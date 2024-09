Țara cu cea mai bună calitate a vieții din lume / Locul ocupat de România în clasament

Țările europene domină primele zece locuri ale celor mai bune țări din lume pe baza calității vieții, conform unei cercetări publicate de US News and World Report.

Pentru a ordona cele 89 de țări incluse în listă, US News and World Report au chestionat circa 17.000 de persoane în perioada 22 martie – 23 mai 2024.

Clasamentul a fost realizat pe baza următoarelor valori: accesibilitate, piața muncii, stabilitate financiară, politică, siguranța cetățenilor, egalitatea veniturilor, sistmul de învățământ și cel de sănătate.

Ce poziție ocupă România, care „continuă să aibă una dintre cele mai ridicate rate de sărăcie din UE”

România ocupă locul 44 în acest clasament. „Folclor greoi și superstiții învăluie națiunea, concentrată în zona rurală a țării. Industria turismului, care atrage din ce în ce mai mult vizitatori în peisajul rural pitoresc, este una dintre cele cu cea mai rapidă creștere din Europa.

România continuă să aibă una dintre cele mai ridicate rate de sărăcie și risc de excluziune socială din Uniunea Europeană. Dar exporturile și orientarea industriei către producție, în special de mașini și echipamente electronice, textile și încălțăminte, au contribuit la creșterea bogăției și a clasei de mijloc a țării. Consumul privat și o revenire a investițiilor au făcut din economia țării una dintre cele cu cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană.

România are una dintre cele mai scăzute rate ale natalității din lume, iar infrastructura națională deficitară și programele sociale îi pun în pericol îmbătrânirea populației. România a aderat la NATO în 2004, iar candidatura sa pentru aderarea la Uniunea Europeană a fost aprobată în final în 2007. Alte membri ai organizațiilor internaționale includ Națiunile Unite, Banca Mondială și Organizația Mondială a Comerțului.”, notează autorii cercetării.

Danemarca a urcat de pe locul 4 în 2023 pe primul loc în clasamentul din acest an

Top 10 țări din lume pentru calitatea vieții este deschis de Danemarca.

Danemarca – împreună cu Suedia și Norvegia – face parte din regiunea din nordul Europei cunoscută sub numele de Scandinavia.

„Danemarca este o țară care în general are rezultate bune în clasamentele individuale în domenii precum educația, sănătatea, stabilitatea politică, stabilitatea economică și multe altele”, spune Elliot Davis, reporter al US News and World Report. „Danemarca este văzută ca un loc care are foarte multă grijă de cetățenii săi și oferă o înaltă calitate a vieții rezidenților săi.”

Deși oamenii din Danemarca plătesc unele dintre cele mai mari taxe din lume – până la jumătate din venitul lor – acest lucru este echilibrat de faptul că cea mai mare parte a asistenței medicale din țară este gratuită, îngrijirea copiilor este subvenționată, studenții nu plătesc taxe de școlarizare și primesc burse pentru acoperirea cheltuielilor din timpul studiilor, în timp ce vârstnicii primesc pensii și au asigurați asistenți pentru îngrijire.

Danemarca se clasează, de asemenea, pe primul loc în care expații sunt cei mai mulțumiți de munca, oportunitățile de carieră, echilibrul dintre viața profesională și cea privată și multe altele, conform sondajului Expat Insider din iulie 2024 realizat de InterNations, comunitatea clor care s-au mutat în străinătate.

Aproximativ 84% dintre expații din Danemarca sunt mulțumiți de echilibrul dintre viața profesională și viața privată, comparativ cu media globală de 60%.

În Raportul Fericirii Mondiale din acest an, Danemarca este, de asemenea, clasată pe locul 2, a doua cea mai fericită țară din lume.

În clasament urmează:

Suedia – țara funcționează având un model similar cu cel al altor națiuni nordice: puternic capitalist, cu un procent mare de cheltuieli destinate serviciului public. Deși odată aveau taxe mult peste media globală, acestea au mai scăzut, iar o infrastructură avansată și o rețea de transport ajută la distribuirea egală a bogăției. Asistența medicală, precum și educația universitară sunt gratuite, iar oamenii săi se laudă cu una dintre cele mai lungi speranțe de viață din lume. Suedezii sunt unii dintre cei mai generoși oameni, donând anual aproximativ 1% din produsul național brut programelor de ajutor umanitar.

