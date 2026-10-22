Ședință de urgență la Palatul Victoria, convocată de Luca Niculescu. Pe ce temă

Premierul Luca Niculescu va avea vineri, la Palatul Victoria, o ședință de lucru pe tema siguranței în școli.

Ședința este programată să aibă loc de la ora 9:00.

În această săptămână s-au înregistrat două incidente grave în școli din Bistrița și Pitești.

Joi, un elev din clasa a IX-a a pătruns în incinta Colegiului Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești cu o macetă și din răzbunare a rănit doi colegi.

Incidentul a venit după ce, luni, un elev de 13 ani de la Școala gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică și a rănit un băiat de 12 ani. Elevul a purtat pe cap, în timpul atacului, o cagulă și o cască.

Școala din România trebuie să redevină un spațiu al siguranței și al respectului, a declarat miercuri premierul Luca Niculescu, potrivit Agerpres.

„Siguranța elevilor și a profesorilor este linia roșie de la care nu ne abatem. Avem în vedere un plan concret de acțiune, realizat împreună cu Ministerul de Interne, reprezentanții părinților, asociațiile de psihologi și cadrele didactice: prezență activă și preventivă în zonele școlare, toleranță zero față de violență și de portul de arme albe și sprijin psihologic real în fiecare școală unde este nevoie”, a subliniat premierul, la ceremonia de preluare a mandatului de către noul ministru al Educației, Sorin Costreie, și de către ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar, Sorin Ionescu.

Joi, la finalul ședinței CSAT, președintele Nicușor Dan „și-a exprimat îngrijorarea față de cele două incidente grave de violență petrecute în școli în cursul acestei săptămâni, subliniind necesitatea unor intervenții timpurii și a unor măsuri concrete pentru prevenirea unor astfel de situații”, a anunțat Administrația Prezidențială.

Șeful statului comentase cele două incidente și într-o postare pe Facebook.

„Două incidente grave în școli, în mai puțin de o săptămână. Două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm. În ultimii ani, am progresat în înțelegerea și combaterea bullyingului. Dar regulile și legile, absolut necesare, nu sunt suficiente dacă nu se aplică în viața de zi cu zi. Este nevoie de mai multă atenție la ce se întâmplă între copii, de intervenție la primele semne și de preocupare pentru cauzele violenței, nu doar pentru consecințele care pot fi devastatoare”, a scris Nicușor Dan.

Ministrul Educației vrea 1.000 de paznici în plus în școli

Și noul ministru al Educației, Sorin Costreie, a vorbit despre incidentele de la Bistrița și Pitești, pe care le-a descris drept „îngrozitoare”, spunând că reflectă „o cultură a violenței pe care trebuie să o combatem cu tot ce se poate”.

„Punctul comun e violența și dorința unui elev de a-i face rău altui elev, colegului”, a declarat ministrul Sorin Costreie, joi, la Euronews.

El i-a felicitat pe cei care au intervenit pentru a-i opri pe elevii agresori.

„Felicit intervenția la Bistrița (…), eroul, după părerea mea, este copilul de clasa a VI-a, care a sărit să își apere profesoara, după care profesorul de sport, care a venit cu paznicul și au reușit să îl imobilizeze. Aici (la Pitești, n.r.) avem un alt profesor, care este erou, care a reușit să facă lucrul ăsta”, a adăugat oficialul.

Ministrul Educației a atras atenția că „violența e peste tot”, nu numai în școli.

„Noi doar vorbim acum de unde se manifestă și sunt cazurile acestea îngrozitoare, pentru că vorbim de copii care sar să rănească, să omoare, să facă rău altor copii, dar ea este peste tot și violența nu o să o rezolvăm abordând-o local. Nu e o problemă doar a școlii. Asta e o problemă a noastră, a societății, a comunității”, a explicat Costreie.

Sorin Costreie a anunțat că va cere suplimentarea numărului de posturi de paznici din școli cu 1.000. „La nivelul țării nu sunt mulți, dar să se ducă în locuri-cheie”, a adăugat el.

Ministrul a reiterat că își dorește și dublarea pedepselor pentru violențele asupra profesorilor, dând exemplul personalului medical.

Marți, la Digi24, el spusese că ia în calcul „controlul rucsacului copilului” și introducerea de detectoare de metale.