Scandal pe marginea participării sportivilor din Israel la JO 2024 de la Paris – Reacția unui important oficial francez

Stephane Sejourne, ministrul francez de Externe, a subliniat că delegația Israelului este binevenită la Paris, cu ocazia Jocurilor Olimpice, în pofida unor reacții negative venite din Hexagon în ultima perioadă.

Sejourne a precizat că s-a întâlnit cu omologul său israelian pe marginea declaraţiilor lui Thomas Portes, de la partidul „Franţa nesupusă” (LFI).

Acesta (un deputat de stânga radical) declarase că „delegaţia Israelului nu este binevenită la Paris. Sportivii israelieni nu sunt bineveniţi la Jocurile Olimpice de la Paris”.

Mai mult decât atât, politicianul a făcut un apel la utilizarea Jocurilor Olimpice pentru „mobilizarea întregii lumi asupra războiului condus de Israel în Fâşia Gaza”, declanşat de atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene pe 7 octombrie pe teritoriul Israelului.

Oficialul francez consideră „iresponsabile şi periculoase” cele precizate de Thomas Portes.

„Vreau să spun, în numele Franţei, că delegaţia israeliană este binevenită în Franţa pentru aceste Jocuri Olimpice. Şi voi avea ocazia de a spune acest lucru guvernului israelian”, a completat ministrul Stephane Sejourne.

Conform rte.ie, sportivii israelieni vor beneficia de protecție 24/24 de ore pe durata întrecerii de la Paris.

Jocurile Olimpice vor avea loc în perioada 26 iulie – 11 august.

