Superligă: Unirea Slobozia – FCSB s-a încheiat la egalitate. Olaru – Ne doream foarte mult să ştergem ce am făcut greşit etapa trecută

Unirea Slobozia a încheiat la egalitate vineri seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa campioană a României, FCSB, într-un meci din etapa a doua din Superligă, relatează News.ro.

Cele mai importante momente ale meciului

La Clinceni, Alexandru Musi l-a încercat pe Denis Rusu cu un şut din careu, în minutul 16, pentru ca gazdele să treacă pe lângă gol două minute mai târziu, când Ariel Lopez a reluat cu capul, la un corner.

Bucureştenii au deschis scorul după un corner, în minutul 34. Marius Ştefănescu a executat cornerul, iar Lixandru a înscris.

În minutul 36 gazdele au restabilit egalitate, tot după un gol din corner, marcat de Filip Ilie.

În partea secundă, FCSB a primit un penalti, după consultarea Var, în minutul 54, pentru un fault asupra lui Olaru.

Acelaşi Olaru a transformat şi elevii lui Charalambous au trecut în avantaj, cu 2-1.

Gazdele au reuşit să egaleze în minutul 90, prin tânărul Andrei Dorobanţu, gol superb, din voleu, de la marginea careului.

În minutul 90+3 Ngezana a trimis în transversala propriei porţi şi s-a încheiat 2-2. Unirea Slobozia are patru puncte după primele două etape, în timp ce campioana FCSB a adunat doar două puncte.

UNIREA SLOBOZIA: D. Rusu – P. Medina, Antoche, Pospelov, D. Şerbănică – A. Lopez, Coadă (Pacionel 80) – S. Camara (Aganovic 58), Purece (J. Gele 58), Christ Afalma (Bărbuţ 70) – F. Ilie (A. Dorobanţu 58). ANTRENOR: Adrian Mihalcea

FCSB: Târnovanu – Antwi (V. Creţu 75), Ngezana, Dawa, Radunovic – Lixandru (Edjouma 56), Şut – M. Ştefănescu (Al. Băluţă 56), Olaru (Baba Alhassan 82), Al. Musi – D. Popa (Miculescu 56). ANTRENOR: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Purece 49, D. Rusu 64, A. Lopez 90+1 / Dawa 48

Arbitri: Vlad Baban – Florian Alexandru Vişan, Adrian Vornicu – Ionuţ Coza

Arbitri VAR: Claudiu Marcu – Ovidiu Artene

Observator: Corneliu Fecioru

Ce spune căpitanul echipei FCSB despre egalul cu Unirea Slobozia

Darius Olaru, căpitanul echipei FCSB, spune că a fost fault la contactul de penalti, de la golul al doilea al bucureştenilor la meciul cu Unirea Slobozia, dar nu ştie dacă faza s-a petrecut în careu.

„O execuţie foarte frumoasă la golul al doilea, nu ştiu de câte ori o va mai reuşi în carieră. Noi nu avem scuză. Ne doream foarte mult să ştergem ce am făcut greşit etapa trecută. Ne îngrijorează, dar nu trebuie să ne mai gândim la ce a fost. Ne aşteaptă un meci foarte dificil. Nu ne-am gândit la Maccabi, am vrut să câştigăm. Părerea mea este că am făcut o primă repriză bună. Mi s-a părut cam fault la primul lor gol, cred că 95 la sută dintre arbitrii ar fi dat fault. Chiar dacă doar Coman a plecat, avem mulţi colegi noi, ne trebuie puţin timp să ne acomodăm, cu timpul, cu antrenamentele, ne vom acomoda. Simţim că a plecat un jucător foarte important dintre noi şi încercăm să-l suplinim.

La penalti, după părearea mea a fost fault clar, singura problemă este dacă s-a întâmplat în careu. El m-a împins din spate şi eu am căzut. Pentru meciurile care urmează, Europa este altceva. Trebuie să ştim să gestionăm altfel cele două partide cu Maccabi”, a declarat Darius Olaru.