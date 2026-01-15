Rusia, mesaj furios după întâlnirea din SUA despre viitorul Groenlandei: „Inițiatorii acestor planuri belicoase fac apel la provocări mitice”

Rusia a declarat joi că discursul NATO potrivit căruia ea și China ar reprezenta o amenințare pentru Groenlanda este un „mit” conceput pentru a alimenta artificial „isteria” și că ceea ce Moscova numește „politica alianței occidentale de escaladare a confruntării în Arctica” este „extrem de periculoasă”, transmite Reuters.

Declarația Rusiei vine pe fondul unor luări de poziție tot mai vehemente ale președintelui american Donald Trump, care a spus că își dorește ca Statele Unite, care au deja facilități militare în Groenlanda, să preia controlul asupra acestui teritoriu danez de peste mări, din motive de securitate națională.

Liderul american și-a menținut poziția și după întâlnirea la nivel înalt care a avut loc miercuri la Washington între reprezentanți ai administrației sale și miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei.

Trump susține că Danemarca, ale cărei trupe sunt responsabile de apărarea Groenlandei, nu este la înălțimea acestei misiuni, lucru respins de Copenhaga.

Unele țări europene, inclusiv Franța, Germania, Norvegia și Suedia, au început să trimită trupe în Groenlanda ca semn de sprijin pentru guvernele de la Nuuk și Copenhaga, Danemarca organizând un nou exercițiu militar pe insulă și în jurul ei.

Rusia, care în ultimii ani a decis redeschiderea și modernizarea unei rețele de baze militare în Arctica, a declarat joi într-un comunicat că urmărește cu o „îngrijorare serioasă” evoluția situației din jurul Groenlandei și a cerut ca regiunea arctică, în ansamblu, să rămână pașnică și stabilă.

Rusia critică NATO pe tema Arcticii, după discuțiile de la Washington legate de Groenlanda

„NATO a pornit pe calea unei militarizări accelerate a Nordului, consolidându-și prezența militară acolo sub pretextul fictiv al unei amenințări tot mai mari din partea Moscovei și Beijingului”, a transmis ambasada Rusiei din Belgia, unde își are sediul alianța militară condusă de SUA, într-o declarație pentru ziarul Izvestia.

„Putem vedea că alianța folosește declarațiile de mare vizibilitate venite de la Washington pe tema Groenlandei exclusiv pentru a promova o agendă anti-rusă și anti-chineză”, se arată în comunicat, care enumeră recente declarații europene privind apărarea Groenlandei.

„Inițiatorii acestor planuri belicoase fac apel la provocări mitice pe care chiar ei le generează”, a mai spus ambasada. Aceasta a adăugat că până și diplomați occidentali cu acces la briefinguri de informații ale NATO, citați în presă, au recunoscut că în ultimii ani nu au fost detectate submarine rusești sau chineze în apropierea Groenlandei.

„Acest lucru scoate la iveală caracterul artificial al isteriei care este alimentată”, se mai afirmă în declarația ambasadei ruse.

Comunicatul nu l-a criticat direct pe Trump, într-un moment în care acesta rămâne un interlocutor-cheie pentru Moscova în eforturile de a ajunge la un acord de pace în Ucraina. În schimb, tirada a fost îndreptată către NATO ca instituție și către statele sale membre europene, pe care Rusia le acuză că blochează eforturile de pace în Ucraina.

„Considerăm politica alianței de escaladare a confruntării în Arctica ca fiind contraproductivă și extrem de periculoasă”, a mai declarat ambasada.