Elveţia- Elveția are un șomaj scăzut, o forță de muncă calificată și unul dintre cele mai mari produse interne brute pe cap de locuitor din lume, potrivit CIA World Factbook. Economia puternică a țării este alimentată de rate scăzute ale impozitului pe profit , un sector de servicii foarte dezvoltat, condus de servicii financiare și o industrie de producție de înaltă tehnologie. Elveția este o republică federală formată din 26 de cantoane și o capitală administrativă în Berna. Majoritatea cetățenilor săi trăiesc în orașe și orașe, dintre care cel mai populat este Zurich – cel mai cosmopolit dintre orașele țării. Țara se mândrește cu diversitatea sa și găzduiește regiuni cu identități culturale distincte. Limbile germană, franceză, italiană și romanșă beneficiază toate de statut național.

Norvegia- Norvegienii au dezvoltat o cultură maritimă și au fost activi de-a lungul erei vikingilor, stabilind așezări în Islanda și Groenlanda. Timp de mulți ani, soarta Norvegiei a fost legată de Danemarca și Suedia . În 1905, Norvegia și-a câștigat independența față de Suedia printr-un referendum. Țara a fost neutră în timpul Primului Război Mondial și a invadat și ocupat de Germania nazistă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Norvegia este o țară cu venituri mari, cu un sector privat dinamic și o plasă de siguranță substanțială. Descoperirea de petrol și gaze în largul coastei în anii 1960 a dat țării un impuls economic, iar astăzi Norvegia este unul dintre cei mai importanți exportatori de petrol din lume. Aproximativ 5 milioane de oameni din Norvegia trăiesc într-o monarhie constituțională. Prim-ministrul, șeful guvernului, este ales nominal de monarh cu aprobarea legislativului. Aproximativ 80% dintre oameni sunt luterani evanghelici. Învățământul superior este în mare parte gratuit.

Canada- Monarhie constituțională cu monarhul Regatului Unit ca șef al statului. Guvernul urmează stilul britanic al democrației parlamentare. Capitala, Ottawa, este situată în provincia Ontario. Canada este o societate industrială de înaltă tehnologie, cu un nivel de trai ridicat. Acordurile comerciale din anii 1980 și 1990 au întărit comerțul cu SUA. În timp ce sectorul serviciilor esteprincipalul motor economic al Canadei, țara este un exportator semnificativ de energie, alimente și minerale. Canada ocupă locul trei în lume în ceea ce privește rezervele de petrol, fiind al patrulea cel mai mare producător de petrol din lume. Canada este membră a Națiunilor Unite, prin care a participat la multe misiuni de menținere a păcii. Este, de asemenea, membru al NATO și al Commonwealth-ului Națiunilor.

Finlanda- este o țară bilingvă – finlandeză și suedeză sunt ambele limbi oficiale. Suedia și Rusia au condus alternativ Finlanda până la începutul secolului 20. Țara și-a declarat independența în urma Revoluției Ruse, iar în 2017, Finlanda a sărbătorit 100 de ani de independență. Cultura finlandeză a jucat un rol esențial în stabilirea identității naționale. Finlanda, care funcționează astăzi ca o democrație parlamentară, este un lider internațional în furnizarea de educație și ocupă locul înalt pentru performanțele sale în drepturile civile, libertatea presei și calitatea vieții. Țara a fost una dintre primele din lume care a acordat femeilor dreptul de vot și a fost prima țară care a legalizat votul universal, atât dreptul de vot, cât și dreptul de a candida. Economia țării este orientată în primul rând către capitalismul de piață liberă care, la fel ca vecinii săi nordici, deturnează cheltuieli substanțiale către rețelele de protecție socială și serviciile publice. Din punct de vedere istoric, forța de muncă a țării era legată de pământ, dar în urma celui de-al Doilea Război Mondial, țara s-a industrializat rapid. Astăzi, economia Finlandei reflectă angajamentul său cu comunitatea mondială; o treime din PIB-ul țării provine din comerțul internațional.

