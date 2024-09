Să-i lăsăm pe copii fără telefoane la școală? Cum este reglementată problema telefoanelor mobile în școli în mai multe state UE și ce spun experții despre interdicția totală

Începerea școlii a readus în spațiul public problema folosirii telefoanelor de către elevi în timpul orelor de curs. Subiectul preocupă părinții din toată Europa. A ajuns inclusiv în programele electorale ale partidelor, de pildă în Austria. Prin intermediul proiectului de jurnalism european PULSE, analizăm măsurile introduse de mai multe state și cum văd unii experți soluțiile propuse.

Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului european PULSE, de către Sebastian Pricop (HotNews.ro), alături de Oona Kroisleitner/Gudrun Springer (Der Standard – Austria), Matěj Moravansky (Denik Referendum, Cehia), György Folk (EUrologus/HVG – Belgia) și Boróka Parászka (HVG – Ungaria)

Belgia – reguli diferite în funcție de regiune

Ca și în cazul majorității problemelor din Belgia, stat cu un puternic sentiment al comunităților locale, reglementările privind utilizarea telefoanelor mobile de către elevi în școli diferă de la o regiune la alta.

În Flandra, nu există o interdicție legală generală privind utilizarea telefoanelor mobile în instituțiile de învățământ, însă multe școli individuale și-au implementat propriile politici.

Guvernul flamand sprijină autonomia școlilor în această privință, permițându-le să decidă dacă să interzică sau să restricționeze utilizarea telefoanelor mobile în funcție de mediul și obiectivele lor educaționale.

În Bruxelles nu e voie cu telefoanele

În schimb, Federația Valonia-Bruxelles a adoptat reglementări mai stricte. Începând cu anul școlar 2024-2025, guvernul a impus o interdicție privind utilizarea telefoanelor în școlile primare din jurisdicția sa, care include atât Valonia, cât și regiunea Bruxelles.

Această interdicție afectează aproximativ 132.600 de elevi din 373 de școli.

Motivul principal al acestei reglementări este combaterea unor probleme precum hărțuirea în mediul online, dar și sporirea atenției elevilor în timpul orelor de curs.

Deși interdicția este aplicată în primul rând în școlile primare, școlile secundare din aceste regiuni sunt, de asemenea, puternic încurajate să nu permită utilizarea telefoanelor.

Cehia – Decizia, în mâinile directorilor de școală

Ministerul Educației din Republica Cehă nu a pus în aplicare o interdicție privind telefoanele mobile în general. Cu toate acestea, în conformitate cu regulamentul școlar, școlile și directorii acestora au autoritatea de a introduce o astfel de interdicție prin modificarea regulilor școlare.

„Directorul școlii poate interzice total utilizarea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice (inclusiv în timpul pauzelor, în timpul liber petrecut în școală etc.) și poate prevedea orice excepție de la o astfel de interdicție, cel puțin în măsura prevăzută de Legea educației”, se menționează într-o prevedere introdusă în 2020.

În această vară, orașul Vsetín din Republica Cehă a încercat să interzică utilizarea telefoanelor în toate școlile primare. Inspecția școlară a considerat că această interdicție este ilegală, afirmând că intră sub autoritatea școlilor, nu a consiliului municipal. Ministerul Educației a făcut, de asemenea, aceeași declarație, precizând că o interdicție completă a utilizării telefoanelor mobile în școli nu este în vigoare în Republica Cehă. Cu toate acestea, directorii individuali și conducerea școlilor au încă posibilitatea de a introduce astfel de măsuri.

Ungaria – Guvernul cere interdicție totală, modul de implementare e decis de școli

Elevii nu ar trebui să fie preocupați de „gadgeturi”, ci unii de alții – așa a explicat Eszter Vitályos, purtătorul de cuvânt al guvernului maghiar, de ce a fost introdusă în Ungaria, începând cu acest an școlar, o interdicție privind telefoanele mobile în școli.

Rămâne însă la latitudinea școlilor să aplice interdicția privind utilizarea telefonului. În unele cazuri, este suficient să se închidă dispozitivul, în altele acesta trebuie predat persoanei responsabile în timpul șederii la școală, iar în altele sunt amenajate containere speciale în acest scop.

Conform sondajelor din Ungaria, 24% dintre copiii cu vârste cuprinse între 7 și 8 ani au propriul telefon mobil, iar această cifră se va dubla în trei ani. Majoritatea copiilor de peste 10 ani din Ungaria dețin un telefon mobil, iar aceste telefoane sunt însoțite de un abonament de telefonie mobilă și internet.

Austria – „Pentru a spori atenția, elevii ar trebui să își predea telefoanele mobile”

În Austria, fiecare școală decide în mod individual dacă telefoanele mobile sunt permise în clasă sau nu. Nu există o interdicție generală în vigoare. Cu toate acestea, o astfel de interdicție este solicitată înainte de alegerile naționale din 29 septembrie.

„Pentru a spori atenția, elevii ar trebui să își predea telefoanele mobile în timpul orelor”, se arată în programul electoral al formațiunii de extremă dreapta FPÖ.

ÖVP, formațiune de centru-dreapta aflată la guvernare, dorește să ia în considerare implementarea unei interdicții. Dar, programul lor de guvernare precizează că directorii de școli ar trebui să fie împuterniciți, iar „în cadrul autonomiei școlare, interzicerea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs ar trebui revizuită”.

Ministerul Educației a emis recomandări cu privire la modul de gestionare a telefoanelor într-o broșură care a fost distribuită tuturor școlilor din Austria la începutul anului școlar.

„Telefonul este o distragere a atenției și, prin urmare, nu are ce căuta pe masă în timpul orei. Modul avion sau, și mai bine, închiderea acestuia este modalitatea corectă de a preveni perturbarea lecției. Orice dispozitiv care perturbă lecția trebuie predat profesorului la cerere și poate fi păstrat până la sfârșitul perioadei de curs”, se arată în broșură.

Ministerul încurajează crearea de reguli transparente pentru folosirea telefoanelor și ca acestea să fie înscrise în codul de conduită al școlii.

„Decizia privind interzicerea telefoanelor într-o școală este luată de consiliul comunității școlare, în spiritul autonomiei școlare. Ceea ce este clar este că elevii au nevoie de un ghid clar cu privire la modul de gestionare a telefoanelor în clasă, un ghid care să fie susținut de toată lumea din școală”, a declarat biroul ministrului educației, Martin Polaschek.

Experții spun că interzicerea totală nu este soluția

Inițiativa saferinternet.at, finanțată de UE, respinge o interdicție generală a telefoanelor mobile în școli. Telefoanele au prea multă importanță pentru tineri ca să poată dispărea pur și simplu, susțin ei. În timp ce o interdicție poate fi utilă ca măsură pe termen scurt, de exemplu, pentru a dezamorsa situații dificile, pe termen lung, telefoanele ar trebui integrate într-un concept de educație mediatică. Potrivit experților, acordurile comportamentale ar fi mai eficiente, cum ar fi solicitarea ca dispozitivul să rămână nefolosit pe catedră sau să fie depozitat în ghiozdan în timpul orelor.

Psihologul clinician Oliver Scheibenbogen, coautor al cărții „Always On: The Seduction and Danger of Digital Media”, este, de asemenea, critic față de interdicțiile generale, dar ar susține interzicerea telefoanelor mobile în școlile primare. „Copiii nu pot rezista seducției telefoanelor”, spune el.

Expertul subliniază, de asemenea, că dezvoltarea creierului, în special în ceea ce privește reglarea emoțiilor, continuă până la vârsta adultă. Argumentul conform căruia nu se poate dobândi competență în ceva fără a fi expus la acel ceva nu se aplică școlilor primare, spune expertul în dependență digitală. Competența media poate fi dobândită și în timpul liber și cu părinții.

Limitarea, nu interdicția

Începând cu școala secundară inferioară, ar putea începe utilizarea limitată, atât în ceea ce privește timpul, cât și aplicațiile care pot fi utilizate. O problemă importantă este răspândirea de conținut sexual neadecvat.

În timp ce telefoanele mobile sunt o formă de monedă socială, pericolul de intimidare este prezent și în spațiul digital. Deși copiii și adolescenții nu sunt de obicei încă dependenți de telefoanele lor, pe măsură ce dependența se dezvoltă pe parcursul mai multor ani, se poate observa adesea un comportament problematic, în special în timpul unei faze vulnerabile a vieții, spune expertul. Copiii și adolescenții care își folosesc telefoanele în mod intensiv prezintă adesea simptome asemănătoare ADHD.

