SuperLiga: Rapid vrea un titular de la Petrolul: „Nu e OK să întărim o contracandidată, dar trebuie să plătim salariile”

Claudiu Tudor, președintele clubului Petrolul Ploiești, a confirmat că există interes din partea celor de la Rapid pentru mijlocașul Tidiane Keita (28 de ani).

Petrolul și Rapid se află la egalitate în clasamentul SuperLigii, cu câte 32 de puncte după 22 de etape, iar gruparea giuleșteană dorește să își asigure o poziție de play-off transferând unul dintre cei mai buni jucători ai rivalei.

Rapid vrea să-l transfere pe Tidiane Keita

Ajuns la Petrolul în vara anului 2024, Keita a adunat 20 de meciuri în acest sezon și a oferit o pasă de gol. „Lupii galbeni” se confruntă cu probleme financiare și cer 500.000 de euro pentru mijlocașul francez.

„Da, Keita a fost curtat în această iarnă de mai multe echipe. Pentru noi, ar fi o mare pierdere plecarea lui Keita. Aşa este, am ceut 500.000 de euro pentru el. La suma aceasta, dacă se va valorifica, îi dăm drumul la Rapid.

Atât timp cât perioada de transferuri este deschisă, e posibil orice. Vom vedea ce soluţii vom găsi şi noi. Cred că este o sumă corectă, ne uitam şi la meciul de la Galaţi, a jucat foarte bine.

Keita e un jucător cu o vastă experienţă în liga a doua din Franţa, e un jucător matur, dacă îl iei şi îl bagi mâine în teren îţi joacă fără probleme. Este clar că e un jucător care a atras atenţia. E un tip serios şi cu siguranţă va creşte

Deocamdată nu s-a pus problema de aşa ceva. Nu s-a discutat de procente, noi ne dorim doar bani pe Keita. Avem şi alţi jucători de profilul lui în vizor, iar dacă îl dăm o facem numai pe bani, pentru că trebuie să luăm pe altcineva în loc.

Vom da totul să ne batem pentru un loc de play-off, atât timp cât avem şanse clare. În acest moment suntem pe loc de play-off, pentru că avem meciurile directe în favoarea noastră contra Rapidului.

Totul depinde de noi, nu avem presiune, jucăm pentru suporteri. Nu e ok să întărim o contracandidată la play-off, dar trebuie să găsim şi soluţii ca să putem plăti salariile jucătorilor”, a declarat Claudiu Tudor, pentru fanatik.ro.

De-a lungul carierei, mijlocașul a mai jucat pentru echipe precum Toulouse, US Albi, US Colomiers, US Orleans și USL Dunkerque. Fotbalistul Petrolului este cotat de Transfermarkt la 650.000 de euro.