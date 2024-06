Situație alarmantă: ce se va întâmpla în următorii ani cu stațiunile montane din România care rămân fără zăpadă

2023 a fost cel mai cald an, ca medie globală, din 1850 încoace, de când au început să se facă măsurători, potrivit serviciului european Copernicus.

O simțim și noi pe pielea noastră. Ne sufocăm verile în orașele betonate­ și nu mai putem fără să consumăm masiv energie cu aparatele de aer condiționat, în timp ce iernile n-au mai fost la fel de geroase cum povestesc bătrânii că erau pe vremea lor. Am pus ghetele în cui, la propriu. Le mai luăm doar atunci când mergem într-o escapadă la munte, iarna, când e zăpadă.

Să ne uităm la câteva date pentru Europa. Anul trecut, a fost al doilea cel mai cald an din perioada 1991-2020, cu 0,17 grade mai rece decât recordul din 2020. Am avut a doua cea mai caldă iarnă, tot după cea din 2020. Per total, temperatura medie a fost de 14,8 grade Celsius, cu 1,48 grade Celsius mai cald decât epoca pre-industrială, care acoperă un interval de 50 de ani până în 1900. Iar din iunie 2023 încoace, fiecare lună vine deja cu un nou record al temperaturilor în creștere.

