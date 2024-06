Șeful ONU acuză Israelul că răspândește informații false despre el / Reacție dură a guvernului lui Netanyahu

António Guterres, secretarul general al ONU, a acuzat Israelul că a răspândit dezinformări despre el în cele peste 8 luni care au trecut de la izbucnirea războiului din Fâșia Gaza, relatează The Guardian.



„Am auzit de multe ori aceeași sursă spunând că nu am atacat niciodată Hamas, că nu am condamnat niciodată Hamas, că sunt un susținător al Hamas”, a declarat șeful ONU într-o conferință de presă susținută luni, fără a numi direct Israelul.

„Am condamnat Hamas de 102 ori, dintre care 51 în discursuri oficiale, restul pe diferite platforme social media. Adevărul iese învingător întotdeauna”, a spus el.

Deși nu a numit direct guvernul israelian, ambasadorul Israelului pe lângă ONU, Gilas Erdan, i-a răspuns imediat, afirmând că mesajele în care Guterres a condamnat Hamas nu au reprezentat altceva decât „vorbe goale, comparativ cu acțiunile sale”.

Israelul cere demisia lui Guterres

„Singurul său scop a fost să ajute Hamas să supraviețuiască acestui război. Găsim demn de dispreț că secretarul general refuză să respecte standardele ONU și înfățișează o imagine distorsionată cu privire la evenimentele de pe teren”, a adăugat diplomatul israelian.

„António Guterres este un complice al terorismului și ar trebui să își dea demisia astăzi”, a continuat el.

Relațiile dintre ONU și Israel au fost tensionate de ani de zile însă situația s-a agravat doar după izbucnirea războiului provocat de atacul fără precedent comis de Hamas pe teritoriul israelian în data de 7 octombrie a anului trecut.

Mai devreme în cursul acestei luni o comisie de anchetă a ONU a concluzionat că atât Hamas, cât și Israelul, au comis crime de război în timpul celor peste 8 luni de conflict, o concluzie respinsă furios de guvernul israelian.

Acuzații grave aduse Israelului de o comisie de anchetă a ONU

Constatările provin din două rapoarte paralele, unul axat pe atacurile Hamas din 7 octombrie și altul pe răspunsul militar al Israelului, publicate de Comisia de anchetă a ONU (COI), care are un mandat neobișnuit de amplu de a colecta dovezi și de a identifica autorii crimelor comise în Israel și în teritoriile palestiniene.

Israelul nu cooperează cu această comisie, despre care spune că are o prejudecată anti-israeliană. Comisia afirmă că Israelul îi obstrucționează activitatea și a împiedicat accesul anchetatorilor atât în Israel, cât și în teritoriile palestiniene.

Rapoartele, care acoperă conflictul până la sfârșitul lunii decembrie, au constatat că ambele părți au comis crime de război, inclusiv tortură, crimă sau omor intenționat, atingeri aduse demnității personale și tratamente inumane sau crude.

De asemenea, Israelul este acuzat că a comis și alte crime de război, inclusiv înfometarea ca metodă de război, se arată în raport, precizându-se că Israelul nu numai că nu a reușit să le furnizeze locuitorilor din Gaza provizii esențiale, cum ar fi alimente, apă, adăposturi și medicamente, dar „a acționat pentru a împiedica furnizarea acestor necesități de către oricine altcineva”.

Unele dintre crimele de război, cum ar fi crimele de omor, au constituit, de asemenea, crime împotriva umanității comise de Israel, se arată în declarația COI, folosind un termen rezervat celor mai grave crime internaționate comise cu bună știință ca parte a unui atac generalizat sau sistematic împotriva civililor.

„Numărul imens de victime civile din Gaza și distrugerea pe scară largă a obiectivelor și infrastructurii civile au fost rezultatul inevitabil al unei strategii întreprinse cu intenția de a provoca daune maxime, fără a ține cont de principiile distincției, proporționalității și precauțiilor adecvate”, se arată în declarația comisiei.

Constatările comisiei se bazează pe interviuri cu victime și martori, sute de documente prezentate, imagini din satelit, rapoarte medicale și informații verificate din surse deschise.