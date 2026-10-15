Răspunsul lui Luca Niculescu, întrebat dacă se va impune în fața celor 11 miniștri PSD din guvernul lui

Premierul desemnat Luca Niculescu a spus, la Antena 1, că disponibilitatea sa la dialog nu exclude fermitate în discuțiile cu partenerii. Întrebat dacă va putea să se impună în fața miniștrilor PSD, Niculescu a spus că oamenii nu mai suportă criza politică și că guvernul nu va funcționa doar ca o formă de armistițiu între partidele politice.

Luca Niculescu a afirmat, joi seara, că lista miniștrilor și programul de guvernare sunt în curs de depunere la Parlament, „în aceste minute”.

Invitat să comenteze motivele pentru care președintele Nicușor Dan l-a desemnat ca prim-ministru, Niculescu a spus: „Deja lucrasem împreună pentru intrarea în OCDE, iar pentru acest obiectiv lucrasem cu toate partidele și cu toate instituțiile din România. Cred că acestea au fost argumentele care au făcut ca domnul președinte să se gândească la mine, probabil și disponibilitatea mea la dialog.”

„Disponibilitatea la dialog nu exclude fermitatea”

Întrebat în continuare dacă se va putea impune în fața miniștrilor social-democrați, Luca Niculescu a avertizat că populația nu mai are răbdare în ce privește prelungirea crizei politice.

„Cred că toată lumea este de acord că trebuie să încheiem criza și nu să avem un armistițiu de două luni. Oamenii nu mai suportă să vadă ce se întâmplă”, a spus Niculescu.

„Disponibilitatea la dialog nu exclude fermitatea. Știu să spun stop când trebuie să spun stop”, a apreciat premierul desemnat.

El s-a arătat încrezător că va obține în Parlament voturile necesare învestirii guvernului său, inclusiv cu voturi de la partide care nu vor intra în cabinet, precum PNL și UDMR.

„Sigur că mi-ar fi plăcut să fie mai multe partide, dar înțeleg diferențele și tensiunile dintre ele. Prioritatea era să fac un guvern pentru România”, a explicat premierul.

Impozitul pe care vrea Niculescu să-l elimine

În ce privește măsurile economice pe care le preconizează, Niculescu a catalogat ca urgente adoptatea rectificării bugetare pentru anul în curs și apoi elaborarea proiectului de buget pentru anul 2027.

Cu rezerva faptului că nu dispune deocamdată de toate cifrele pentru construcția bugetară pentru anul viitor, Niculescu a spus că nu vrea să recurgă la majorări de taxe și impozite, fiind posibile chiar eliminarea unor taxe.

„Există o măsură cerută de mediului de afaceri, desființarea impozitului minim pe cifra de afaceri care a redus la reducerea investițiilor direct din România. Fără investiții, ai șomaj”, a exemplificat Niculescu.

În ce privește decizia ÎCCJ privind acordarea unui miliard de euro ca restanțe salariale pentru magistrați, premierul desemnat a spus că sentința pune „o presiune suplimentară” de buget. „Voi invita pe toți cei care sunt parte a deciziei la un dialog să vedem ce soluții putem găsi”, a comentat Luca Niculescu.

El își propune să încheie înțelegeri cu partidele cu privire la respectarea țintei de deficit bugetar

„În același timp, e nevoie de grijă pentru oameni. Nu promit miracole, dar promit că voi face tot ce ține de noi pentru oameni. Vor fi indexate pensiile anul viitor, după doi ani. La salariul minim este o discuție și aici și este posibil să existe vești bune. Să vedem cum închidem bugetul”, a anunțat premierul propus.

Cine face parte din Guvernul Niculescu

PSD va avea 11 din cele 17 portofolii din cabinetul Luca Niculescu.

Viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete Ministrul Muncii – Florin Manole Ministrul Economiei – Daniel Zamfir Ministrul Justiției – Radu Marinescu Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Alexandru Stoica Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Intotero . Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu Ministrul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea

În plus PSD va avea si ministrul delegat de la Educație, Sorin Ionescu.

Pe lângă PSD, în executiv se vor regăsi șase tehnocrați. Potrivit surselor politice care au vorbit cu HotNews, ei vor fi: