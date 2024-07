Salk Lake City, gazda Jocurilor Olimpice de iarnă din 2034

Orașul american Salt Lake City va organiza Jocurile Olimpice de iarnă din anul 2034, conform anunțului făcut de Comitetul Internațional Olimpic, transmite AFP.

Cu 63 de voturi pentru, 6 împotriva și 6 abțineri, capitala statului Utah a fost validată drept gazdă a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2034.



Salt Lake City a mai găzduit Jocurile Olimpice de iarnă relativ recent, în 2002, şi dispune de toate infrastructurile necesare pentru organizarea unei competiţii de o asemenea anvergură.

In ten years, the Olympic and Paralympic Winter Games will be hosted in Salt Lake City, Utah. ❄️🏔️😍



We can't wait to see the best snow and ice sports athletes in action again!



📸 Jay Dash Photography, courtesy of the Utah Office of Tourism#SLCUT2034 @stateofsport @USOPC_News pic.twitter.com/mGCNdO1tbR