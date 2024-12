Rezultate alegeri 2024. Reacție a prim-vicepreședintelui PNL: „Da, mi-e frică. România trebuie să aibă un guvern cât mai repede”

Conferinta de presa sustinuta de presedintele interimar al Partidului National Liberal, in Bucuresti, 26 noiembrie 2024. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat într-un interviu acordat Hotnews.ro și Europa Liberă că România trebuie să aibă rapid un guvern și un buget. El a prezentat două variante de guvernare: un guvern al forțelor democratice PSD-PNL-USR-UDMR sau un guvern minoritar, dar susținut în Parlament.



Declarațiile au fost oferite cu o oră înainte de închiderea alegerilor pentru parlamentare, dar când deja era clar că parlamentul va fi extrem de diferit față de ultima configurație.

– În condițiile în care PSD se va menține pe primul loc în alegeri și după numărătoarea oficială din această noapte, ar trebui să desemneze premierul?

– Nu intru în astfel de discuții pentru că pare că ne târguim, cine, ce dă. Sunt sătul să vorbim despre persoane. Prefer să vorbim despre politici, nu spun așa să fug de întrebare. Dacă dăm așa cine să fie ministru de dragul unor oameni, secretari de stat, șefi de agenție, nu am făcut nimic și ne merităm soarta.

– Vedeți posibil un guvern fără PSD?

– Există două posibilități, dacă vorbim despre forțele politice frecventabile. Frecventabile în accepțiunea mea înseamnă acele forțe politice democratice și pro-europene.

– Inclusiv PSD?

– Inclusiv PSD. Există două variante: una PNL – PSD – USR, un fel de guvern de uniunea națională, ceea ce ar lăsa spațiu liber opoziției așa zise suveraniste.

– Fără UDMR?

– Și cu UDMR, bineînțeles. O astfel de construcție ar lăsa spațiu opoziției și este posibil să ne ducem într-o direcție proastă peste patru ani și doi la mână mai există posibilitatea unui guvern minoritar, dar va fi un guvern instabil, care poate fi picat la șase luni și care nu poate produce reformele pe care le dorește conducerea PNL. Aceste două variante, dacă vorbim de prezența PNL într-un guvern.

– Care este opțiunea dumneavoastră, spre un guvern stabil?

– E greu de spus. Fiecare vine cu puncte tari și puncte slabe. Un guvern pro-european, cu socialiști, cu creștin democrați și cu liberali, un astfel de guvern ar avea meritul că este mai stabil, dar ar lăsa un loc în opoziție gol, iar forțele antieuropene pot câștiga în opoziție teren. O astfel de poziție trebuie foarte bine cântărită.

– Ar trebui să existe un pact între partidele între partidele proeuropene pentru susținerea Elenei Lasconi în turul al doilea?

– Da. Domnul Bolojan a spus că o susține pe doamna Lasconi fără condiții. Noi am luat o decizie politică în biroul politic, nu sunt vorbe spuse în vânt. PNL a înțeles mesajul, suntem în momentul în care nu mai emitem pretenții, e bine că exersăm și modestia după ce s-a întâmplat la prezidențiale. Trebuie să ne reformăm noi ca partid.

– Un astfel de pact s-ar putea realiza în această săptămână între PSD – PNL – USR să anunțe un pact pentru susținerea Elenei Lasconi?

– Noi am făcut-o, trebuie să îi întrebați pe ceilalți, am făcut ce ținea de noi. Mai mult de atât ce poți să faci.

O guvernare comună vine cu niște condiții de existență, nu în sensul că îi punem noi condiții. Suntem dispuși să participăm la o astfel de guvernare dacă suntem relevanți. Dacă vom avea un scor mic nu putem emite mari pretenții. Nu mai vrem să fim într-un guvern doar așa ca să fim.

