Sirienii au ieşit pe străzi în Damasc pentru a sărbători căderea regimului Assad | VIDEO

„Astăzi este sfârşitul a 54 de ani de domnie a familiei Assad în Siria. Acesta este singurul regim pe care l-am cunoscut toată viaţa mea”, a declarat Zaher Sahloul, un medic siriano-american care a organizat misiuni medicale în Siria, inclusiv în spitalele din Alep care au fost vizate de loviturile aeriene siriene şi ruse, potrivit The Guardian.

„Nu plâng prea des în viaţa mea de adult, dar astăzi am făcut-o. Au fost paisprezece ani lungi de oroare. Acesta este momentul nostru de Zidul Berlinului”, a spus el, scrie News.ro.

People have taken to the streets of Damascus to celebrate the downfall of the Assad family.



Two senior Syrian army officers have said President Bashar al Assad has left Damascus to an unknown destination, according to the Reuters news agencyhttps://t.co/5ACm2qILSo



