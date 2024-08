Șeful Corpului de Control al Ministerului Sănătății, care nu a constatat probleme la Sf Pantelimon, a demisionat. Ce spun Rafila și Ciolacu

Sorin Luca, șeful Corpului de control al Ministerului Sănătății, care în luna aprilie a făcut verificările la Spitalul Pantelimon și a concluzionat că nu sunt probleme, a demisionat, a anunțat miercuri ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, care până acum nu a făcut public ordinul prin care a trimis controlul la spital.

Anunțul a fost făcut de ministrul Rafila înaintea ședinței de guvern. Informația inițială despre demisia lui Sorin Luca a fost publicată de G4Media.

Rafila: „Nu, nu m-a informat greșit” despre controlul la Sf Pantelimon

„Șeful Corpului de control a demisionat pentru că el a considerat că în urma acestei probleme extrem de grave care s-a întâmplat la Spitalul Pantelimon, el fiind cel care a participat acolo, este cazul să demisioneze”, a spus ministrul Sănătății.

Întrebat de jurnaliști dacă șeful Corpului de control l-a informat greșit despre ceea ce s-a întâmplat la Sf Pantelimon, Rafila a răspuns: „Nu, nu m-a informat greșit. A considerat că este oportun să-și dea demisia într-o astfel de situație”.

Ciolacu: „Presupun că informatiile pe care le-a dat ministrului nu au fost cele conforme cu realitatea”

Întrebat de jurnaliști, tot înaintea ședinței de guvern, de ce a demisionat seful Corpului de control al Ministerului Sănătății, premierul Marcel Ciolacu a spus că așteaptă să afle de la ministrul Rafila.

„Presupun că informatiile pe care le-a dat ministrului nu au fost cele conforme cu realitatea”, a spus Ciolacu.

„Eu am cerut prin corpul de control al primului ministru toate documentele de la Corpul de control al Ministerului Sănătății, cum era și normal. Șeful Corpului de control va trebui să-mi facă o informare legată de ce control s-a făcut acolo în urma sesizării din luna aprilie”, a mai declarat premierul.

Întrebat dacă ministrul Rafila mai rămâne in functie, Ciolacu a declarat: „Haideti să vedem tot adevărul. Așteptăm concluziile săptămâna aceasta, după care vom lua o decizie”.

De asemenea, întrebat de reporterul HotNews.ro dacă știe componența echipei de control de la Ministerul Sănătății și ce a verificat și constatat, premierul Ciolacu a răspuns „nu, vă rog frumos sunt primul ministru..”

Sorin Ion Luca fusese numit șef al Corpului de Control al ministrului Alexandru Rafila în martie 2022. Sorin Ion Luca este specializat în expertiza medicală a capacității de muncă.

Rafila spunea că oamenii săi din Corpul de Control nu au găsit nimic la Spitalul Sf. Pantelimon pentru că „sunt economiști sau juriști”

Amintim că Corpul de Control al Ministerului Sănătății, Colegiul Medicilor București și conducerea spitalului au făcut propriile anchete în acest caz, în urma cărora anunțaseră, în aprilie, că nu au fost găsite nereguli.

Ministrul Alexandru Rafila spunea, în aprilie, că sesizările formulate de către angajații spitalului privind reducerea dozei de Noradrenalină „au la bază o comunicare defectuoasă între conducerea unității și persoanele în cauză”, în timp ce Colegiul Medicilor din București susținea că „nu a existat ideea că echipa medicală nu a făcut tot ce putea mai bine pentru pacient”.

Săptămâna trecută, după arestarea celor două doctorițe de la Spitalul Sf Pantelimon, primele explicații ale lui Rafila despre faptul că trei controale nu au găsit nimic au fost:

„Ministerul poate verifica proceduri administrative, din punct de vedere al tratamentului nu au specializare, sunt acolo economiști sau juriști, au verificat modul în care organizarea internă a spitalului a respectat procedurile, a verificat situația care a dus la informația că pacienții au putut să fie tratați necorespunzător”, a spus ministrul referitor la propriul Corp de Control.

„Colegiul Medicilor a făcut o parte de investigație profesională, cu medici specializați în ATI, sau departamente apropiate, care au putut să își facă un punct de vedere profesional, au discutat cu cei care lucrează acolo, concluzia a fost că nu a fost o situație care să pună probleme legate de corectitudinea tratamentului”, a sunat explicația lui referitoare la ancheta Colegiului Medicilor.

„Pe de altă parte, imediat cum noi am avut această informație și am luat legătura cu managementul spitalului, am sesizat Parchetul, asta am cerut eu să facă imediat, să se deschidă o anchetă penală care să clarifice”, a adăugat Rafila. „Vedeți că această anchetă penală a durat patru luni”.

CITEȘTE ȘI: Corpul de Control trimis de Rafila la Sf. Pantelimon putea să aibă nu doar „economiști sau juriști”, ci și medici. Dar ministrul n-a făcut-o

Doctorițele pe numele cărora în 8 august Tribunalul București a emis, la propunerea procurorilor, mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile sunt acuzate de Parchetul Tribunalului București că au provocat moartea unui pacient în vârstă de 54 ani, aflat în stare gravă, prin scăderea dozei de noradrenalină, în două zile diferite, ceea ce a dus la instalarea stopului cardio-respirator, urmat de decesul pacientului. Ele sunt cercetate pentru omor calificat și tentativă de omor calificat cu premeditare.