Putin nu vrea încetarea loviturilor cu rază lungă în Ucraina / După ce a avertizat din nou cu folosirea „întregului arsenal” rus: „Noi nu ameninţăm pe nimeni, răspundem”

Preşedintele rus Vladimir Putin a respins joi ideea unei încetări reciproce a loviturilor cu rază lungă de acţiune împreună cu Ucraina, lovituri care au crescut în intensitate în ultimele luni, răspunzând astfel unor propuneri formulate de Kiev şi Washington, relatează AFP.

„Ni se spune: «Dacă ei încetează să vă lovească rafinăriile şi voi veţi înceta să le loviţi navele». Este pur şi simplu ridicol”, a declarat Vladimir Putin la Forumul politic de la Valdai.

Întrebat din nou despre răspunsul Rusiei la această idee, el a răspuns: „Nu!”.

Rusia şi Ucraina și-au multiplicat loviturile cu rază lungă de acţiune, ţintind din ce în ce mai des infrastructuri civile şi făcând un număr crescând de victime civile.

Moscova ţinteşte depozite, benzinării, centre comerciale, nave circulând din porturi ucrainene în Marea Neagră şi mai recent centre de date informatice şi operatori telefonici.

Kievul vizează la rândul său în special rafinării şi depozite de petrol, depozitele giganţilor din domeniul comerţului electronic şi cargourile din Marea Neagră.

Potrivit lui Putin, Rusia a „pierdut cam 1% din PIB” din cauza loviturilor ucrainene asupra rafinăriilor, ceea ce a provocat o criză de carburant în vara acestui an.

Atacurile ruseşti în Ucraina au provocat oprirea sectorului metalurgic al ţării şi au dat o grea lovitură exporturilor agricole ale Kievului, esenţiale pentru economie.

Ucraina exprimă temeri de asemenea faţă de sosirea iernii, perioadă critică în care Rusia ar putea lovi dur infrastructurile energetice, la fel ca în 2025.

Putin avertizează că va folosi „întregul său arsenal” în cazul unui atac asupra oricărei regiuni ruse

Tot joi, la Clubul de dezbateri Valdai, Vladimir Putin a avertizat că Rusia va folosi „întregul său arsenal” în cazul unui atac împotriva enclavei sale Kaliningrad sau a oricărei alte regiuni a Federaţiei Ruse, relatează agențiile EFE și Agerpres.

„Dacă se ajunge la un atac direct împotriva Federaţiei Ruse – şi mă refer la Kaliningrad, dar acest lucru se poate întâmpla, desigur, şi cu orice alt teritoriu -, pe ordinea de zi va apărea inevitabil şi imediat problema utilizării de către Rusia a tuturor armamentelor de care dispune. Este inevitabil”, a declarat el.

Liderul rus a subliniat că declaraţiile făcute în ultimele două zile de diplomaţii ruşi sunt absolut corecte, deşi a precizat că nimeni nu a menţionat „armele nucleare”.

„Noi nu speriem pe nimeni (…), acestea nu sunt ameninţări, ci răspunsul la încercările de a ne intimida”, a declarat Putin.

Printre aceste încercări, el a indicat „pregătirile europene pentru un război împotriva Rusiei la sfârşitul acestui deceniu, manevrele constante ale NATO în Marea Baltică şi capturarea navelor ruseşti”, fapte pe care le-a calificat drept „escaladare”.

„Noi nu ameninţăm pe nimeni, nu avem intenţia de a ataca nici în 2029, nici în 2030, nici în 2050. Dar dacă ne confruntăm cu o agresiune, trebuie să răspundem”, a afirmat el.

Putin spune că Rusia are armament strategic „pe care nimeni altcineva nu îl deţine”

Putin a afirmat că Alianţa Nord-Atlantică are un potenţial economic şi demografic mult mai mare decât Federaţia Rusă, dar a reamintit că Moscova dispune de armament strategic, făcând o aluzie clară la armamentul hipersonic, „pe care nimeni altcineva nu îl deţine”.

„Trebuie să profităm de avantajul nostru competitiv. (…) Noi vom decide care va fi acesta”, a afirmat el.

NATO a acuzat Rusia că a recurs la „retorică militară” după ce Moscova şi-a exprimat posibilitatea de a utiliza arme nucleare în cazul unei „blocade aeriene şi maritime a Kaliningradului”, lucru pe care Kremlinul îl consideră un „casus belli”.

Acest avertisment intervine în timp ce tensiunile cresc în jurul enclavei Kaliningrad, ex-Konigsberg din Prusia Orientală, anexat de URSS în 1945, şi care şi are frontieră directă cu Rusia, fiind înconjurată de Polonia, Lituania şi Marea Baltică.

Ţările NATO au efectuat în ultimele luni mai multe exerciţii militare la frontierele Kalingradului, determinând Moscova să le adrese un document prin care condamnă o „creştere în putere fără precedent a activităţii militare a Alianţei de-a lungul frontierei occidentale” ruseşti, potrivit AFP.

În acelaşi timp, Vladimir Putin a afirmat că lumea trece printr-un moment periculos şi că este esenţial de asigurat că armele de distrugere în masă nu vor fi folosite niciodată, potrivit Reuters.

Angajată într-un război în Ucraina pe care Putin a susţinut că Rusia nu a avut de ales decât să-l declanşeze pentru a-şi proteja propria securitate, liderul rus a avertizat că ciclurile de escaladare a conflictelor internaţionale ar putea duce rapid la scenarii periculoase.

„Trebuie să conştientizăm că momentul în care nimic nu mai poate fi schimbat poate surveni foarte rapid şi pe neaşteptate pentru toată lumea. Logica escaladării măsurilor de represalii din ce în ce mai dure duce la un punct fatal, fără cale de întoarcere”, a declarat Putin la Forumul Valdai, care reuneşte experţi internaţionali în Rusia, la Moscova.