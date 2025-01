Răspunsul celui pe care AUR l-a propus ca premier luna trecută când fost întrebat cine ar fi un președinte mai bun: Călin Georgescu sau George Simion?

Poziția oficială a AUR este susținerea candidaturii lui Călin Georgescu, a declarat senatorul AUR Petrișor Peiu pentru HotNews.ro la protestul organizat de partid duminică în București împotriva anulării rezultatului primului tur al alegerilor prezidențiale.

Întrebat cine ar fi un președinte mai bun, Călin Georgescu sau George Simion, Petrișor Peiu a spus că „răspunsul l-ați avut acum mai mult timp. În situația de astăzi, poziția oficială a partidului AUR este susținerea candidaturii lui Călin Georgescu.”

La insistențele reporterului HotNews, care a subliniat că a întrebat cine ar fi un președinte mai bun, el a răspuns: „Eu am căpătat și eu statutul ăsta de membru de partid, fac ce a hotărât partidul, eu sunt disciplinat. Și, de altfel, am fost invitat și eu la comitetul de conducere, am și votat, la care s-a votat acest lucru.”

Amintim că, luna trecută, preşedintele AUR, George Simion, a propus, formarea unui Guvern de uniune naţională cu premier din partea AUR, mai exact Petrișor Peiu.

Despre protestul AUR de duminică, Peiu a spus că „speranțele noastre sunt că cei care constituie regimul Iohannis să înțeleagă mesajul. Mesajul este simplu s-a închieat mandatul președintelui Iohanis, trebuie să plece acasă, iar legea trebuie repusă în vigoare, și anume trebuie să continuăm alegerile, trebuie să funcționeze democrația.”

„Eu bănuiesc că (Iohannis) se sfătuiește și el cu cineva, nu știu exact, așa ar fi normal, și că cei cu care se sfătuiește îi explică faptul că această creștere de tensiune în societate nu este nici în favoarea lui, nici a celor din jurul lui și nici a României în general. Nu putem să riscăm acum un haos legislativ în care să punem sub semnul întrebării tot ceea ce s-a făcut cu semnătura lui după 21 decembrie”, a adăugat el.