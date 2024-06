Smiley, reacție dezlănțuită după huiduielile la concertul Coldplay: „Ce societate sănătoasă face așa ceva? Eram în teren, eram la 10 metri de scenă. Îmi venea să mă cuibăresc”

Huiduielile de la primul concert Coldplay la adresa manelelor cântate pe scenă de Babasha continuă să stârnească reacții printre români. Sunt multe voci care continuă să critice categoric momentul, chiar și apariția din cea de-a doua seară, în timp ce altele laudă inițiativa trupei britanice sau curajul lui Babasha.

Una dintre cele mai categorice reacții, apărute imediat după primul concert, a fost cea a lui Smiley. Într-un clip filmat în mașină, artistul le-a luat apărarea celor de la Coldplay și lui Babasha și i-a criticat dur pe cei care au huiduit.

„Într-o societate civilizată, părerea, deci dreptul la opinie și la exprimare liberă nu este huiduit și nu este blamat. Bă, eu am o părere. Dacă părerea mea nu este aceeași ca a ta, nu trebuie să arunci cu pietre în mine. Bă, nu poți să faci așa ceva și dacă nu ești de acord și dacă nu îți place muzica, nu poți. Păi cum să huidui un artist la care ai plătit bilet? Ești nebun? I-a plăcut omului să facă treaba asta, tu îl huidui? Ce societate sănătoasă face așa ceva? Mă, dacă nu ești de acord cu cineva, aștepți să se termine momentul, trecem mai departe. Doar trebuie să fim de acord că nu suntem de acord”, spune Smiley în filmulețul postat pe Facebook.

Artistul găsește și explicația pentru care cei de la Coldplay l-au invitat pe Babasha să cânte și se declară siderat de reacția publicului.

„Ei sunt din altă cultură, vin după un turneu de 5 ani în care au făcut treaba asta în fiecare țară. Nu cred că li s-a întâmplat niciodată treaba asta și unde au luat muzică locală, autentică, de-a lor. S-au uitat. Adică te uiți în top și primul loc în top, cel mai ascultat om în momentul ăsta este cutare. Te gândești că oamenii asta ascultă, asta le place, adică nu te gândești că s-ar putea ca oamenii, fix oamenii care vin pe stadion să nu asculte asta.

N-ai cum să te gândești la asta, sigur nu s-au așteptat. Că nici eu nu m-am așteptat. Eu eram în teren, eram la 10 metri de scenă. Îmi venea să mă cuibăresc, să stau așa. Realmente eu m-am pus în locul oamenilor de pe scenă, în locul băiatului ăsta care nu are realmente nicio vină, nicio treabă. Adică să ți se dea șansa să faci asta, adică ești nebun la cap, cum să nu faci asta? Noi am vrut să facem un moment frumos, am cântat, nu am făcut nimic altceva, am cântat o piesă! Mă, mă puneam în locul lor și mă gândeam cum să te simți tu ca artist când faci ceva din suflet, liber, frumos, ești convins că faci ceva frumos care îi va bucura pe români, pentru că e o muzică în limba română, care e numărul 1 în trending. M-au trecut toate transpirațiile, m-a durut sufletul”, mai spune Smiley.