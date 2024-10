Stockholm Open 2024: Lorenzo Sonego vs Casper Ruud – Patru victorii din patru pentru norvegian

Lorenzo Sonego – Casper Ruud, meci contând pentru turul al doilea (optimi de finală) al turneului de tenis masculin de la Stockholm, este programat, miercuri, 16 octombrie, de la ora 19:00, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 3.

Stockholm Open 2024 este un turneu de tenis masculin de categorie ATP 250 care se dispută în sală, pe hard. Aceasta este cea de-a 55-a ediţie a competiţiei şi are loc la Kungliga Tennishallen din Stockholm (Suedia), în perioada 14-20 octombrie 2024 (deţinătorul titlului este Gael Monfils).

Lorenzo Sonego (Italia, 50 ATP) a trecut în primul tur de Marc-Andrea Huesler (Elveţia, 152 ATP), scor 7-6, 7-5; la turneul precedent, Shanghai Masters, a fost eliminat în runda inaugurală, scor 6-7, 6-7 cu Dennis Shapovalov (Canada, 92 ATP).

Italianul în vârstă de 29 de ani are în palmares patru titluri ATP (ultimul cucerit în august 2024, la Winston-Salem Open, Carolina de Nord, SUA) şi a câştigat până acum, doar din premii, suma de 6.449.638 (la Stockholm Open 2024 şi-a asigurat deja un premiu în valoare de 13.315 USD)

Casper Ruud (Norvegia, 8 ATP) debutează la Stockholm Open direct în turul al doilea (optimi de finală); la turneul precedent, Shanghai Masters, a fost eliminat în primul tur, scor 4-6, 4-6 cu Aleksandar Vukic (Australia, 85 ATP).

Norvegianul în vârstă de 25 de ani are în palmares 12 titluri ATP (ultimul fiind cucerit în mai 2024, la Geneva, Elveţia), plus trei finale de Grand Slam (două la Roland Garros şi una la US Open), dar şi una de Tour Finals, şi a câştigat până acum, doar din premii, suma de 19.705.220 USD (la Stockholm Open 2024 şi-a asigurat deja un premiu în valoare de 13.315 USD).

Cei doi sportivi s-au întâlnit până acum de patru ori, iar Casper Ruud s-a impus de fiecare dată în faţa lui Lorenzo Sonego, ultima oară pe 28 mai 2022, în turul al treilea de la Roland Garros, scor 6-2, 6-7, 1-6, 6-4, 6-3.

Superbet oferă cota 1,63 pentru pronosticul Total Seturi Sub 2,5: cel mult două seturi, indiferent de câştigător, în meciul Lorenzo Sonego – Casper Ruud.