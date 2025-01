Senatorul american Chris Coons laudă „eforturile intense” ale lui Iohannis pentru protejarea democrației, după alegerile anulate: „SUA sunt alături de România”

Senatorul american democrat Christopher Coons a lăudat, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, eforturile președintelui Klaus Iohannis pentru apărarea democrației din țara noastră, „în ciuda interferențelor străine alarmante din timpul recentelor alegeri prezidențiale”, subliniind continuarea sprijinului Washingtonului pentru România. Reacția parlamentarului american vine în contextul vizitei de luni a acestuia la București, când a fost primit de șeful statului, la Palatul Cotroceni.

„Președintele Klaus Iohannis depune eforturi intense pentru a proteja democrația din România, în ciuda interferențelor străine alarmante din timpul recentelor alegeri prezidențiale”, a scris joi Chris Coons, în mesajul său.

„În timpul vizitei mele la București, am reafirmat că SUA sunt alături de România, care se protejează atât pe sine, cât și regiunea de coerciția rusă, inclusiv prin fortificarea întărirea rolului său ca sursă independentă de energie și lider al democrației în Europa de Est”, a adăugat senatorul american.

President @KlausIohannis is working hard to safeguard Romania’s democracy despite alarming foreign interference during the recent presidential election. During my visit to Bucharest, I reaffirmed that the US stands by Romania as it protects both itself and the region from Russian… pic.twitter.com/tt0ezEERxV