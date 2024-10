SuperLiga: Marius Șumudică spune cum a surclasat-o Rapid pe Farul: „Ei au dat tonul”

Antrenorul Marius Șumudică (53 de ani) a dezvăluit, marți, secretul victoriei categorice obținute de Rapid în fața formației Farul Constanța, scor 5-0, în etapa a 13-a din SuperLiga.

Marius Șumudică, după Rapid – Farul 5-0: „Boupendza, N’Jie și Petrila au dat tonul la presing”

Tehnicianul giuleștenilor spune că jucătorii săi au făcut diferența punând presiune constant pe adversari. Șumudică i-a lăudat pe Boupendza și N’Jie, fotbaliști care au debutat luni seara în tricoul vișiniu.

„Știam că Farul e o echipă căreia îi place să joace și care pornește cu o construcție de jos, și am pregătit foarte mult presingul în aceste două săptămâni. Ne-a și ieșit. Am crescut fizic, am reușit să facem presing, ne-am dorit foarte mult să-i luăm de sus, chiar dacă riscam la un moment dat și lăsam trei fundași ai mei cu trei atacanți ai lor.

Am dus jocul până la limită, om la om în anumite momente, și am avut șansa ca cei din față să acopere o zonă foarte mare de teren. Și aici mă refer în principal la Boupendza, care mi-a alergat peste 12 kilometri. Practic este un barometru de Champions League.

N’Jie a interpretat și el foarte bine, chiar dacă nu a ieșit foarte mult în evidență. Iar dintr-un presing al lui la golul doi recuperăm o minge de la Dican și facem 2-0, ne descătușăm. Plus Petrila, care a făcut un meci extraordinar. Cei trei au dat tonul la presing”, a declarat Șumudică, potrivit Fanatik.

Șumudică: „Borza și Onea au un aport deosebit pe faza de atac”

„Dar acum nu trebuie să scoatem în evidență foarte mult acest presing. Am avut fiecare strategia noastră, nu știu dacă i-am «omorât» cu asta, dar e clar că am recuperat foarte multe mingi în treimea adversă, am pierdut foarte puține dueluri.

Mă uitam acum la Christensen, mi-au venit niște date, a câștigat 8 din 11 dueluri, a avut 4 tacklinguri… Exact opusul a ceea ce s-a întâmplat la Botoșani.

De data asta am încercat să transform echipa într-una agresivă, iar sistemul de joc îți dă această menire, fiindcă benzile au un aport deosebit pe faza de atac, și aici mă refer la Borza și la Onea. Părem o echipă echilibrată cu doi mijlocași centrali care se completează foarte bine”, a mai spus antrenorul Rapidului.

În urma acestui succes, Rapid a acumulat 16 puncte și a urcat pe locul 10 în clasamentul SuperLigii. De cealaltă parte, formația pregătită de Gică Hagi ocupă locul 14, cu 13 puncte.