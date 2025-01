Serviciul secret al armatei ruse a plătit zeci de milioane de dolari pentru a ținti militari americani și din forțele aliate

GRU, agenția de informații militare a Rusiei, a petrecut ani de zile finanțând grupuri teroriste din Afganistan pentru a viza forțele americane și ale coaliției prezente în țară înainte de retragerea americană din 2021. O investigație realizată de The Insider nu numai că a confirmat existența programului, dar a și identificat ofițerii GRU responsabili de coordonarea acestuia.

Serviciul rus de informații a folosit o societate care se ocupa cu comercializarea pietrelor prețioase ca paravan pentru a gestiona o rețea de curieri afgani care livrau bani luptătorilor talibani și altor grupări militante din Afganistan. Odată misiunile îndeplinite, curierii primeau documente rusești și li se acorda azil în Rusia.

Descoperirile The Insider coroborează o relatare din 2020 al The New York Times. Atunci, oficiali americani afirmau că Rusia a plătit recompense talibanilor pentru a ucide trupele coaliției conduse de SUA în Afganistan. Washingtonul a declarat ulterior că are o „încredere scăzută până la moderată” în aceste afirmații, în timp ce Moscova a negat relatările.

The Insider citează foști oficiali afgani din serviciile de informații (NDS) care au vorbit sub protecția anonimatului. Ei au declarat că programul, care s-a întins pe mai mulți ani, a plătit în medie 200.000 de dolari pentru fiecare soldat american sau al coaliției ucis, cu plăți mai mici pentru trupele afgane ucise.

Suma totală plătită de Rusia talibanilor prin această operațiune s-a ridicat la aproximativ 30 de milioane de dolari, a estimat un fost oficial NDS.

Publicația a legat operațiunea de unitatea GRU 29155, care ar fi fost în spatele a numeroase otrăviri, atentate cu bombă și alte eforturi secrete de destabilizare în Occident.

Unitatea a recrutat cel puțin trei rețele de afgani ca să acționeze ca intermediari între ea și grupările armate ilegale.

Programul a început cel puțin din 2015 și „a intrat în viteză” în jurul anului 2016, când Donald Trump a fost ales pentru primul său mandat de președinte.

În urma relatării New York Times din 2020, democrații au folosit informațiile pentru a-l acuza pe președintele Trump că nu reușește să țină piept Rusiei.

Cu toate acestea, în afară de faptul că problema a fost abordată în timpul unei convorbiri telefonice din ianuarie 2021 între președinții Joe Biden și Vladimir Putin, SUA nu au luat măsuri specifice împotriva Rusiei în legătură cu operațiunea.

Șase foști ofițeri CIA care au analizat informațiile privind operațiunile afgane ale GRU au declarat pentru The Insider că rezultatele „completează și amplifică ceea ce a fost înțelepciunea convențională a comunității de informații americane în ultimii patru ani – o înțelepciune convențională care a fost adesea subminată de agende politizate”.

„Există multe cazuri în care am fost loviți în față și ni s-a spus să nu facem nimic de teama escaladării”, a declarat un fost ofițer CIA pentru publicație. „Acesta a fost unul dintre ele”.

Statele Unite și-au încheiat retragerea din Afganistan în 2021, într-o retragere haotică care a fost ironizată de Rusia. Talibanii au preluat puterea la scurt timp după prăbușirea guvernului afgan susținut de SUA.

De atunci, Moscova și-a consolidat parteneriatul cu talibanii, în ciuda statutului grupului de organizație teroristă interzisă în Rusia.