmăresc o strategie de tip „divide et impera („dezbină și cucerește”) pentru a „slăbi, dezmembra, distruge” și „subjuga” Moscova și Kievul.

Aceste afirmații ale lui Putin au fost incluse în documentarul lui Kusturica realizat cu ocazia împlinirii, vineri, a 80 de ani de către Patriarhul Kirill, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Patriarhul a fost decorat cu acest prilej de către liderul de la Kremlin „pentru activitatea lui umanitară”.

Moscova respinge ideea SUA privind garanții de securitate de tip NATO pentru Ucraina

Tot vineri, adjunctul ministrului de Externe rus Serghei Riabkov a respins ideea unor garanții de securitate de tip NATO pentru Ucraina și a spus că orice formă de „apartenență parțială” a Kievului la alianța militară occidentală este total inacceptabilă pentru Moscova, potrivit presei de stat ruse.

Riabkov a făcut aceste comentarii la o zi după ce președintele francez Emmanuel Macron a declarat, după un summit la Berlin, că problema aderării Ucrainei la NATO ar trebui redeschisă.

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La același eveniment, negociatorul american pentru pace Jared Kushner a spus că el și colegul său, Steve Witkoff, „i-au făcut pe ruși să fie confortabili cu ideea că orice garanție de securitate pentru Ucraina ar fi bazată pe articolul 5”.

Este vorba de clauza cheie de apărare colectivă a alianței, care consideră că un atac asupra unui membru este un atac asupra tuturor și îi obligă pe ceilalți membri ai alianței să ajute la restabilirea ordinii.

„Aș vrea să spun că chiar și ideea unei formule pentru calitatea de membru parțial al NATO a Ucrainei și căutarea unui tip de «soluție creativă» în acest domeniu, este o opțiune inacceptabilă pentru noi”, a adăugat adjunctul ministrului Serghei Lavrov, conform Reuters.

„Discutăm despre garanțiile de securitate, înainte de toate, în termeni de asigurare a securității propriei noastre țări”, a afirmat Riabkov, citat de Interfax, întrebat dacă garanțiile de tipul articolului 5 pentru Ucraina ar fi acceptabile pentru Rusia.

„În ceea ce privește Ucraina, să recunoască natura irevocabilă a cererii noastre ca acest stat să nu adere la NATO. Când se va întâmpla aceasta, cred că problema garanțiilor de securitate poate fi discutată într-un fel sau altul”, a mai declarat Riabkov.

Adjunctul lui Lavrov a confirmat, de asemenea, că se lucrează la o posibilă vizită la Moscova a unor reprezentanți din Marea Britanie, Germania și Franța.

Vladimir Putin a declarat joi că Moscova a propus ca emisarii europeni să se deplaseze în Rusia pentru a-și clarifica poziția cu privire la negocierile de pace privind Ucraina, înainte de a se decide formatul viitoarelor discuții.