În Cehia, există o dezbatere împărțită între experți cu privire la utilizarea telefoanelor în școli. Unii susșin o interdicție, iar alții pledează pentru „educația digitală”. Cu toate acestea, inspecția școlară cehă subliniază că eventualele interdicții privind telefoanele ar trebui să fie explicate copiilor și ar trebui să fie văzute ca o modalitate de a educa elevii cu privire la „utilizarea responsabilă” a acestor dispozitive, mai degrabă decât ca o simplă protecție împotriva noilor tehnologii.

Inspecția școlară consideră că reglementările la nivel școlar ar trebui să aibă o dimensiune educațională și este important să se ia în considerare când astfel de reglementări sunt pozitive și când oferă încă o oportunitate educațională, spre deosebire de a fi o interdicție unilaterală fără a ține cont de context, având în vedere rolul semnificativ pe care telefoanele îl joacă în viața tinerilor.

„În mod similar, este oportun să se discute cu elevii în diferite contexte educaționale problema utilizării corecte a telefoanelor mobile în diferite situații și locuri sociale, precum și problemele legate de lucrul în siguranță cu dispozitivele mobile și de deplasarea în siguranță în spațiul online”, a declarat inspecția.

Psihologii și educatorii din Ungaria sunt împărțiți în ceea ce privește problema restricționării telefoanelor mobile. Unii cred că interdicția este un pas înapoi din punct de vedere pedagogic și împiedică dezvoltarea digitală a elevilor. Alții spun că interdicția privind telefoanele mobile în școli le oferă elevilor șansa de a experimenta lecții „curate din punct de vedere digital”, deoarece timpul petrecut de minori în fața unui ecran depășește acum 6 ore și jumătate pe zi.

Cum este în România

În noul Statut al Elevului, la Articolul 15, este prevăzut că elevii nu au voie să folosească telefonele mobile sau orice alt dispozitiv electronic în timpul orelor.

Elevilor li se pot confisca telefoanele, dacă aceștia le folosesc în timpul orelor fără acordul profesorului.

„(n. red.: elevilor le este interzis) să utilizeze telefoanele mobile sau orice alt echipament de comunicații electronice în timpul desfășurării orelor de curs, inclusiv în timpul activităților educaționale care se desfășoară în afara unităților de învățământ, cu excepția utilizării acestora în scop educativ, cu acordul cadrului didactic, în timpul pauzelor sau în spațiile autorizate explicit de regulamentul intern al unității de învățământ”, se arată în statut.

O noutate în regulament este că telefoanele mobile ale elevilor „trebuie ținute, pe parcursul orelor, într-un spațiu sigur, care să fie amenajat în sala de clasă și la care să aibă acces dirigintele sau directorul școlii”.

„Nerespectarea acestor prevederi poate duce la preluarea echipamentului de către personalul didactic/didactic auxiliar al unității de învățământ în vederea restituirii lui la finalizarea orelor de curs din ziua respectivă, în mod obligatoriu, către părinți/reprezentanți legali ai beneficiarilor primari minori sau către elevi, după caz, conform regulamentului intern al unității de învățământ. Prevederile nu se aplică echipamentelor pe care elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) sunt autorizați să le folosească”, se mai menționează în Statutul Elevului.

Proiectul PULSE este o inițiativă europeană de promovare a parteneriatelor jurnalistice transfrontaliere, co-finanțată de Comisia Europeană (DG CONNECT) în cadrul Acțiunilor Multimedia prin acordul de grant LC-02772862. HotNews.ro colaborează în cadrul proiectului cu alte publicații prestigioase din Europa: Delfi (Lituania), Deník Referendum (Cehia), cel mai mare ziar austriac Der Standard (Austria), unele dintre cele mai mari publicații din Grecia – EFSYN, El Confidencial – Spania, cel mai mare ziar polonez Gazeta Wyborcza, cel mai vechi site analitic și informațional bulgar Mediapool, una dintre cele mai mari publicații independente maghiare HVG și ziar italian cu profil economic Il Sole 24 Ore, una dintre cele mai vechi și puternice publicații din Peninsulă.

Trei organizații media transnaționale de renume – OBCT (Italia), N-ost (Germania) și Voxeurop (Franța) vor coordona activitățile proiectului.