FOTO Stare de urgență în SUA din cauza unei furtuni polare. Milioane de oameni, afectați de ger extrem, viscol și ninsori

Milioane de americani se pregătesc pentru o furtună polară. O mare parte din SUA este vizată în acest weekend de fenomene meteo extreme, precum viscol, ninsori abundente, gheaţă şi ploaie îngheţată. Mai multe state au declarat declarat stare de urgenţă, potrivit BBC.

Mai mult de 60 de milioane de persoane din Statele Unite au fost afectate de avertizări de vreme severă în acest weekend și se așteaptă ca numărul lor să crească după ce o furtuna extremă, cauzată de vortexul polar, va ajunge și pe Coasta de Est, dar și în alte zone.

„Furtuna încă prinde contur, dar prezintă pericole multiple, de la ninsori abundente în câmpii la condiţii de gheaţă care acoperă drumurile mai la sud”, a anunțat, sâmbătă seară, meteorologul Rich Bann de la Centrul de predicţie meteo al NWS.

Meteorologii au mai anunțat că furtuna ar putea aduce cea mai abundentă ninsoare din ultimii zece ani și la cea mai rece lună ianuarie pentru SUA din 2011. „Temperaturile care sunt cu mult sub media istorică” ar putea persista timp de o săptămână, mai anunță și Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a SUA.

Weather Alert: KansasCity — Ice on the roadways has essentially paralyzed Kansas City. The Grandview Triangle has become a parking lot with so many slide-offs and crashes. Doug Heady’s latest YOU TUBE! https://t.co/mEvnQ8NR8M — #KOAMnewsnow #JoplinNewsFirst pic.twitter.com/gFjGWu1lum