Nicușor Dan, după ce Politico a scris că România riscă același rezultat la noile alegeri prezidențiale: „Pe bună dreptate”

Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, consideră că „nu există nicio garanție că ceea ce s-a întâmplat” la alegerile din 24 noiembrie „nu se poate repeta” la scrutinul prezidențial ce urmează să fie organizat anul acesta în luna mai, în contextul în care cunoscuta publicație Politico a făcut o analiză a situației din țara noastră, remarcând faptul că „România riscă același rezultat”, într-o evidentă referire la pericolul reprezentat de candidatul Călin Georgescu.

Rugat joi, într-o intervenție telefonică la postul Digi24, să comenteze ceea ce scrie Politico, publicația de la Bruxelles care dedică spații situației politice din România după ce s-a stabilit calendarul alegerilor prezidențiale și care subliniază totuși că pericolul reprezentat de extremism – ascensiunea lui Călin Georgescu – rămâne același, Nicușor Dan a răspuns: „Am citit articolul din Politico, cum de altfel am citit și celelalte din presa internațională de zilele astea. Pe bună dreptate, oamenii sunt îngrijorați, pentru că totuși România e un stat important în Uniunea Europeană și NATO, oamenii sunt îngrijorați că s-au anulat niște alegeri și nu există niște explicații”.

„Și pasul 2: Nu există nicio garanție că ceea ce s-a întâmplat în 24 noiembrie nu se poate repeta. Ăsta este, pe scurt, cum văd partenerii noștri situația din România și toate aceste incertitudini în acțiunile forțelor guvernamentale nu fac decât să consolideze această imagine”, a adăugat Nicușor Dan, unul dintre cei care și-au anunțat până în prezent intenția de a intra în cursa pentru Palatul Cotroceni.

Miercuri seară, publicația Politico de la Bruxelles a comentat că România a stabilit data pentru repetarea alegerilor prezidenţiale după îngrijorările legate de „acţiunea hibridă agresivă” a Rusiei din primul tur al scrutinului, dar există în continuare riscul ca rezultatul să fie similar şi la a doua încercare şi să-l vadă triumfător pe ultranaţionalistul Călin Georgescu.

Dacă nu va fi interzis, ultranaţionalistul Călin Georgescu pare foarte bine plasat în cursa pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale care se vor relua în luna mai, a scris, într-un articol plasat în deschiderea site-ului său european, Politico.

Citește și Politico pune sub semnul incertitudinii situația din România după stabilirea noului scrutin prezidențial: Riscă același rezultat

Noul scrutin prezidențial va avea loc pe 4 mai, cu al doilea tur de scrutin planificat două săptămâni mai târziu, pe 18 mai.

Primul tur al alegerilor din România din 24 noiembrie anul trecut a provocat o undă de şoc internaţională în urma victoriei lui Georgescu, care a fost propulsat din obscuritate de o campanie TikTok de mare succes. Competiţia a fost anulată înainte ca turul al doilea să poată avea loc, reaminteşte Politico.

Chiar dacă victoria lui Georgescu – cu 23 la sută – a declanşat panica ce a dus în cele din urmă la anularea votului, el pare încă foarte bine plasat în competiţie pentru reluarea scrutinului.

Multe vor depinde acum de faptul dacă va fi descalificat de Curtea Constituţională din cauza acuzaţiilor de finanţare nedeclarată, notează publicaţia de la Bruxelles.

Popularitatea sa continuă, şi poate chiar în creştere, se datorează în parte suspiciunii profunde faţă de clientelismul şi nepotismul vechilor partide tradiţionale, care sunt considerate de mulţi români ca fiind cele care au tras sforile pentru anularea primului vot, explică Politico.

Pe 6 decembrie, Curtea Constituţională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidenţiale, câştigate de Călin Georgescu, în baza unor documente desecretizate de CSAT, primite de la SRI, SIE, MAI şi STS.

În documentele serviciilor secrete se arată că Georgescu a încălcat legislaţia electorală referitoare la finanţarea campaniei pentru alegerile prezidenţiale, după ce a raportat la Autoritatea Electorală Permanentă zero cheltuieli, în condiţiile în care SRI şi MAI au indicat faptul că finanţarea campaniei pe TikTok a fost realizată de Bogdan Peşchir şi s-a ridicat la un milion de euro. De asemenea, în documentele desecretizate de CSAT se spune că au avut loc acţiuni ale unui actor cibernetic statal asupra infrastructurilor IT&C suport pentru procesul electoral şi că România este o ţintă pentru acţiuni hibride agresive ruse.

Conform SIE, România „a devenit o prioritate pentru acţiunile ostile ale Rusiei, existând un interes în creştere la Kremlin pentru a influenţa (cel puţin) mood-ul şi agenda în societatea românească în context electoral”. Aceste acţiuni se manifestă prin propagandă şi dezinformare, sprijinirea unor candidaţi eurosceptici şi alimentarea unor mişcări antisistem, inclusiv prin „implicarea acestora în proteste care să modeleze agenda publică”, încurajarea nemulţumirilor/ provocarea de reacţii emoţionale la nivelul populaţiei, astfel încât să pună presiune pe autorităţi să reducă/ stopeze sprijinul pentru Ucraina.

În ultima zi a anului trecut, Curtea de Apel București (CAB) a respins contestația lui Călin Georgescu și a organizației Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept față de decizia Biroului Electoral Central (BEC) de anulare a alegerilor prezidențiale.

Hotărârea a fost pronunțată de judecătoarea Cristina Ardeleanu, a cărei recuzare a fost cerută de avocații lui Georgescu și respinsă.

Călin Georgescu şi Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept au dat în judecată Biroul Electoral Central şi mai multe instituţii: Ministerul Apărării, Statul Major al Apărării, Guvernul, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea Constituţională, Serviciul Român de Informaţii, dar şi pe preşedintele Klaus Iohannis şi pe Elena Lasconi.

Obiectul principal al dosarului se referea la anularea a două hotărâri ale BEC prin care a fost anulat întregul proces electoral şi s-a dispus reluarea alegerilor prezidenţiale de la zero, în baza deciziei Curţii Constituţionale.

„Vreau să le mulţumesc românilor care au stat şi aşteptat această decizie de astăzi, care au stat în frig, au răbdat. După 35 de ani, sunt convins că merită ca în România să existe dreptate. Am asistat siderat la faptul că niciunul dintre pârâţi nu a avut niciun fel de dovadă, niciuna, zero. Au declinat orice clauză procedurală, deci declină şi prezenţa lor aici. Dincolo de asta, acum câteva zile, fostul preşedinte Klaus Iohannis a declarat singur că nu există nicio dovadă, există doar suspiciuni. Prin urmare, pe tot ce s-a discutat astăzi, Curtea a decis că, în cel mai scurt timp, se va da verdictul, la o dată pe care o vom avea cât de repede cu putinţă. Aşteptăm o cauză dreaptă şi precisă pentru demnitatea şi onoarea poporului român. Mulţumesc din suflet pentru tot ce s-a întâmplat până astăzi, mulţumesc poporului român care este prezent în număr atât de mare (…) Deja am făcut istorie, pentru că modul de unitate a poporului român a dovedit asta. Sper într-o justiţie profesională şi nu într-o justiţie politică”, a spus Georgescu, luni, 30 decembrie, la ieşirea din sala de judecată.

Miercuri seară, CAB a publicat motivarea deciziei prin care a fost respinsă, pe 31 decembrie, acțiunea deschisă în justiție de Călin Georgescu în legătură cu anularea întregului scrutin prezidențial.