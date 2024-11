Roxana Mînzatu, propunerea de comisar european al României, audiată cu ușile închise în Parlament în ziua în care a apărut o investigație despre ea. Presa dată afară din sală

Roxana Mînzatu, propunerea cabinetului Ciolacu pentru funcția de comisar european, este audiată, marți, de comisiile de specialitate din Parlament, de la ora 13:00. Mînzatu a primit un portofoliu nou înființat – Competențe și Educație, Locuri de muncă și drepturi sociale, demografie. În timpul sedinței, parlamentarii PNL au părăsit sala în semn de protest.

Audierea are în loc în aceeași zi în care publicația Snoop a publicat o investigație privind modul în care Roxana Mînzatu a cumpărat o casă în Brașov pe care a extins-o fără autorizație.

Încă de la începutul şedinţei, liderul grupului deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a anunţat că parlamentarii liberali nu vor participa la această audiere, conform Agrepres.

„Deoarece PNL nu a fost consultat în procedura de desemnare din partea Guvernului a persoanei pentru funcţia de membru al Comisiei Europene, grupurile parlamentare ale PNL nu vor participa la această audiere. Noi ne vom retrage”, a spus Andronache.

Ședință fără presă și netransmisă online

Audierea a început la 13.00, după ce ieri Parlamentul a fost înștiințat oficial de Guvern în legătură cu nominalizarea pentru funcţia de comisar european a Roxanei Mînzat, cu solicitarea de a fi programată audierea. Presa a fost dată afară din sală, iar ședința nu este transmisă online.

Solicitarea a fost trimisă la Comisiile pentru afaceri europene si Comisiile pentru politică externă ale celor două Camere.

„Este o responsabilitate pe care o îndeplinesc cu bucurie, aceea de a merge în fața senatorilor și deputaților români în calitate de vicepreședinte executiv desemnat al Comisiei Europene”, a scris Mînzatu pe pagina ei de Facebook, înaintea audierii din Palrament.

Peste o săptămână, pe 12 noiembrie, Roxana Mînzatu va fi audiată pentru confirmare în fața eurodeputaților din Parlamentul European.

Ce spune Mînzatu despre atribuțiile de comisar european

După audierea din Parlament, Mînzatu a declarat că are în directă coordonare legislația și instituțiile pe mobilitatea muncii, conform News.ro.

Ea a explicat că va gestiona Fondul Social European Plus, care asigură respectarea drepturile sociale, și 145 de miliarde de euro cu care va susține „combaterea abandonului şcolar, proiecte care asigură acces la masă caldă în unele şcoli din România, trusoul pentru nou născuţi, rechizite pentru copii aflaţi în vulnerabilitate, stagii de practică pentru elevi şi studenţi, crearea de întreprinderi sociale”.

Un alt lucru de care se va ocupa Mînzatu va fi regulamentul care vizează asigurările sociale pentru lucrătorii care au cotizat în mai multe state din UE și vor să își repatrieze pensia sau să primească indemnizații în caz de boală.

Cine e Roxana Mînzatu

Mînzatu a fost deputată PSD timp de aproape 8 ani și este specializată în fonduri europene. În 2019 a fost Ministru al Fondurilor Europene timp de câteva luni, până când Guvernul condus de Viorica Dăncilă a căzut prin moțiune de cenzură.

Conform CV-ului său, Roxana Mînzatu, în vârstă de 44 de ani, a fost președinta Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, din septembrie 2015 și până în ianuarie 2016. Între martie și septembrie 2015 a fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene.

Din 2016 și până în acest an, ea a fost deputat de Brașov, aleasă pe listele PSD.

Mînzatu este membru PSD din ianuarie 2000, a fost vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene Braşov a PSD și a condus Organizaţia Judeţeană a Femeilor Social-Democrate din Braşov. A fost consilier judeţean PSD la Brașov, în perioadele 2004-2008, 2011-2012, dar și subprefect de Brașov, între martie-octombrie 2009.

După ce a primit portofoliul de „Competențe și Educație, Locuri de muncă și drepturi sociale, demografie”, Mînzatu a fost propusă vicepreședintă executivă a Comisiei Europene.

Și-a cumpărat casa naționalizată de la stat cu 17.000 de euro și a extins-o fără autorizație

Marți, site-ul de investigații Snoop, a publicat o anchetă care arată ca Roxana Mînzatu a cumpărat o casă monument istoric naționalizat, din centrul Brașovului, care a costat 17.000 de euro.

După cumpărarea locuinței de 56 de metri pătrați, clădirea a fost extinsă la 131 de metri pătrați, fără autorizație.

„Nu vorbim despre o dublare de la 1.000 sau de la 500 mp. Nu am triplat-o, nu am cvadruplat-o. Am dublat-o să avem măcar un dormitor. De fapt, sunt un birou și două dormitoare. Am făcut-o pentru un minimum confort, eu să stau într-un dormitor cu soțul, mama să stea într-un dormitor. Avem un birou care este parte din casa veche. Bucătăria este deschisă cu livingul”, a reacționat Roxana Mînzatu când a fost întrebată de Snoop cum s-a dublat dimensiunea construcției.

Soții Mînzatu au afirmat că extinderea casei s-a făcut fără să aibă o autorizație de construire, pentru că nu aveau nevoie de vreun act de la Ministerul Culturii. Ei susțin că au reușit să declaseze imobilul din categoria monumentelor istorice, dar au refuzat să ofere jurnaliștilor de la Snoop documentul la care face referire.