Germania- Economia sa este una dintre cele mai mari din lume, iar Germania este unul dintre principalii importatori și exportatori ai globului. Serviciile, care includ industrii precum telecomunicațiile, sănătatea și turismul, contribuie cel mai mult la economia țării. Industria și agricultura sunt alte sectoare economice semnificative. Germania are o forță de muncă înalt calificată. Populația țării îmbătrânește însă, ridicând semne de întrebare cu privire la nivelul ridicat al cheltuielilor pentru serviciile sociale. Majoritatea covârșitoare a cetățenilor sunt etnici germani, turcii și alți europeni reprezentând populații minoritare importante. Germania este una dintre cele mai populare destinații de migrație din lume, deși politica sa cu ușile deschise a devenit un punct de dispută în urma crimelor comise în țară.

Australia- este considerată o națiune bogată, cu un venit pe cap de locuitor ridicat. Economia sa este condusă de sectorul serviciilor și de exportul de mărfuri. Națiunea are o rată ridicată de participare la activități sportive și se mândrește cu o speranță de viață ridicată atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Australienii rămân deosebit de preocupați de problemele de mediu , potrivit sondajului și datelor guvernamentale. Țara a ratificat Protocolul de la Kyoto și tratatul Națiunilor Unite care cere națiunilor să reducă emisiile de gaze cu efect de seră. Cu toate acestea, emisiile de dioxid de carbon pe cap de locuitor sunt relativ mari. Australia este membră a unor mari organizații internaționale și regionale, inclusiv Națiunile Unite, Grupul celor 20, Organizația Mondială a Comerțului, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Comunitatea Națiunilor și Cooperarea Economică Asia-Pacific.

Olanda- Regatul Țărilor de Jos a apărut în 1815 după ani de ocupație spaniolă și mai târziu franceză . În 2010, o serie de teritorii insulare din Caraibe cunoscute sub numele de Antilele Olandeze au fost desființate, dar Aruba, Curacao și Sint Maarten rămân țări constitutive ale Regatului. Cunoscuți ca olandezi, oamenii din Țările de Jos au format ceea ce a fost mult timp considerat o societate tolerantă, deși unii politicieni își exprimă tot mai mult îngrijorarea cu privire la imigrație. În 2001, țara a devenit prima care a legalizat căsătoriile între persoane de același sex, iar pozițiile naționale cu privire la droguri, prostituție, eutanasie și avort sunt liberale. De asemenea, țara se mândrește cu cea mai mare concentrație de muzee din lume. Peste 1.000 de poduri și 20.000 de kilometri de piste de biciclete leagă națiunea dens populată, majoritatea cetățenilor fiind concentrați într-un grup de orașe de-a lungul coastei, cunoscut sub numele de Randstad. O mare parte a țării este sub apă, iar cei 60 de milioane de oameni care aterizează în fiecare an pe aeroportul Schiphol din capitala Amsterdam, aterizează la mai mult de 3 metri sub nivelul mării.

Noua Zeelandă – Deși monarhul britanic rămâne șef de stat, Noua Zeelandă a funcționat sub o democrație parlamentară independentă condusă de un prim-ministru încă de la independența sa în 1907. Majoritatea populației Noii Zeelande este concentrată în insula de nord, aproape o treime trăind doar în Auckland. Dar densitatea scăzută și populațiile împrăștiate permit explorarea pașnică a munților impresionanți și a plajelor curate pe care au avut loc filmările trilogiei „Stăpânul Inelelor”. Noua Zeelandă a cunoscut o creștere și o transformare impresionante în deceniile care au urmat independenței. Venitul pe cap de locuitor rămâne ridicat , iar cheltuielile pentru educație ca procent din produsul intern brut sunt unele dintre cele mai mari din lume. Din 1980, Noua Zeelandă este o zonă denuclearizată. Este lider în menținerea păcii și a securității globale și parte a organizațiilor internaționale cheie, inclusiv Națiunile Unite, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și Forumul Insulelor Pacificului.