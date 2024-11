Schoenherr a asistat Enery în legătură cu încheierea unui contract cu Nokian Tyres pentru prima fabrică de anvelope din lume fără emisii de CO2

Schoenherr a asistat Enery în legătură cu semnarea unui contract financiar bilateral pe termen lung de vânzare-cumpărare a energiei electrice (în engleză: virtual power purchase agreement – VPPA) cu Nokian Tyres. Contractul va garanta furnizarea de energie cu zero emisii de CO 2 pentru noua fabrică de anvelope pentru autoturisme a Nokian Tyres din Oradea. În plus față de furnizarea de energie, acest contract îi va permite Enery să dezvolte un nou proiect solar în sudul țării.

Potrivit Nokian Tyres, noua fabrică din Oradea va funcționa complet fără combustibili fosili, devenind prima fabrică de anvelope din lume, la scară completă, cu emisii zero de CO 2 .

„PPA reprezintă unul dintre cele mai eficiente instrumente pe care le au la îndemână companiile pentru a-și reduce amprenta de carbon și a avea previzibilitatea costurilor cu energia electrică pe termen lung. Observăm un interes tot mai mare pentru această soluție, care sprijină atingerea obiectivelor de sustenabilitate și tranziție energetică. Suntem bucuroși că am asistat Enery în încheierea unei serii de contracte PPA, contribuind la planurile companiei de a promova un viitor energetic mai curat„, a declarat Monica Cojocaru (partner), care, împreună cu Vlad Cordea (managing attorney at law), a coordonat echipa Schoenherr care a asistat Enery în acest proiect.

Enery este un furnizor independent de energie regenerabilă, specializat în furnizarea pe termen lung de energie verde, cu un portofoliu de 490 MW. Planurile companiei includ proiecte cu capacitate totală de peste 8 GW în 11 țări.

Nokian Tyres fabrică anvelope premium pentru mașini, camioane și utilaje grele. Grupul are aproximativ 3.400 de angajați, cu vânzări nete de 1,2 miliarde Euro în 2023. Nokian Tyres este listată la Nasdaq Helsinki.

Echipa Schoenherr care a asistat Enery în această tranzacție a fost coordonată de Monica Cojocaru (partner) și Vlad Cordea (managing attorney at law) și a inclus-o pe Cristina Olariu (attorney at law).

Schoenherr este o firmă regională de avocatură, activă în Europa Centrală și de Est și Europa de Sud-Est, unde operează 15 birouri. Firma este prezentă în România din anul 1996, oferind servicii de asistență juridică în principalele arii de practică relevante pentru activitatea companiilor locale și multinaționale. Schoenherr și Asociații SCA este recunoscută de principalele organisme internaționale de cercetare a pieței de avocatură (Chambers and Partners, Legal500, IFLR1000) pentru activitatea în domeniul energiei.

Articol susținut de Schoenherr & Asociatii