Quentin Tarantino spune că refuză să se uite la noile filme „Dune” și la serialul „Shogun” dintr-un motiv foarte simplu

Aclamatul regizor american Quentin Tarantino spune că nu s-a uitat la noile filme „Dune” apărute în cinematografe, dar nici la noul serial „Shogun” și că nu are de gând să le vadă dintr-un motiv foarte simplu: nu îi plac „remake”-urile, relatează revista Variety.

Tarantino a făcut dezvăluirea într-un episod recent al podcastului găzduit de scriitorul american Bret Easton Ellis, cunoscut pentru romanele sale adaptate de Hollywood pentru marele ecran, printre care Less than Zero, The Rules of Attraction sau American Psycho.

Ellis l-a întrebat pe regizorul în vârstă de 61 de ani dacă crede că noul film Dune: Part Two al regizorului canadian Denis Villeneuve este cel mai bun lungmetraj apărut în 2024, cum sunt de părere mulți specialiști. Tarantino a spus că nu poate răspunde fiindcă nu a văzut filmul și că nici nu intenționează să o facă din moment ce a văzut lungmetrajul Dune din 1984 al unui alt regizor celebru, David Lynch.

„Am văzut de câteva ori Dune [al lui Lynch]. Nu am nevoie să văd iar povestea aceea. Nu am nevoie să văd viermi de mirodenie (n.r. ‘spice’, în original). Nu am nevoie să văd un film care spune cuvântul ‘mirodenie’ atât de dramatic”, a afirmat Quentin Tarantino.

El a subliniat că nu are nimic împotriva lui Denis Villeneuve, dar că pur și simplu nu este interesat să vadă din nou un film sau serial cu a cărui poveste este deja familiar. El a dat exemple în acest sens serialele Ripley și Shogun, apărute anul acesta pe Netflix, respectiv Disney+.

Tarantino critică „remake”-urile de filme și seriale făcute de Hollywood

„Sunt unul după altele, acest remake după acel remake. Oamenii mă întreabă: ‘Ai văzut Dune? Ai văzut Ripley? Ai văzut Shogun?’ Iar eu mă gândesc nu, nu, nu, nu. Există 6 sau 7 cărți Ripley. Dacă faci din nou una [pentru televiziune], de ce o faci tot pe aceea care a mai fost făcută deja de două ori? Am văzut povestea aceea de două ori înainte și nu mi-a prea plăcut niciuna din versiuni, așa că nu sunt interesat în mod real să o văd a treia oară. Dacă ai face alta dintre povești, asta ar fi suficient de interesant să îi dau o șansă”.

De noul serial Shogun, care a stabilit recent un record pentru istoria televiziunii, spune că nu a fost curios fiindcă a văzut seria din anii 1980, cu Richard Chamberlain și legenda cinematografiei japoneze Toshiro Mifune.

„Am văzut Shogun în anii ’80. Am văzut toate cele 13 ore. Mi-e bine. Și nu trebuie să văd iar acea poveste, nu îmi pasă cum o fac. Nu îmi pasă dacă mă iau și mă pun în Japonia veche cu o mașină a timpului. Nu îmi pasă, am văzut povestea”, a subliniat regizorul american.

Tarantino a declarat în schimb în cadrul aceluiași podcast că este un fan înfocat al noului film Joker: Folie à Deux apărut în cinematografe, precum și a regizorului său Todd Phillips.

„Mi-a plăcut mult, mult, chiar foarte mult. Adică, incredibil de mult”, a declarat el, dezvăluind că surpriza a fost cu atât mai mare încât a mers la film așteptându-se să fie mai degrabă impresionat de partea cinematografică.

Regizorul spune că Joker a regizat noul film apărut în cinematografe

„Joker a regizat filmul. Și întregul concept, inclusiv faptul că el a cheltuit banii studioului, el îi cheltuie ca și cum i-ar cheltui Joker, da? Iar apoi acest cadou surpriză al său – haha! – acest jack-in-the-box, când îți oferă mâna sa pentru o strângere de mână, și primești un buton cu 10.000 de volți care trec prin tine – este pentru tocilarii benzilor desenate”, a mai spus Quentin Tarantino.

Regizorul american în vârstă de 61 de ani, câștigătorul a două Premii Oscar, este cunoscut pentru faptul că disprețuiește în general filmele cu supereroi bazate pe benzile desenate Marvel sau DC, foarte populare în Statele Unite.

„El (n.r. regizorul filmului Joker 2) le spune tuturor ‘f**k you’. El spune ‘f**k you’ publicului filmului. El spune ‘f**k you’ la Hollywood. El spune ‘f**k you’ oricui deține acțiuni în DC și Warner Bros. (…) iar Todd Phillips este Joker. El este Joker”, a mai declarat Tarantino.

Noul film Joker a fost însă primit prost de majoritatea criticilor de film și a fanilor francizei, studioul Warner Bros. urmând aproape sigur să înregistreze un eșec financiar usturător cu el.

