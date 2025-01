Reforma administrativ-teritorială, un pretext ca actuala Putere să poată să facă „blat ca să mergem înainte cu aceiaşi oameni” 

„S-a bătut palma între băieţii de la vârf ca nimeni să nu dea explicaţii sau să răspundă pentru criza statului şi decredibilizarea României în faţa partenerilor din Occident”, scrie Sorin Ioniță într-un editorial în G4Media.

În analiza sa, președintele Expert Forum pleacă de la decizia coaliției de guvernare de a readuce în dezbaterea publică tema reformei administrativ-teritoriale a României care, deși este necesară, „după modul cum au pornit lucrurile, şansele de a obţine altceva decât pălăvrăgeală pentru trecerea vremii, energie politică risipită şi eventual o cosmetizare exagerată din vorbe a ce avem deja (asocieri voluntare de comune, cu impact modest în realitate) sunt zero”.

Ioniță numește această temă, care va fi coordonată de vicepremierul Marian Neacșu și de către prim-vicepreședintele PSD Daniel Băluță, drept „o temă evergreen, bună de scos de la naftalină fiindcă are impact emoţional în toate segmentele de public (“regionalismul”), plus potenţial vizual (“hărţi în carioca, steme de judeţ”), deci cârlig la TV-uri”.

O astfel de reformă importantă trebuie să se facă în baza unor analize, reflecții și consultării publice, în care să se țină cont de regulile și normele europene și la care să participe experți, iar Neacșu și Băluță nu au expertiza în politici publice și nici legitimitatea democratică de a angaja statul în aşa schimbări fără să se fi consultat decât cu oamenii de partid din acel grup de lucru, subliniază președintele Expert Forum.

„Se va disipa iar dezbaterea publică în tot felul de teme-parazit legate identitatea regională, asezonate cu poveşti de sec 19, care polarizează opinia publică şi atrag comentarii fanatice pe reţele, dar care sunt prea puţin utile când vrei să proiectezi o administraţie cu eficienţă mărită şi măsurată cu indicatori?”, întreabă Ioniță.

El menționează și temele pe care le consideră esențiale pentru cei care vor realiza reforma: fragmentarea mare din rural, problema zonelor metropolitane, problema Consillilor Județene, reguli arbitrare şi imprevizibile de alocare a fondurilor publice și situația Bucureștiului.

„Totul e complicat şi deloc uşor de discutat public în presa cu orizont de interes milimetric sau în interiorul partidelor dominate de flaşnetari în căutare de sloganuri populiste. Premierul Ciolacu a declarat eroic că „eu, să acționez ca pe timpul comunismului, paușal, n-o s-o fac niciodată.” Nu doar că nu-i clar ce înţelege el prin pauşal, dar are aerul că va face exact opusul a ce spune, ca de obicei, deoarece chiar şi comuniştii la reforma din ’68 au produs cât de cât nişte studii înainte de schimbare. E puţin probabil ca, la cum stau lucrurile, PSD să urmeze măcar exemplul precursorului său, PCR”, conchide Ioniță.