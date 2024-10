LIVE Conflictul din Orientul Mijlociu: Rachete Fadi 1 trase de Hezbollah au lovit oraşele israeliene Haifa şi Tiberias / Israelul a continuat atacurile asupra Beirut și Gaza

Astăzi se împlinește un an de când Hamas a declanșat un atac surprinzător asupra teritoriului Israelian, eveniment care a dus la declanșarea războiului din Gaza. Atacurile au continuat astăzi, când Hezbollah a lansat atacuri asupra orașului Haifa, al treilea oraș ca mărime din Israel. La rândul ei, armata israeliană a lansat atacuri asupra Fâșiei Gaza și a capitalei libaneze Beirut.

O nouă explozie a avut loc în apropiere de ambasada Israelului din Copenhaga, potrivit The Times of Israel. Explozia a avut loc la aproape 500 de ambasada și ea a fost, cel mai probabil, provocată de o grenadă, potrivit surselor The Times of Israel.

Este al doilea incident de acest fel din această lună. Serviciul de inteligență al Suediei a declarat că Iranul ar putea fi implicat atât în exploziile din Copenhaga din 2 octombrie, cât și într-un atac armat din Stockholm.

Două persoane au fost rănite ușor ca urmare a atacurilor Hamas cu rachete asupra centrului Israelului, potrivit unor medici citați de Times of Israel.

Cele două persoane au suferit răni de șrapnel, dar viața lor nu este pusă în pericol.

Armata israeliană a precizat că cinci rachete au fost trase din Gaza, din orașul Khan Younis.

La această oră, sirenele de raid aerian sună în centrul Israelului, după ce mai multe rachete au fost lansate din Fâșia Gaza. De asemenea, o alertă este în vigoare și pentru părți din nord, inclusiv Dovev, Misgav Am sau Tel Aviv.

La începutul zilei, brigăziile al-Qassan, aripa armată a Hamas, au anunțat că au lansat un baraj de rachete asupra orașului Tel Aviv.

Armata israeliană a confirmat luni dimineață că a efectuat atacuri asupra spitalului al-Aqsa din Deir al-Balah, în centrul Gazei, susținând că acesta a devenit baza unui „complex de comandă și control” al Hamas, fără a furniza dovezi.

Televiziunea pan-arabă Al Jazeera a relatat că 11 persoane au fost rănite în atac, care a vizat corturile persoanelor strămutate adăpostite în incinta spitalului. Nu a fost posibil să se verifice niciunul dintre rapoarte, deoarece Israelul nu permite accesul jurnaliștilor străini în Gaza.

Israelul a continuat în timpul nopții atacurile asupra Beirut, relatează The Guardian. Sfere uriașe de foc și fum au fost văzute ridicându-se din suburbia Dahiyeh din sudul Beirutului, care este considerată un bastion al Hezbollah. Armata israeliană a susținut că a vizat cartierul general și depozitele de arme ale Hezbollah, fără a furniza nicio dovadă în acest sens.

Hezbollah a anunţat că a vizat o bază militară la sud de Haifa cu o salvă de rachete „Fadi 1″. Potrivit presei, două rachete au lovit Haifa, pe coasta mediteraneană a Israelului, iar alte cinci au lovit Tiberias, aflată la 65 km (40 mile) distanţă.

Poliţia a declarat că unele clădiri şi proprietăţi au fost avariate şi că au fost raportate mai multe răniri minore, unele persoane fiind transportate la un spital din apropiere.

BREAKING: 6 ISRAELIS INJURED IN HAIFA AND 2 INJURED IN TIBERIUS AFTER HEZBOLLAH ROCKET ATTACK



Haifa was struck with at least 3 Fadi-1 rockets, 5 in total with no interception.



Rockets fell on a house, Maxim Restaurant, and roads.



This is the first time the city of Haifa has… pic.twitter.com/0kXhujOipu