Trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40. Report de 3,76 milioane de euro la categoria I

Duminica, 4 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 1 august, Loteria Romana a acordat peste 16.300 de castiguri in valoare totala de peste 1,13 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 18,71 milioane de lei (peste 3,76 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,53 milioane de lei (peste 1,91 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,94 milioane de lei (peste 1,79 milioane de euro), la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 283.400 de lei (peste 56.900 de euro), iar la categoria a III-a un report in valoare de peste 39.100 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 40.700 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 120.300 de lei (peste 24.100 de euro).

Câștiguri la tragerea de joi

La tragerea Loto 5/40 de joi 1 august, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 69.275,60 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro.

La tragerea Noroc Plus de joi 1 august, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 88.146,40 de lei. Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Amparcat.ro.