Vrem să fim în guvern dacă cele sub 20 de puncte clar enunțate și măsurabile de către domnul Ilie Bolojan, noi atunci o să fim în guvern. Cum o să fie formula guvernului, că o se fie guvern minoritar sau un guvern de uniune națională a forțelor pro-europene, asta nu am de unde să vă spun. Poate să fie și fără noi.

– Președintele Iohannis a spus aseară că își cere iertare. Cum ați perceput mesajul?

– N-am stat să analizez. Am văzut astăzi ceva la știri.

– S-a despărțit prea târziu PNL de Klaus Iohannis?

– S-a despărțit.

– Prea târziu?

– S-a despărțit. Prea devreme, prea târziu, s-a despărțit.

– Vă simțiți vinovat că nu ați intervenit mai rapid pentru a schimba ierarhia în fruntea PNL și candidatul la prezidențiale?

– Eu să schimb ierarhia în PNL și candidatul la prezidențiale? Nicolae Ciucă m-a rugat să vin în campania dânsului. Eu fac politică partinică. În momentul în care am intrat în logica alegerilor, cine face politică partinică își susține colegii.

– Chiar dacă ați simțit că nu mai există șanse ca domnul Ciucă să câștige?

– Noi trebuia să ne batem până la capăt. Nu umblu cu bullshituri, vă spun așa cum sunt lucrurile, nu mai mint, nu mai vin cu nuanțe.

– S-a bătut partidul?

– Partidul a înțeles ce au transmis oamenii, eu am înțeles. Dacă vă spun că ne-am reformat că au venit Bolojan, Ciucu, Veștea și Iftimie nu, nu ne-am reformat. Am venit cu promisiunea unei reforme. Trebuie să reformăm clasa politică. Domnul Bolojan prezintă credibilitate, prezintă o garanție pentru liberali, foarte mulți oameni au venit și au spus că pot vota din nou PNL. Am primit sute de mesaje de acest fel. Mai este mult până departe, urmează o perioadă de reconstrucție foarte dificilă, nu doar pentru PNL.

Dar înainte de toate sunt primar și sunt ales de către oameni. Eu am nevoie de buget. Eu nu pot să nu plătesc salarii, să nu plătesc serviciile publice. Eu am nevoie de buget. Și toți primarii din țara asta ca mine, că sunt și ei lideri politici sau președinți de Consilii Județene, au nevoie de buget. În luna ianuarie sau cel târziu în februarie se vota bugetul. Da, mi-e frică, nu vreau să ne bulgarizăm. Asta este cât se poate de clar.

Din punctul meu de vedere, România trebuie să aibă un guvern cât se poate de repede. Serviciile publice nu așteaptă, investițiile nu așteaptă. Dacă nu dăm un guvern țării, într-o formulă sau alta, avem nevoie ca de aer rapid de un guvern. Dacă nu avem un guvern ne bulgarizăm, adică urmează o perioadă de câțiva ani de instabilitate care ar fi catastrofală.

– Guvernul trebuie să fie politic sau poate să fie și un premier independent?

– Nu cred în tehnocrați independenți. Sunt unul dintre ei la bază. La bază sunt tehnocrat. Politicienii cu un partid în spate sunt mult mai independenți, poate părea paradoxal, pentru că își pot urma propria conștiință.

– Ce credeți că se va întâmpla în turul 2 pentru președinție?

– Oamenii să iasă la vot, să fie expus Călin Georgescu. Trebuie să fie expus cine este acest om. Astăzi zicea că o să închidă toate partidele. Ce urmează, televiziunile? Urmează să închidă ce? A făcut tot felul de parabole cu strămoșii, că noi suntem morți, am luat-o și ca pe o amenințare. Despre ce e vorba aici?E vorba de democrație până la urmă, despre drepturile omului și despre a trăi într-o țară normală. Nu vreau să trăiesc în Belarus, Iran, Coreea de Nord, Rusia sau mai știu eu cine știe ce autocrație care își trimite oamenii la moarte.