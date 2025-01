Suntem în sezon de răceli și gripă! Cum pot interveni părinții pentru a ușura semnele de boală la copii

Mierea de albine este un remediu preferabil siropurilor de tuse în cazul copiilor peste un an. Părinții pot dizolva o jumătate de linguriță de miere într-un lichid cald SURSA FOTO: © Pojoslaw | Dreamstime.com

Răcelile sunt foarte frecvente la copii, mai ales iarna. Un preșcolar poate avea între 6 și 12 răceli într-un an. Principalul motiv pentru care cei mici răcesc des este acela că ei nu au încă un sistem imunitar foarte eficient. Pe măsură ce copiii cresc, sistemul lor imunitar se consolidează, iar numărul răcelilor scade. Explicăm în detaliu ce ar trebui să facă un părinte când copilul are semne de răceală/gripă.

Aerul rece și uscat stimulează propagarea virusurilor

Suntem în plin sezon de gripă și răceli, lucru confirmat și de statisticile Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). Odată cu frecventarea locurilor aglomerate, a spațiilor închise, în următoarea perioadă este de așteptat ca numărul cazurilor de gripă să crească, a avertizat prof. dr. Mihai Craiu, medic primar pediatru, șef de secție la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului „Alessandrescu-Rusescu”. Experții din SUA, mai spune medicul pediatru, sunt îngrijorați de evoluția gripei la copii în acest an întrucât doar o treime din cei mici sunt vaccinați.

„Gripa o putem preveni respectând câteva precauții, evitând aglomerația, făcând vaccinul (eu și toată familia mea am făcut deja vaccinul de anul acesta) și spălând mâinile”, recomandă medicul pe pagina Spitalului virtual pentru copii.

Virusurile responsabile de gripă sau răceli se propagă mai ales în medii în care există aer rece și uscat. Toamna și iarna sunt considerate anotimpurile în care aceste virusuri ajung la o răspândire maximă, tusea, nasul înfundat, durerile de cap și de gât fiind principalele semne de boală. Ceea ce desosebește gripa de răcelile obișnuite este faptul că prima este însoțită de febră înaltă, iar debutul bolii este brusc, cu dureri și iritabilitate crescute și cu scăderea apetitului. Copiii mici mai ales sunt vulnerabili la virusurile de răceală și gripă, în parte pentru că sistemul lor imunitar este insuficient dezvoltat pentru a putea lupta cu boala. În multe situații timpul este cel mai bun tratament, însă părinții pot lua câteva măsuri care să-i facă pe cei mici să suporte boala mai ușor.

Fără aspirină la copii și adolescenți!

Astfel, prima măsură este aceea de a menține copilul hidratat, mai ales dacă are febră, diaree sau vărsături. Hidratarea se poate face cu apă plată sau cu săruri cu electroliți care ajută la restabilirea mineralelor din corp. Apa caldă cu lămâie, supa și ceaiul fără cofeină pot constitui remedii duble, înlocuind lichidele pierdute și ușurând durerile în gât, potrivit healthychildren.org.

Antitermicele – paracetamol sau ibuprofen – trebuie administrate doar dacă febra este înaltă și copilul nu poate dormi. Părinții trebuie să păstreze la îndemână formula potrivită pentru fiecare categorie de vârstă a copilului – lichide sau picături pentru sugari – și să se limiteze la doza indicată pe ambalaj. Nu se administrează niciodată copiilor sau tinerilor sub 20 de ani aspirină ca remediu contra febrei sau a durerii întrucât poate conduce la apariția sindromului Reye. Boala este rară, dar manifestările ei sunt neurologice, severe și se declanșează – pe fondul unor infecții virale – mai ales la copiii cu vârste între 6 și 12 ani.

Mierea de albine este un remediu preferabil siropurilor de tuse, dar doar în cazul copiilor peste un an. Acest tratament simplu calmează durerile în gât și blochează receptorii pentru tuse. Părinții pot dizolva o jumătate de linguriță de miere într-un lichid cald pe care copilul să-l soarbă. Copiii mai mari pot lua o linguriță de miere la fiecare două ore. Recomandarea este ca după fiecare administrare dinții să fie periați pentru a preveni formarea cariilor dentare, mai ales înainte de culcare. De asemenea, la copiii de 6 ani și peste gargara cu apă caldă sărată poate ajuta, potrivit webmd.com.

Păstrarea aerului umed în camera copilului este și ea utilă pentru că ameliorează nasul înfundat și tusea uscată. Vaporizatorul folosit pentru a menține umiditatea aerului trebuie curățat constant pentru a preveni formarea mucegaiului și a bacteriilor,

Congestia nazală a copiilor sub 3 ani care nu știu să-și sufle nasul poate fi combătută prin utilizarea unui aspirator nazal. Acesta funcționează ca o pompă ajutând la eliminarea secrețiilor fără a provoca disconfort copilului.

Uleiul de eucalipt este un alt remediu contra nasuui înfundat la copii. Eucaliptul are proprietăți descongestionante și antimicrobiene și poate fi adăugat în apa de baie sau se pot masa diferite părți ale corpului.

În cazul în care copilul vomită după administrarea de medicamente este recomandat ca părinții să nu încerce să le dea o nouă doză deoarece nu știu cât a înghițit efectiv copilul și administrând o nouă cantitate există riscul să se ajungă la supradoză. Cel mai bine este să se discute cu medicul pediatru despre acest lucru. În cazul în care copilul respinge medicamentul din pricina gustului neplăcut se poate discuta cu medicul sau cu farmacistul despre mixarea cu un lichid favorit al celui mic.

Totodată, părinții nu trebuie să dea copiilor medicamente destinate adulților, în caz că nu au în casă din cele speciale pentru copii. Medicamentele de uz pediatric au formule diferite pentru copii. Și, nu în ultimul rând, atenție la limbaj atunci când părinții administrează copiilor medicamente. În niciun caz acestea nu pot fi numite „bomboane”.

Când trebuie mers la Urgență

Cei mai mulți copii își revin dintr-o răceală în 7-10 zile. Infecțiile respiratorii sunt însă foarte contagioase, motiv pentru care copiii trebuie ținuți acasă, departe de comunitățile de copii până când voma și diareea au trecut, tusea nu mai este prezentă de cel puțin 24 de ore, la fel și febra.

Copiii trebuie urmăriți îndeaproape atunci când sunt răciți sau au gripă, mai ales cei care suferă și de astm bronșic sau care au avut în antecedente probleme respiratorii precum bronșiolite și pneumonii. La fel și cei cu sistem imunitar slăbit.

Părinții trebuie să se adreseze imediat serviciilor de urgență în cazul în care copilul este prea slăbit pentru a sta în picioare, are respirație șuierătoare severă, se luptă să plângă sau să vorbească.

De asemenea, trebuie contactat medicul pediatru în cazul în care vărsăturile severe sau diareea sunt prezente mai mult de opt ore, copilul nu urinează, are urina închisă la culoare, are gura uscată și plânge fără lacrimi.

Totodată, dacă are dureri de stomac atunci când nu varsă, are febră 40 de grade Celsius sau mai mare și vârstă sub 3 luni, febră persistentă mai mult de cinci zile, buzele și fața devin albastre în timpul tusei. Bebelușii pot avea nevoie de îngrijire pediatrică în cazul în care varsă anormal după două sau mai multe alăptări, dacă respiră cu greutate sau au scaun moale mai mult de o zi.

