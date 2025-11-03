Sorin Grindeanu, despre prezența președintelui la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă: „Are nevoie de proptea ca să creadă că are șanse”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a spus marți, într-o conferință de presă, că nu a fost surprins de prezența lui Nicușor Dan la evenimentul de lansare al candidatului USR Cătălin Drulă.

„Pentru mine nu a fost o surpriză prezența președintelui Nicușor Dan la USR fiindcă știm cu toții – Cătălin Drulă are nevoie de proptele ca să poată să creadă că va candida cu șanse”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a mai spus că bucureștenii au nevoie de administrație și nu de politică, făcând referire la faptul că pe afișele electorale ale lui Daniel Băluță sigla PSD este aproape insesizabilă.

„Unii înțeleg să facă politică, fiindcă sunt candidați slabi și cred că așa, sprijinindu-se pe Nicușor Dan au vreo șansă. I-au copiat si sloganul de campanie, au copiat absolut tot, crezând că îi cresc șansele”, critică Sorin Grindeanu.

Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, primii în sondaje

Potrivit unui sondaj realizat de Novel Research, realizat la comanda Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu se clasează pe primul loc cu 26,4% din intenția de vot. Daniel Băluță, primar al Sectorului 4, îl urmează la mică distanță cu 24,5%.

Deputatul USR Cătălin Drulă, care și-a lansat candidatura duminică în prezența președintelui Nicușor Dan, se află pe al treilea loc cu o intenție de vot de 18,7%. El este urmat de realizatoarea TV Anca Alexandrescu, cotată în acest sondaj cu 15% din intențiile de vot.

Un sondaj realizat de Avangarde și publicat pe 26 octombrie indică o cursă strânsă pentru Primăria Capitalei, primii patru candidați pentru alegerile locale parțiale de pe 7 decembrie fiind într-un interval de doar nouă procente. Potrivit cercetării sociologice, pe primele locuri în preferințele bucureștenilor sunt la acest moment primarul PSD al sectorului 4, Daniel Băluță (25%) și primarul PNL al sectorului 6, Ciprian Ciucu (23%).

Un sondaj CURS din 19 octombrie îl punea pe primul loc în intențiile de vot tot pe Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, cu același procent de 25%. Pe locul al doilea erau plasați, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%.

Într-un sondaj Avangarde din 31 august, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu erau la egalitate, cu câte 25%, urmați de Cătălin Drulă cu 20% și de independenta Anca Alexandrescu cu 18%, în timp ce ceilalți candidați nu depășeau pragul de 5%.