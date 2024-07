Spania, campioana Europei la fotbal pentru a patra oară, un record: 2-1 contra Angliei la Berlin

Spania a devenit noua campioană a Europei la fotbal după ce a câștigat, scor 2-1, la Berlin, meciul cu Anglia. Ibericii le-au fost superiori adversarilor, iar victoria, deși obținută în minutul 86, a fost una meritată. Acest succes trimite „Furia Roja” pe primul loc la nivelul trofeelor cucerite pe Bătrânul Continent, spaniolii întrecându-i pe nemți, gazdele acestui turneu final.

Rodri, jucătorul celor de la Manchester City, a fost ales fotbalistul turneului final din 2024.

🏆 Player of the Tournament: Rodri #EURO2024 pic.twitter.com/sxKEu8Fe4h

Spania – 4 (1964, 2008, 2012, 2024)

Germania – 3 (1972, 1980, 1996)

Italia – 2 (1968, 2020)

Franța – 2 (1984, 2000) etc.

Final de partidă, Spania este campioană a Europei pentru a patra oară – un record. Ibericii tocmai i-au devansat pe nemți, cei cu care erau la egalitate înainte de startul turneului final din vara acestui an.

Patru minute de prelungire, dramatismul este la el acasă la Berlin.

Minutul 90: Dublă ocazie pentru englezi: după ce Unai Simon respinge o minge, Dani Olmo evită de pe linia porții golul egalizator al Angliei.

Minutul 89: Foden este înlocuit de Toney.

Minutul 86: GOOOOL SPANIA! Oyarzabal înscrie, poziția este suspectă de offside, dar golul este până la urmă validat. Spania – Anglia 2-1.

Minutul 82: Dintr-o poziție ideală, Lamin Yamal șutează direct pe portar, iar Pickford evită golul. Ocazie mare pentru iberici.

Minutul 73: GOOOOL ANGLIA! La doar trei minute după ce a intrat pe teren, Cole Palmer înscrie cu un șut la colțul lung. David Seaman, legendarul fost portar al englezilor, se bucură în tribune. Spania – Anglia 1-1. Reușita a venit contrar cursului jocului, ibericii fiind cei care au dominat.

Minutul 70: Mainoo este înlocuit de Cole Palmer

Minutul 66: Pickford respinge șutul lui Lamal pe colțul lung, Spania a avut încă o ocazie de a se desprinde.

Printre susținătorii de seamă ai Angliei de la Berlin se află și Lando Norris, pilotul de Formula 1 al celor de la McLaren.

Minutul 61: Harry Kane, vedeta englezilor, este înlocuit de Watkins.

Minutul 56: Dublă ocazie pentru Spania: Morata și Nico Williams trec în același minut pe lângă golul doi al Spaniei.

Minutul 53: Stones primește cartonașul galben.

Minutul 49: Olmo, dintr-o situație foarte bună, lovește slab mingea, iar ibericii ratează o ocazie importantă de a se desprinde.

Minutul 47: GOOOOOOL SPANIA! Actiune de atac a Spaniei, Yamal preferă o pasă pe poziție viitoare în locul unui șut, iar Nico Williams înscrie din unghi cu piciorul stâng, la colțul lung. Spania – Anglia 1-0.

Minutul 46: Rodri, accidentat, este înlocuit de Zubimendi.

A început repriza a doua.

Spania a încheiat prima repriză cu o posesie de 66%. Ibericii au avut 275 de pase reușite, față de cele 110 ale englezilor. Un aspect surprinzător este acela că nu a existat nici măcar un offside în prima repriză.

Spaniolii au alergat în total 53.8 km, iar englezii 53.7 km.

Pauză la Berlin. 0-0 între Spania și Anglia. Cele două echipe au părut mai preocupate să nu ia gol, presiunea este una mare.

Minutul 45+1: Șutul lui Foden, pe colțul scurt, din extrema stângă, este reținut în doi timpi de Unai Simon.

Minutul 45: Rodri se aruncă la sacrificiu și îl blochează pe Kane. Atacantul englez se afla într-o situație bună.

Fanii englezi domină fondul sonor. E normal pe undeva, susținătorii lui Bellingham și compania sunt mult mai mulți decât spaniolii.

Minutul 35: Dintr-o poziție favorabilă, Dani Olmo șutează modest.

Minutul 34: Shaw îl blochează excelent pe Yamal, englezii și-au făcut lecțiile, iar vedeta Barcelonei nu a ieșit cu ceva în evidență până acum.

Minutul 31: Olmo îl faultează pe Rice și este avertizat cu galben.

După jumătate de oră, Spania domină categoric la capitolul posesie (67%-33%), însă acest detaliu nu o ajută momentan să facă diferența pe tabelă.

Minutul 25: Harry Kane primește cartonașul galben după ce l-a faultat pe Fabian Ruiz.

Au fost câteva minute în care Anglia a arătat că poate fi periculoasă, după un început de finală în care Spania a dominat steril.

Minutul 17: Șutul puternic al lui Rice din afara careului mare este blocat de Rodri.

Minutul 15: Centrarea periculoasă a lui Walker este respinsă în ultimul moment de Laporte.

Minutul 13: Le Normand trimite spectaculos, dintr-o foarfecă, dar mingea nu reprezintă vreun pericol pentru poarta lui Pickford.

Minutul 12: Nico Williams este blocat de Stones, în colțul careului de șase metri. Prima acțiune importantă a finalei de la Berlin.

Minutul 6: Fără ocazii de gol, multă mișcare, cele două echipe se studiază. Spania s-a instalat în jumătatea de teren a britanicilor, dar acest lucru nu reprezintă neapărat o surpriză.

A început partida de pe Olympiastadion, mingea de start le-a aparținut britanicilor.

S-au intonat cele două imnuri, multă emoție, momente speciale pe Olympiastadion din Berlin.

Giorgio Chiellini aduce trofeul Euro, cel care până astăzi le-a aparținut italienilor.

Festival de lumină și culoare la Berlin, pe Olympiastadion, festivitatea s-a încheiat, urmează finala Euro 2024.

Spectacol realizat de gazde înainte de finala Euro 2024. Este ceremonia care are loc în aceste momente pe Olympiastadion din Berlin.

„Dani Olmo este genial. Este o amenințare pentru apărările adverse și citește foarte bine jocul. Este, de asemenea, foarte eficient” – Roy Keane, fost important jucător al lui Manchester United.

Cele două echipe se află la încălzire, Bellingham, Olmo și Lamine Yamal, în centrul atenției.

Vedete care au trimis mesaje de încurajare pentru naționala Angliei. Printre ele, Ed Sheeran, Little Simz și Sir Patrick Stewart.

Cele două echipe care vor începe finala Euro 2024

Spania: 23 Unai Simon – 2 Carvajal, 3 Le Normand, 14 Laporte, 24 Cucurella – 16 Rodri, 8 Fabian Ruiz – 19 Yamal, 10 Olmo, 17 Williams – 7 Morata (cpt) (Așezare tactică: 4-2-3-1).

Anglia: 1 Pickford – 6 Guehi, 5 Stones, 2 Walker – 3 Shaw, 4 Rice, 26 Mainoo, 7 Saka – 10 Bellingham, 11 Foden – 9 Kane (cpt). (Așezare tactică: 3-4-2-1).

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England team news confirmed for the final ✅ #EURO2024 | #ESPENG pic.twitter.com/AWg6ecyk3C

Carvajal and Le Normand make the XI 🔃



How Spain shape up 👇#EURO2024 | #ESPENG pic.twitter.com/3IgrujoNbO