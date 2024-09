Stare de alertă într-un oraș din România din cauză că gunoiul nu a mai fost ridicat de mai multe zile

Prefectului judeţului Vâlcea și-a dat acordul pentru declararea stării de alertă în în municipiul Drăgășani, pe fondul unei situaţii de criză cauzate de neridicarea gunoiului menajer de mai multe zile. Starea de alertă urmează să fie oficializată de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului.

”Ca urmare a adresei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Drăgăşani cu nr. 27060/18.09.2024, respectiv a proiectului de hotărâre privind propunerea declarării stării de alertă la nivelul municipiului Drăgăşani adoptat, vă informăm că prefectul judeţului Vâlcea şi-a exprimat acordul privind declararea stării de alertă la nivelul municipiului Drăgăşani, pentru o perioadă de maxim 30 de zile, în conformitate cu prevederile hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea nr. 13/19.09.2024. Având în vedere emiterea acordului de către prefectul judeţului Vâlcea, în temeiul dispoziţiilor art.4^3 alin. (1) din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, urmează ca CLSU Drăgăşani să întreprindă măsurile necesare pentru declararea stării de alertă la nivelul municipiului Drăgăşani prin adoptarea unei noi hotărâri de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Drăgăşani”, anunţă, joi seară, Instituţia Prefectului judeţului Vâlcea, potrivit News.ro.

Hotărârea privind declararea stării de alertă urmează a fi adoptată în cadrul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Drăgăşani.

Documentul va trebui să cuprindă măsurile concrete pe care autorităţilele vor adopta ”pentru creşterea capacităţii de răspuns, asigurarea rezilienţei comunităţilor şi diminuarea impactului tipului de risc necesar a fi aplicate, condiţiile concrete de aplicare şi destinatarii acestor măsuri, care se vor realiza pe durata stării de alertă, cât şi instituţiile şi autorităţile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor”.

Cum a ajuns orașul în stare de alertă din cauza gunoiului

Municipiul Drăgăşani a ajuns însituaţia de a declara stare de alertă din cauză că administraţia locală nu mai are contract cu firmă de salubritate pentru ridicarea deşeurilor.

Administratorul public al municipiului Drăgăşani, Marian Florea, a declarat, pentru jurnaliştii de la saptamana.net, că ”se ştia încă din octombrie 2023 că va trebui să întocmim caietul de sarcini şi să dăm drumul unei noi licitaţii pentru desemnarea unui nou operator de salubrizare”.

”Am insistat pe acest aspect, dar se pare că domnul primar avea un interes deosebit în a trece pe varianta de încredinţare directă a serviciilor.(…) În momentul în care am vrut să particip la o şedinţă a ADI Salubrizare Vâlcea, fiind desemnat ca reprezentant al municipalităţii în asociaţie, m-a chemat primarul în birou la el şi mi-a spus că nu am ce căuta la întâlnire, după care mi-a trântit uşa în nas. Se merge pe varianta de încredinţare directă a serviciilor de salubrizare de mai bine de 6 luni. Sunt pe piaţă Urban SA şi New Recycling, dar primăria este intermediar între prestatori şi populaţie, aşa că lunar se achită aproximativ 600.000 din bugetul localităţii. Da, sunt bani pe care un audit al Curţii de Conturi îi va imputa. Cum, în ce fel şi când se vor recupera aceste sume…? Dumnezeu cu mila! Din ceea ce ştiu, în ultimele luni, încasările de la populaţie şi agenţii economici pentru aceste servicii nu au depăşit 100.000 sau 120.000 lei. Facturile vin, banii se achită în funcţie de lichidităţile existente, iar primăria va rămâne bună de plată pentru că aşa a decis domnul primar Nedelcu. El mai are maxim trei săptămâni din mandat, bubele se vor sparge în capul altora”, a declarat administratorul public al municipiului Drăgăşani, citat de jurnaliştii locali.