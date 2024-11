Rezultate alegeri America 2024. Donald Trump, pe cale să câștige un nou stat-cheie, președinția SUA se joacă în alte state

Candidatul republican la preşedinţie Donald Trump a declarat marţi că este pregătit să-şi recunoască înfrângerea de către Kamala Harris dacă ”alegerile sunt corecte”, însă agită spectrul fraudelor electorale, scrie News.ro. La câteva ore după aceste declarații, Trump pare favorit la victorie.

”Dacă pierd nişte alegeri, dacă alegerile au fost corecte, eu voi fi primul care să o recunoască. Până acum, cred că a fost echitabil”, a declarat, după ce a votat la Palm Beach, în Florida, candidatul la fotoliul de la Casa Albă.

Donald Trump câștigă Carolina de Nord, iar Harris caută victoria în alte state-cheie, transmite CNN.

Este prea devreme pentru o estimare cu privire la celelalte state-cheie – Georgia, Pennsylvania, Arizona, Michigan, Wisconsin și Nevada – deoarece numărătoarea voturilor continuă. Acestea sunt considerate esențiale pentru victoria lui Trump și a lui Kamala Harris.

Mai devreme în această seară, CNN a estimat că Harris va câștiga California, care se mândrește cu cel mai mare număr de voturi electorale, în timp ce Trump a obținut Idaho și alte state pe care le-a câștigat în 2020.

Harris și Trump au nevoie fiecare de cel puțin 270 de voturi electorale pentru a câștiga președinția.

Secţiile de vot se deschid şi se închid la ore diferite în diferitele state, dar până la ora 23:00, ora Coastei de Est a SUA (miercuri, ora 06:00, ora României,) toate statele și-au închis secţiile de votare – cu excepţia celor din Hawaii şi Alaska, unde secţiile de vot se închid puţin mai târziu.

Rezultatele s-ar putea lămuri chiar în câteva zile

În mod tradiţional, la scurt timp după închiderea votului, la ora 23:00, în California, vor începe să apară rezultate în favoarea unui candidat sau a celuilalt. Însă puţini observatori se aşteaptă la o rezolvare rapidă a răspunsului cine a câştigat, experţii sugerând că ar putea dura mai degrabă zile decât ore până la aflarea învingătorului. Primele rezultate pot fi, de asemenea, înşelătoare. Un candidat care obţine un avans timpuriu prin voturile în persoană poate ajunge să fie depăşit atunci când voturile prin corespondenţă şi alte tipuri de buletine de vot sunt adăugate ulterior. Acest lucru s-a întâmplat în Michigan în 2020 – Trump a luat un avans timpuriu prin voturile în persoană, dar a fost depăşit ulterior de Biden.

Kamala Harris, interviu după interviu

Între timp, Kamala Harris a vorbit, marţi, despre imigraţie şi reducerea disensiunilor politice la emisiunea ”The Big K Morning Show” a lui Larry Richert la postul NewsRadio KDKA din Pittsburgh.

La altă emisiune, ”Big Tigger Morning Show”, la postul V-103, în Atlanta, ea a vorbit despre impactul politicilor sale asupra bărbaţilor afroamericani şi despre implicaţiile istorice ale scrutinului.

La emisiunea ”Bigger Tigger”, ea a reluat o temă pe care a abordat-o apăsat în ultimele zile ale campaniei, şi anume că vrea să învingă pentru a-i ajuta pe americanii obişnuiţi, în timp ce Trump vrea înapoi la Casa Albă pentru a-şi ataca inamicii.

La ora 8:00 pe coasta de est a SUA (15.00, ora României), urnele de vot erau deschise în mai mult de jumătate dintre statele americane şi apar tot mai multe imagini cu americani care ies la vot şi care stau la coadă, mai ales în statele cu miză mare – Pennsylvania şi Carolina de Nord.

Urne deschise în Vermont

La ora 05:00 pe Coasta de Est a Americii (12:00, ora României), s-au deschis urnele în statul Vermont.

Ziua alegerilor din SUA începe cu adevărat.

În următoarele câteva ore, mai multe state de pe coasta de est îi vor urma exemplul.

La ora locală 6:00 (13:00, ora României) s-au deschis secţiile de votare din alte opt state, între care Connecticut, New Jersey, New York, New Hampshire şi Virginia.

În Maine, aproape toate secţiile de votare s-au deschis la ora locală 6 a.m, dar municipalităţile cu mai puţin de 500 de persoane pot deschide până la ora locală 10 a.m..

Rezultate alegeri America 2024. Egalitate într-un mic oraș

Kamala Harris şi Donald Trump sunt deocamdastă la egalitate, cu câte trei voturi fiecare, într-un mic oraş din New Hampshire care, în mod tradiţional, dă startul votului în ziua alegerilor. Încă din anii 1960, alegătorii din Dixville Notch, situat aproape de graniţa cu Canada, se adună imediat după miezul nopţii pentru a vota. Voturile sunt apoi numărate şi rezultatele anunţate – cu câteva ore înainte ca alte state să deschidă urnele. Potrivit CNN, patru republicani şi doi alegători nedeclaraţi au participat marţi la vot imediat după miezul nopţii.

Kamala Harris, care a devenit candidatul Partidului Democrat după ce preşedintele Joe Biden a ieşit din cursă în iulie, pledează pentru dreptul la avort şi a promis să reducă costurile la alimente şi locuinţe pentru familiile de muncitori.

Candidatul republican, Donald Trump, care a supravieţuit în acest an la două tentative de asasinat, a promis să sigileze frontiera americană pentru a împiedica imigranţia şi a propus reduceri de taxe în valoare de trilioane de dolari.

Ambii candidaţi au prezentat viziuni dure pentru viitor dacă pierd alegerile. Donald Trump spune că ţara se va „duce dracului” şi va deveni „comunistă imediat” dacă el va pierde, în timp ce Kamala Harris îşi descrie adversarul drept un „fascist” care doreşte „putere necontrolată”.