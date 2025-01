Renée Zellweger a dezvăluit înainte de apariția noului ei film de ce a luat o pauză de 6 ani de la actorie

Renée Zellweger a dezvăluit într-un interviu acordat alături de Hugh Grant, colegul ei de lungă durată din seria de filme „Bridget Jones” ce a făcut-o să renunțe la actorie pentru mai bine de jumătate de deceniu în anii 2010, relatează revista Variety.

La acel moment al carierei, Zellweger era deja de trei ori nominalizată la Oscar și câștigătoare a premiului pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru Cold Mountain. În anii 2000 era una dintre cele mai bine plătite actrițe de la Hollywood, dar apoi a venit pauza.

Întrebată de Grant de ce a luat o pauză de șase ani de la actorie între 2010 și 2016, Zellweger a răspuns că fiindcă avea nevoie de acest lucru.

„Pentru că aveam nevoie. Eram sătulă de sunetul vocii mele. Când lucram, mă gândeam: ‘Vai, ascultă-te! Ești tristă din nou, Renée? Ah, acesta e tonul tău furios?’ Era o regurgitare a acelorași experiențe emoționale”, a explicat ea în interviul acordat de cei doi ediției britanice a revistei Vogue.

Actrița acum în vârstă de 55 de ani a afirmat că, deși a luat o pauză lungă de la actorie, a rămas activă ca artist, scriind muzică. Ea a povestit de asemenea că perioada respectivă a fost una plină de împliniri.

„Am studiat drept internațional. Am construit o casă, am salvat o pereche de câini bătrâni, am creat un parteneriat care a dus la o companie de producție, am susținut și strâns fonduri pentru un prieten bolnav și am petrecut mult timp cu familia, cu finii mei și conducând prin țară cu câinii. M-am pus pe picioare”, a relatat aceasta.

Renée Zellweger a câștigat al doilea Premiu Oscar după pauza luată de la actorie

Zellweger a mai declarat că, atunci când s-a întors în cele din urmă la actorie, s-a simțit pregătită să reia rolul său emblematic din filmele Bridget Jones. Ea a revenit la Hollywood cu filmul din 2016 Bridget Jones’s Baby.

Trei ani mai târziu, ea s-a bucurat de unele dintre cele mai bune recenzii din cariera sa pentru interpretarea lui Judy Garland în filmul biografic Judy. Acest rol i-a adus al doilea Oscar, de data aceasta pentru cea mai bună actriță în rol principal la gala la care filmul sud-coreean Parasite a fost altfel marele câștigător.

Însă ea a spus că nu e interesată de recenziile filmelor sale sau câți bani fac acestea. Întrebată de Grant despre aceste lucruri, ea a răspuns că:

„Nu. De ce aș face asta? Promit. Nu m-am uitat niciodată la box office sau pe Rotten Tomatoes.”

Zellweger și Grant revin împreună în noul film Bridget Jones, al patrulea al francizei, intitulat Bridget Jones: Mad About the Boy („Bridget Jones: Topită după el”). Filmul va fi lansat în cinematografe, inclusiv cele din România, în data de 14 februarie, potrivit Cinemagia.

