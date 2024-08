Sorina Docuz, o prietenă apropiată a premierului Marcel Ciolacu, își continuă afacerile „sub acoperire” în publicitate cu două bannere care valorează 100.000 de euro/lună, pe o clădire a Universității București

O nouă afacere care este deținută prin interpuși de Sorina Docuz, o prietenă apropiată a premierului Marcel Ciolacu, a obținut anul trecut dreptul de a amplasa două mesh-uri publicitare de mari dimensiuni si care aduc venituri de aproape 100.000 de euro lunar, pe o clădire în renovare a Universității București situată în plin centrul Capitalei, relatează G4Media.

Societatea Construcții Erbașu SA a închiriat în 2023 firmei Best Digital Kit SRL o suprafață totală de aproximativ 950 de metri pătrați din schela fațadei unei clădiri care aparține Universității București situat pe Bulevardul Regina Elisabeta nr. 4-12. Construcții Erbașu câștigase, anterior, o licitație organizată de Compania Națională de Investiții pentru restaurarea acestei clădiri emblematice din centrul Capitalei, valoarea contractului fiind de circa 317 milioane lei.

Consolidarea și reabilitarea Palatului Universității din București, 27 august 2024 / FOTO: Inquam Photos / George Călin

Conform contractului, pe cei 950 de metri pătrați, Best Digital Kit urma să amplaseze două mesh-uri publicitare (unul de circa 500 metri pătrați, celălalt de circa 450 metri pătrați). Durata înțelegerii a fost de trei ani, existând posibilitatea prelungirii/rezilierii în cazul în care lucrările vor continua/se vor termina mai repede.

Într-un București cu mari restricții la panotaj, mesh-urile imense și în centru sunt ”aur”

Părțile au convenit ca Best Digital Kit să achite către Construcții Erbașu, drept chirie lunară, 25% din sumele încasate dn vânzarea de spațiu publicitar pe cele două mesh-uri, dar nu mai puțin de 200.000 de euro pe an (fără TVA) – minimum 16.666 euro lunar. De asemenea, Best Digital Kit SRL s-a obligat să mai plătească drept chirie o sumă egală, timp de nouă luni, în cadrul primului an de contract.

În contract a fost strecurată și o clauză care, cel puțin aparent, scriu jurnaliștii, defavorizează Construcții Erbașu: această societate poate emite lunar factura pentru suma minimă, fără să primească raportul lunar convenit referitor la evidența sumelor încasate de Best Digital Kit din vânzarea spațiilor publicitare.

O sursă din piața outdoor, familiară cu detalii din ofertele trimise pentru cele două spații publicitare, a spus penrru G4Media.ro că prețul cerut în această perioadă pentru mesh-ul de 500 de metri pătrați este de 48.000 de euro/lună, iar pentru cel mai mic – de 43.000 de euro pe lună, ambele sume fără TVA (în total, 91.000 de euro lunar, fără TVA).

Erbașu spune că nu e favorizat guvernamental

Contactat de G4Media.ro, Cristian Erbașu, directorul general al societății, a spus referitor la contractele pentru mesh-uri, că societatea sa a primit patru oferte din care a ales două, cealaltă fiind a firmei United Media SRL, fiecare având dreptul să amplaseze câte două meshuri în zona șantierului.

„Nici una din cele două firme nu a beneficiat de implicarea directă sau indirectă a persoanei indicate de dvs în raport cu societatea Construcții Erbașu”, a transmis Cristian Erbașu.

Legătura dintre Sorina Docuz și Best Digital Kit

Datele disponibile la Registrul Comerțului indică faptul că Best Digital Kit și-a schimbat patronul pe 16 februarie 2023, cu două luni înainte de semnarea contractului cu Construcții Erbașu. La acea dată, asociatul unic și administratorul Elena Liliana Coman i-a cedat toate părțile sociale lui Robert Alexandru Gheorghe.

G4Media.ro a scris în anul 2023, în cadrul unei investigații despre un contract de catering pentru școli de 27,2 de milioane de euro scos la licitație de Primăria Sectorului 3, care a fost vânat de firma Gab Pavolux. Această societate deținea un restaurant numit La Cantine, fiind controlată, prin interpușii Dana Eremia și Robert Alexandru Gheorghe, de Sorina Stan Docuz.

”Robert Alexandru Gheorghe este căsătorit cu Geanina Puianu, verișoară a lui Flory Nicolaescu, aceasta din urmă fiind o prietenă a Sorinei Stan Docuz și soția lui Andrei Andrei, un fotomodel din Dubai, patronul din acte al Gab Pavolux”, potrivit sursei citate.

Duetul de interpuși Dana Eremia-Robert Alexandru Gheorghe din afacerea La Cantine din Sectorul 3 se repetă și în cazul contractului pentru mesh-urile de la Universitate și oferă mai multe indicii care conduc spre Sorina Stan Docuz.â, scrie G4Media.

Deși a preluat Best Digital Kit și a semnat contractul cu Construcții Erbașu pe 20 aprilie 2023, Robert Alexandru Gheorghe a dispărut, apoi, din activitatea curentă a firmei. Pe 10 august 2023, el a semnat o împuternicire care îi permite Danei (Daniela) Eremia să reprezinte societatea în relația cu Primăria Municipiului București – instituție-cheie pentru o societate care activează în domeniul publicității outdoor, fiind autoritatea care eliberează autorizațiile necesare/avizul de publicitate temporar.

G4Media.ro a studiat mai multe documente pe relația Best Digital Kit-Primăria Generală în care Eremia figurează drept reprezentant al firmei de outdoor, inclusiv cu numărul ei personal de telefon și o copie a buletinului de identitate.

