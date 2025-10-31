Rusia a folosit împotriva Ucrainei racheta care l-a făcut pe Trump să retragă SUA din tratatul privind armele nucleare încheiat în 1987

O rachetă 9M729 expusă pe 19 ianuarie 2019 la Ministerul Apărării de la Moscova, în timpul unui briefing despre capabilitățile sale, FOTO: Peter Kassin / Kommersant / Profimedia

Rusia a atacat în ultimele luni Ucraina cu o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare l-a determinat pe președintele american Donald Trump să renunțe, în primul său mandat de președinte al Statelor Unite, la un pact de control al armelor nucleare cu Moscova, a declarat ministrul ucrainean de externe, citat de Reuters. Informația a fost confirmată și de experți independenți.

Comentariile lui Andrii Sybiha reprezintă prima confirmare că Rusia a folosit în luptă racheta terestră 9M729 – fie în Ucraina, fie în altă parte.

Un al doilea oficial ucrainean de rang înalt a declarat pentru Reuters că Rusia a lansat această rachetă asupra Ucrainei de 23 de ori din luna august încoace. Ucraina a mai depistat două lansări ale rachetei 9M729 de către Rusia în anul 2022, potrivit sursei respective.

Ministerul rus al Apărării nu a răspuns imediat unei cereri scrise de comentarii.

Ce se știe despre racheta 9M729

Această rachetă a determinat Statele Unite să se retragă în 2019 din Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF), încheiat în 1987. Washingtonul afirma la momentul respectiv că dezvoltarea unei astfel de rachete încalcă tratatul și că ea poate zbura mult mai departe de limita de 500 km impusă de acesta. Rusia a negat acest lucru.

Potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), un think tank de la Washington, racheta are o rază de acțiune de 2.500 km și poate transporta un focos nuclear sau convențional.

O sursă militară a declarat că o rachetă 9M729 lansată de Rusia pe 5 octombrie a parcurs peste 1.200 km până la impactul în Ucraina.

„Folosirea de către Rusia, în ultimele luni, a rachetei 9M729 – interzisă prin tratatul INF – împotriva Ucrainei demonstrează lipsa de respect a lui (Vladimir) Putin față de Statele Unite și față de eforturile diplomatice ale președintelui Trump de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat și ministrul de externe Sybiha într-un comunicat scris remis agenției Reuters.

El a spus pentru Reuters că Kievul susține propunerile de pace ale lui Trump și că Rusia trebuie supusă unei presiuni maxime pentru a fi împinsă spre pace, subliniind totodată că întărirea capacității Ucrainei de a lovi la distanță mare ar putea convinge Moscova să pună capăt războiului din Ucraina.

Ucraina a cerut Washingtonului să-i furnizeze rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, care nu au fost interzise prin tratatul INF deoarece, la momentul respectiv, erau lansate doar de pe mare. Rusia afirmă că o asemenea mișcare ar reprezenta o escaladare periculoasă.

Rusia a expus public racheta 9M729 în 2019, insistând că aceasta nu încalcă tratatul INF, FOTO: Vasily Maximov / AFP / Profimedia Images

„O problemă pentru securitatea europeană”

Analiști militari occidentali au declarat pentru Reuters că utilizarea rachetei 9M729 extinde arsenalul Rusiei de arme cu rază lungă pentru atacarea Ucrainei și se înscrie într-o serie de semnale amenințătoare trimise de Moscova către Europa, în timp ce Trump caută o soluție de pace.

„Cred că Putin încearcă să intensifice presiunea ca parte a negocierilor privind Ucraina”, a declarat William Alberque, cercetător asociat al think tank-ului Pacific Forum. El a adăugat că racheta 9M729 a fost concepută pentru a lovi ținte din Europa.

Săptămâna trecută, Rusia a testat racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, iar miercuri a anunțat că a testat o torpilă cu propulsie nucleară numită Poseidon.

Casa Albă nu a răspuns la întrebările specifice privind folosirea rachetei 9M729 de către Rusia. Joi, Trump a ordonat armatei americane să reia testele nucleare, invocând „programele de testare ale altor țări”.

După retragerea SUA din tratatul INF – care interzicea rachetele terestre cu rază de acțiune între 500 și 5.500 km – Rusia a declarat un moratoriu privind desfășurarea de rachete cu rază intermediară. Occidentul a susținut însă că Moscova desfășurase deja unele rachete 9M729.

Pe 4 august, cu puțin timp înainte de a folosi aceste rachete în Ucraina anul acesta, Rusia a anunțat că nu va mai limita locurile unde poate desfășura rachete cu rază INF, capabile să transporte focoase nucleare.

„Dacă se dovedește că Rusia folosește în Ucraina rachete cu rază interzisă de INF, care ar putea transporta cu ușurință focoase nucleare, atunci aceasta devine o problemă pentru securitatea europeană, nu doar pentru Ucraina”, a declarat John Foreman, fost atașat militar britanic la Moscova și Kiev.

Președintele SUA, Donald J. Trump, arată o fotografie cu el și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, făcută în Alaska. Casa Albă, Washington DC, 22 august 2025, FOTO: Shutterstock Editorial / Profimedia

Ce spune Ucraina despre folosirea rachetei împotriva sa

Ministerul ucrainean de externe nu a oferit detalii sau date despre loviturile efectuate cu racheta 9M729.

Însă oficialul de rang înalt care a discutat cu Reuters sub condiția anonimității a spus că acestea au început pe 21 august, la mai puțin de o săptămână după summitul Trump-Putin din Alaska.

Reuters a examinat imagini ale resturilor unei rachete după un atac rusesc în care o clădire rezidențială din satul ucrainean Lapaiivka a fost lovită pe 5 octombrie. Atacul efectuat asupra localității aflate la peste 600 de kilometri de teritoriul rus a ucis patru persoane.

Imaginile arătau că două fragmente de rachetă, inclusiv un tub care conținea cabluri, erau marcate cu inscripția 9M729.

Jeffrey Lewis, cercetător în domeniul securității globale la Middlebury College, a analizat imaginile împreună cu alți experți.

El a declarat că tubul, motorul și panourile motorului corespund cu ceea ce se aștepta în privința unei rachete 9M729 și că marcajele fac ca potrivirea să fie cu atât mai probabilă.

Rusia a efectuat lansări de la mare distanță

Rusia dispune de mai multe tipuri de rachete capabile să lovească în întreaga Ucraină – inclusiv rachetele de croazieră Kalibr lansate de pe mare și rachetele Kh-101 lansate din aer – însă Lewis a spus că 9M729 oferă ceva ușor diferit.

„Aceasta le permite să atace din unghiuri ușor diferite, ceea ce îngreunează apărarea antiaeriană, și mărește totodată numărul de rachete disponibile pentru ruși”, a explicat Lewis.

Tratatul INF interzicea rachetele terestre pentru că lansatoarele lor sunt mobile și relativ ușor de ascuns, un motiv suplimentar de îngrijorare mai ales când vine vorba de sisteme de armament ce pot lansa focoase nucleare.

Douglas Barrie, cercetător principal în domeniul aerospațial militar la Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS), a declarat că Rusia ar putea folosi racheta 9M729 pentru a efectua atacuri de pe uscat din locații mai sigure, aflate mai adânc în interiorul teritoriului rus.

De asemenea, Rusia ar putea beneficia de testarea sistemului într-un mediu de luptă real în Ucraina, deși 23 de utilizări indică deja un scop militar clar, potrivit expertului.